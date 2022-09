Partito nel 2017 Tessuto digitale metropolitano è un progetto che mira a sviluppare tecnologie innovative per la gestione delle grandi città.

In occasione della chiusura del progetto TDM – Tessuto Digitale Metropolitano, nella sala congressi della Manifattura Tabacchi di Cagliari, sono stati presentati dal CRS4 e dall’Università di Cagliari i risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico portate avanti in cinque anni a partire dal 2017. TDM è stato finanziato da Sardegna Ricerche e realizzato dal CRS4 e dall’Università di Cagliari, mentre la città metropolitana di Cagliari è stata utilizzata quale campo sperimentale delle attività.

Lo scopo del progetto era quello di concepire nuove soluzioni per rendere le città più intelligenti grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate quali, la raccolta e l’elaborazione di grandi moli di dati, l’intelligenza artificiale, l’accesso ai dati aperti, la rappresentazione tridimensionale dei dati, al fine di migliorare la gestione delle aree urbane da parte dei decisori preposti e allo stesso tempo per una loro più efficace ed efficiente fruizione da parte dei cittadini in termini di sicurezza e qualità della vita. Le soluzioni ideate sono state utilizzate per la protezione dai rischi ambientali, l’efficientamento energetico e la fruizione dei beni culturali. Metodi ed applicazioni sono stati sperimentati e validati nella città di Cagliari, sfruttando infrastrutture di comunicazione avanzate e sensoristica distribuita su scala metropolitana.

Durante il progetto Tessuto Digitale Metropolitano, inoltre, sono state attivate tre scuole scientifiche, rispettivamente sulle tematiche: Big Data (2019), Visual Computing (2021) e Transizione energetica nelle città digitali (2022), che hanno visto tra i docenti anche ricercatori dell’Università di Cagliari e del CRS4, come pure di altre università italiane e straniere. I partecipanti, prevalentemente studenti, dottorandi e post doc, dipendenti delle PA e PMI, sono stati circa 140.

All’evento sono intervenuti: Giacomo Cao, Amministratore Unico del CRS4; Luciano Colombo, Prorettore alla ricerca dell’Università di Cagliari; Maria Assunta Serra, Direttrice Generale di Sardegna Ricerche; Giorgio Angius, Vicesindaco del Comune di Cagliari.

Giacomo Cao, Amministratore Unico del CRS4, ha commentato: “Tessuto Digitale Metropolitano è un esempio virtuoso di come un adeguato gioco di squadra tra istituzioni a livello regionale possa garantire ad un’area urbana reti e servizi tradizionali più efficaci ed efficienti mediante l’uso di soluzioni digitali a beneficio dei suoi abitanti e delle imprese. Il plauso va a tutti i ricercatori coinvolti che hanno profuso negli anni un significativo impegno consci delle aspettative che il territorio nutriva nei riguardi di questo innovativo progetto”.

Luciano Colombo, Prorettore alla ricerca dell’Università di Cagliari, ha dichiarato: “Questo progetto rafforza le collaborazioni tra l’Università di Cagliari e gli enti di ricerca presenti sul territorio, in particolare il CRS4 già nostro partner in molte iniziative. Le tematiche di ricerca sviluppate sono non solo interessanti e attuali, ma anche di grande impatto e utilità per il territorio regionale e i cittadini che lo abitano”.

Maria Assunta Serra, Direttrice Generale di Sardegna Ricerche, conclude:

“Sardegna Ricerche, su mandato della Regione Sarda, ha finanziato con oltre 3 milioni di euro l’importante progetto complesso Tessuto Digitale Metropolitano – TDM. Un progetto partito a giugno 2017 e concluso in questi giorni, che mira a sviluppare metodi e tecnologie innovative per creare soluzioni intelligenti per la gestione delle grandi città. Una sperimentazione su scala urbana di infrastrutture avanzate per la comunicazione e la sensoristica. Siamo certi che queste innovazioni favoriranno una crescita intelligente delle città e il miglior utilizzo delle risorse, nonché una maggior sicurezza dei cittadini”.