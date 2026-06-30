Con una vasta esperienza globale maturata nel corso di due decenni in Sharp, Yokoyama ha lavorato in Europa e ha ricoperto ruoli di senior leadership di alto livello in Giappone, dove ha supervisionato la strategia aziendale e la crescita per il Medio Oriente, Africa, Oceania e Asia. Nei suoi precedenti incarichi, Yokoyama si è inoltre concentrato principalmente sull’ottimizzazione delle business operation, sulla pianificazione e sulla profittabilità.