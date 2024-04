DWorld e Rolex Masters portano il campione Tsitsipas nel Metaverso

DWorld, società leader nell’industria del metaverso, è entusiasta di annunciare la sua collaborazione con il Rolex Monte-Carlo Masters per creare un’intervista immersiva con il campione di quest’anno del torneo, Stefanos Tsitsipas. L’intervista si svolge nella virtuale Place D’armes di Monaco, segnando la prima volta in cui un tennista è stato immortalato con il proprio avatar.

In questo progetto all’avanguardia, DWorld ha ricreato l’avatar virtuale di Tsitsipas, offrendo ai fan un’opportunità unica di interagire con la stella del tennis nel regno virtuale. L’intervista virtuale cattura le risposte di Tsitsipas sui suoi prossimi traguardi e obiettivi, ma offre anche consigli alle giovani generazioni che aspirano a diventare tennisti professionisti. Mentre riceveranno preziosi consigli da Tsitsipas nel metaverso, tutti non vedranno l’ora di rivederlo a Monaco dal 5 al 13 aprile 2025 per difendere il suo titolo per la quarta volta!

Questa collaborazione tra DWorld e il Rolex Monte-Carlo Masters offre uno sguardo al futuro delle interviste sportive e dell’engagement dei fan. Sfruttando il potere del metaverso, i fan di tutto il mondo possono ora connettersi con i loro atleti preferiti in modi nuovi ed entusiasmanti, colmando il divario tra i mondi fisico e digitale.

Stefanos Tsitsipas è un tennista greco

Considerato il miglior tennista greco di sempre, ha conquistato undici titoli ATP, tra i quali spiccano le ATP Finals 2019 e tre edizioni del Master 1000 di Monte Carlo (2021, 2022 e 2024), oltre ad aver disputato altre diciassette finali nel circuito maggiore. Il suo miglior ranking ATP è stato il terzo posto raggiunto il 9 agosto 2021, record assoluto per il tennis greco maschile e primato condiviso unicamente con la connazionale Maria Sakkarī.

Con la finale raggiunta al Roland Garros nel 2021, è diventato il tennista greco di entrambi i sessi ad aver ottenuto il miglior risultato in una prova del Grande Slam a livello professionistico. Si è nuovamente spinto in una finale dello Slam all’Australian Open 2023, perdendo come a Parigi da Novak Đoković. Ha, inoltre, detenuto il record di tennista più giovane ad aver battuto quattro giocatori della top ten consecutivamente nello stesso torneo (Rogers Cup 2018) fino al 2022, venendo successivamente superato da Holger Rune.