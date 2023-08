Elencare gli obiettivi, predisposizione dei mezzi per raggiungere gli obiettivi e organizzazione di riunioni quotidiane sono i tre elementi chiave del management per obiettivi, conosciuto anche come MBO.

Marco Bossi, Head of HCM Business Unit di Talentia Software condivide i tre elementi essenziali per creare il proprio management per obiettivi e per migliorare il lavoro delle risorse umane. Buona lettura!

Come implementare il management per obiettivi?

Un metodo che consente di migliorare efficacemente il sistema di gestione delle performance delle risorse umane di un’organizzazione è rappresentato senz’altro dal management per obiettivi.

Conosciuto anche come MBO (Management By Objectives), e teorizzato da Peter Ferdinand Drucker, padre fondatore della scienza della gestione aziendale, il management per obiettivi consiste in una gestione strategica basata sui principali obiettivi che l’azienda si prefigge che si basa su un’interazione continua tra i manager e i dipendenti dell’organizzazione.

Il management per obiettivi definisce in modo preciso gli obiettivi da assegnare alle proprie risorse. I dipendenti possono così comprendere chiaramente l’impatto delle loro azioni sul raggiungimento degli obiettivi dell’azienda. Ciò fa sì che le persone si sentano parte integrante del team di lavoro e dell’organizzazione stessa con un conseguente significativo miglioramento delle performance.

Gli elementi essenziali per creare il proprio MBO che migliorano le performance delle risorse umane

In primo luogo è necessario definire nel dettaglio l’elenco di obiettivi da raggiungere in ogni singola divisione/area dell’azienda . Stiamo parlando di obiettivi a lungo termine, quindi se ne possono identificare indicativamente da uno a tre per ogni comparto dell’organizzazione e devono basarsi sull’interpretazione e l’analisi di ciò che l’azienda dovrebbe raggiungere in quello specifico lasso di tempo. Ad esempio, per chi opera nel servizio clienti, un traguardo organizzativo potrebbe essere quello di aumentare la customer satisfaction del 20%.

. Stiamo parlando di obiettivi a lungo termine, quindi se ne possono identificare indicativamente da uno a tre per ogni comparto dell’organizzazione e devono basarsi sull’interpretazione e l’analisi di ciò che l’azienda dovrebbe raggiungere in quello specifico lasso di tempo. Ad esempio, per chi opera nel servizio clienti, un traguardo organizzativo potrebbe essere quello di aumentare la customer satisfaction del 20%. Una volta fissati gli obiettivi, è necessario predisporre i mezzi per raggiungerli . Al manager spetta il compito di suddividere i grandi obiettivi in obiettivi più piccoli, in modo che possano essere conseguiti più rapidamente. Deve assicurarsi che tutti i dipendenti si muovano nella stessa direzione ed è necessario che possa monitorare i progressi ottenuti dai propri collaboratori nello svolgimento dei propri compiti.

. Al manager spetta il compito di suddividere i grandi obiettivi in obiettivi più piccoli, in modo che possano essere conseguiti più rapidamente. Deve assicurarsi che tutti i dipendenti si muovano nella stessa direzione ed è necessario che possa monitorare i progressi ottenuti dai propri collaboratori nello svolgimento dei propri compiti. Organizzare riunioni regolari per verificare e raccogliere i risultati e individuare le eventuali criticità. È necessario fornire un feedback costruttivo sulle attività dei dipendenti. Questo dà loro l’opportunità di imparare di più, di applicare correzioni dove necessario e di migliorare. Il feedback da parte del manager non solo contribuirà ad accrescere la motivazione del team, ma anche la produttività di tutti, manager di riferimento inclusi.

Una volta raggiunti i diversi obiettivi, sarà necessario valutare la percentuale di coinvolgimento di ciascun dipendente. In questo modo, sarà immediatamente evidente dove è necessario intervenire per migliorare le loro prossime prestazioni. Il management per obiettivi è una progressione sia per l’azienda che per la carriera del dipendente.

di Marco Bossi, Head of HCM Business Unit di Talentia Software