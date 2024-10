La metà degli italiani aumenterà le spese per gli acquisti nell’ultimo trimestre dell’anno. La generazione Z è quella che aumenterà di più i propri consumi. Abbigliamento e accessori (69,5%) ed elettronica (42,4%): le categorie più gettonate

Sebbene la crescita sia stata più moderata di quella inizialmente prevista, l’economia europea ha mostrato una certa resistenza per tutto il 2024. Secondo le più recenti previsioni della Commissione Europea, il PIL dell’Ue dovrebbe crescere dello 0,9% e dell’1% in Italia, ben al di sopra della media europea, secondo l’ISTAT. In questo contesto, Packlink ha condotto unlo studio “Alta Stagione 2024: Tendenze dei consumatori”, su un campione di 1.500 persone nei principali mercati europei, analizzando le previsioni di acquisti dei consumatori per l’ultimo trimestre dell’anno, segnato da date importanti come il Black Friday, il Cyber Monday o il Natale.

A livello europeo, il numero medio di consumatori che prevede di aumentare la propria spesa è pari al 48%, il che riflette una prospettiva ottimistica per l’ultimo trimestre del 2024.

In Italia, il 45,5% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare la propria spesa in acquisti nei prossimi mesi, ponendo il Paese in seconda linea nella crescita dei consumi, dopo Spagna (58%) e seguito dalla Francia (42,9%), mentre il 41% ha dichiarato che la propria spesa rimarrà stabile.

Abbigliamento ed elettronica in testa agli acquisti

Le categorie con la maggiore crescita della spesa per questo periodo saranno l’abbigliamento e gli accessori (69,5%) e l’elettronica (42,4%), a testimonianza della forte domanda di prodotti di consumo sia nel settore digitale che in quello fisico.

Analizzando questi risultati dal punto di vista generazionale, la Generazione Z registrerà il maggiore aumento di consumi, con il 62,2% degli intervistati di questa fascia d’età che ha dichiarato di voler spendere di più. Seguono i Millennials (46,8%) e la Generazione X (43%), a dimostrazione di una tendenza generalizzata all’aumento in tutti i gruppi di età.

Le preferenze a seconda delle generazioni

Nella categoria dell’elettronica, i Millennials sono in testa con il 48% dei consumatori che prevede di investire in questo tipo di prodotti, seguiti dalla Generazione Z (43,4%) e dai GenX (39,3%).

Abbigliamento e accessori sono la categoria in più rapida crescita, trainata principalmente dalla Generazione Z, dove il 77,4% prevede di aumentare i propri acquisti, rispetto al 71,4% dei Millennials e al 68,6% della Generazione X.

Nel settore dei giocattoli, il 26,3% dei Millennial prevede di aumentare i propri investimenti, rispetto alla Generazione Z (17%) e alla Generazione X (12,6%), che presentano cifre più modeste.

Anche nel settore arredamento e decorazioni per la casa, i GenZ sono quelli che prevedono di aumentare maggiormente la spesa (24,5%), mentre le altre generazioni registrano cifre inferiori (21,7% per i Millennials 13,1% per la Generazione Z).

Nella categoria dei prodotti di bellezza e per la cura della persona, la Generazione Z è in testa con il 45,3% di persone che prevede di aumentare i propri investimenti, seguita dai Millennials (41,7%) e dalla generazione X (35,6%).

Anche la spesa per i libri mostra un aumento, con Millennials e GenZ in testa (rispettivamente 33,1% e 32,1%), seguiti dalla Generazione X (27,2%).

Nel settore dell’usato l’aumento è più discreto, con i GenZ più propensi ad aumentare la propria spesa (15,1%), rispetto a Millennials (13,1%) e alla Generazione X (8,4%).

Secondo Noelia Lazaro, Direttrice Marketing di Packlink: “Questo aumento della spesa in Italia riflette la crescente fiducia dei consumatori nella ripresa economica del Paese. Mentre ci avviamo verso l’ultimo trimestre del 2024, le aziende di vendita al dettaglio e di e-commerce hanno un’opportunità unica di capitalizzare questa tendenza al rialzo e di offrire prodotti ed esperienze acquisti che siano in linea con le nuove priorità dei consumatori.”