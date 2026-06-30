Sharp Europe, uno dei principali fornitori di prodotti e servizi tecnologici per le aziende in tutta Europa, ha annunciato la nomina di Paul Yokoyama nel ruolo di Presidente Europeo.
Con headquarter a Londra, Sharp Europe opera come partner tecnologico dei propri clienti sia nel settore privato che in quello pubblico, con un portfolio di prodotti che spazia dalle stampanti e dalle tecnologie display alle piattaforme di collaborazione e ai servizi IT. Sharp Europe fa parte di Sharp Corporation, un’azienda tecnologica globale con oltre 39.000 dipendenti in tutto il mondo ed è specializzata nell’innovazione sia nel settore B2B che B2C.
Nel suo nuovo ruolo, Yokoyama sarà responsabile della crescita e dello sviluppo delle attività europee di Sharp, concentrandosi sul business consolidato dei servizi documentali, sull’espansione della nuova divisione di servizi IT unificati, Sharp DX, e sulla piena integrazione dell’ampio portfolio Display.
Yokoyama subentra a Joe Tomota, il quale, dopo un mandato di successo come Presidente di Sharp Europe, assumerà ora un nuovo incarico come Global Head della divisione Smart Business Solutions di Sharp.
Con una vasta esperienza globale maturata nel corso di due decenni in Sharp, Yokoyama ha lavorato in Europa e ha ricoperto ruoli di senior leadership di alto livello in Giappone, dove ha supervisionato la strategia aziendale e la crescita per il Medio Oriente, Africa, Oceania e Asia. Nei suoi precedenti incarichi, Yokoyama si è inoltre concentrato principalmente sull’ottimizzazione delle business operation, sulla pianificazione e sulla profittabilità.
Commentando la sua nomina, Paul Yokoyama ha dichiarato: “Questo è un momento entusiasmante per Sharp, perché continuiamo a costruire un ecosistema che riunisce una vasta gamma di competenze relative a prodotti e servizi per aiutare i nostri clienti ad affrontare il cambiamento tecnologico. Ci impegniamo a mettere in relazione persone e tecnologia, offrendo soluzioni su misura, un customer service di prim’ordine e sicurezza per tutti i clienti”.
“La mia priorità è quella di partire dalle nostre solide basi per promuovere una crescita sostenibile e redditizia in tutto il nostro segmento B2B europeo. Possiamo contare su un team eccellente, in grado di sostenere e portare avanti la trasformazione della nostra attività in tutta Europa. Attraverso la collaborazione, l’innovazione e lo sviluppo congiunto delle nostre competenze, potremo offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti”.