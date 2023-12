Torna il 14 dicembre la fiera digitale del lavoro dedicata alle opportunità di lavoro per laureande e neolaureate in materie STEM

Torna la nona edizione dell’atteso Virtual Job Meeting STEM GIRLS, l’iniziativa di recruiting dedicata all’incontro tra laureande e neolaureate in materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) con le grandi aziende. L’appuntamento è per giovedì 14 dicembre dalle 9.30 alle 16.30, organizzato da Cesop HR Consulting Company, top player nella consulenza strategica in ambito Employer Branding e nell’organizzazione di fiere del lavoro.

Il Meeting è il quadro dove s’incrociano il talento femminile STEM e molteplici opportunità di carriera, sfidando i preconcetti e ispirando le nuove generazioni a percorrere strade di successo.

Sempre più appassionate, le giovani donne si dedicano con fervore all’apprendimento di discipline scientifiche e tecnologiche. Secondo i dati rilevati dall’osservatorio di Deloitte, il 39% delle laureate in materie STEM in Italia sono donne. Per ciascuna di queste laureate si aprono prospettive di successo professionale straordinarie. Inserendosi in questo contesto, Virtual Job Meeting STEM GIRLS si propone di catalizzare nuove opportunità per le brillanti neolaureate in STEM, creando spazi d’incontro con aziende di rilievo che investono nel talento e offrono posizioni in sintonia con il loro percorso di studio e le aspettative professionali.

Luogo di grandi opportunità professionali

Tra le grandi aziende già pronte per incontrare centinaia di laureande e neolaureate: A2A, Amazon, Capgemini, Daikin Applied Europe, Emerson, ENAV Group, Gruppo Lutech, Henkel, Hitachi Energy, InfoCamere, Saipem Spa, SIAE e Umana.

Tanti i settori rappresentati e le opportunità professionali offerte dalle aziende: Elettronica, Energia e Sostenibilità, Digital e Information Technology, Consulenza aziendale, Logistica, Agenzie per il lavoro, Industriale, Manifatturiero, Pubblica Amministrazione e Telecomunicazioni.

Punto di forza dell’evento è la presenza, durante tutta la giornata, dei recruiter delle aziende: un’esperienza interattiva e digitale al 100% che favorirà l’incontro di laureande e neolaureate in materie tecnico-scientifiche con il mondo delle imprese. Inoltre, nel corso della giornata si alterneranno una serie di webinar condotti direttamente dalle aziende per condividere con i giovani laureati i percorsi di crescita possibili al loro interno e le figure più ricercate.

Per prepararsi

La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria. Dalle 9.30 alle 16.30, laureande e neolaureate in materie STEM avranno la possibilità di condividere il proprio CV, chattare e sostenere colloqui in tempo reale attraverso una piattaforma digitale evoluta con i responsabili HR e recruiter delle oltre 20 aziende partecipanti.

Per prepararsi alla giornata, tutte le iscritte al Virtual Job Meeting STEM GIRLS, inoltre, potranno partecipare gratuitamente – il 13 dicembre, un giorno prima dell’evento ¬– ai webinar di orientamento del ciclo “Orientarsi al lavoro contemporaneo”, organizzati da Umana. Durante i webinar alcuni esperti approfondiranno il tema del colloquio di lavoro e del Personal Branding spiegando le migliori strategie per rendere efficace il proprio profilo e la propria presentazione agli occhi dei selezionatori.

Punto d’incontro di aziende nazionali e multinazionali

Virtual Job Meeting STEM GIRLS è un appuntamento che rientra nel network itinerante dei Job Meeting di Cesop, ciclo di eventi digital e in presenza che facilitano lo scambio tra giovani laureati, neo-laureandi e HR di importanti aziende nazionali e multinazionali, e rappresenta una grande opportunità per avvicinare gli studenti universitari al mercato del lavoro.

Durante la giornata, per le giovani partecipanti sarà possibile iscriversi alle attività di Job Meeting Experience: una vera e propria esperienza immersiva da vivere in prima persona ideata per valorizzare i talenti avvicinandoli al mondo delle aziende.