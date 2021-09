Salesforce lancia Sustainability Cloud 2.0 per aiutare le aziende ad accelerare verso l’obiettivo zero emissioni

Salesforce ha annunciato il raggiungimento delle Zero Emissioni Nette lungo tutta la catena del valore e ha raggiunto il 100% di energia rinnovabile utilizzata per le sue operations. Salesforce ha messo in pratica strategie di riduzione delle emissioni nella classificazione Scope 1, 2 e 3 in quattro categorie chiave: lavoro da remoto, infrastrutture, viaggi di lavoro e catena di approvvigionamento.

Salesforce conferma i propri obiettivi per contenere il rialzo delle temperature entro 1,5 °C, concentrandosi su sei priorità di sostenibilità, tra cui la riduzione delle emissioni, la rimozione del carbonio, la piantumazione di trilioni di alberi e il ripristino dell’ecosistema, la formazione e la mobilitazione, l’innovazione, la definizione di regole e policy.

Oggi, l’azienda annuncia il suo Piano d’azione per il clima per offrire anche ad altri un progetto a cui ispirarsi per accelerare il proprio viaggio verso l’obiettivo Net Zero.

“Abbiamo bisogno di un’azione audace e urgente se vogliamo mantenere la promessa degli accordi di Parigi e di un mondo a zero emissioni di CO2 più sano, più pulito e più resiliente. Salesforce ha dimostrato una leadership significativa nell’azione per il clima attraverso l’innovazione, la decarbonizzazione della catena di approvvigionamento e il lavoro di difesa delle politiche di salvaguardia ambientale, e incoraggio le aziende di tutto il mondo a farsi avanti ora e ad unirsi a noi nella corsa alle emissioni zero“, ha affermato Nigel Topping, UN High Level Climate Champion di COP26.

Come Salesforce ha raggiunto l’obiettivo Net Zero

Prima di tutto con una dichiarazione pubblica d’intenti affermando con forza di aver intrapreso una transizione verso l’obiettivo globale delle Zero Emissioni Nette di CO2, in linea con la promessa di limitare il rialzo delle temperature entro 1,5°C.

Dando priorità alla riduzione delle emissioni il più rapidamente possibile e allineando l’intera catena del valore (Scope 1, 2 e 3) all’obiettivo globale di riduzione delle emissioni di circa il 50% entro il 2030 e di emissioni prossime allo zero entro il 2040. La soluzione Sustainability Cloud ha aiutato Salesforce a identificare le aree su cui intervenire prioritariamente per ridurre la propria impronta di carbonio.

Compensando eventuali emissioni residue acquistando energia rinnovabile e crediti di carbonio ad alto impatto e co-benefici. A lungo termine, utilizzando solo i crediti di rimozione e nel breve termine utilizzando una combinazione di crediti di annullamento e di rimozione del carbonio.

Nel 2021, Salesforce ha raggiunto l’obiettivo del 100% di energia rinnovabile, acquistando elettricità rinnovabile equivalente a quella che utilizza in tutto il mondo. Dal 2013, Salesforce ha sempre lavorato per accelerare la transizione globale verso fonti di elettricità pulite e rinnovabili con l’obiettivo di un futuro in cui tutti possano utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per affrontare il cambiamento climatico, le aziende devono ridurre le emissioni e aumentare la rimozione di CO2 dall’atmosfera. Salesforce si concentra sull’implementazione di strumenti per la rimozione del carbonio presente in natura, inclusi alberi e oceani, e per farlo adotta soluzioni di rimozione del carbonio basate sulla tecnologia. Dagli “eco-imprenditori” alle imprese, l’innovazione è una chiave necessaria per accelerare il percorso verso la decarbonizzazione.

Sustainability Cloud 2.0 accelera il percorso delle aziende all’obiettivo Net Zero

Oltre il 70% delle persone ritiene che la riduzione delle emissioni debba essere considerata all’interno delle strategie aziendali, ma tenere traccia delle emissioni dell’intera catena del valore di un’azienda è complesso e richiede tempo. Con Sustainability Cloud, Salesforce è riuscita a ridurre le operazioni necessarie per il conto del carbonio impiegato da più di sei mesi a sole sei settimane.

Sustainability Cloud è progettato per aiutare i clienti a monitorare e ridurre le proprie emissioni e ad agire attraverso una visione completa della propria impronta ambientale con dati utili per ottenere report del rating ESG personalizzabili. Questi dati sono essenziali per gli audit di terze parti, i documenti finanziari, la reputazione aziendale e la creazione di fiducia con tutte le parti interessate. Clienti tra cui Clif Bar, Crowley Maritime, ISDI, MillerKnoll, Uhuru Corp e Xero stanno già utilizzando Sustainability Cloud per monitorare le proprie emissioni di carbonio e agire.

Con Sustainability Cloud 2.0, le aziende possono accelerare il proprio percorso verso l’obiettivo Net Zero focalizzandosi sulle sei priorità per la sostenibilità e impegnandosi per la tutela del cambiamento climatico e con azioni concrete:

I fornitori giocano una parte significativa all’interno del calcolo per la riduzione del carbonio. Con Slack-First Sustainability , le aziende possono ottenere report a livello degli investitori per lo Scope 3. Le innovazioni introdotte permetteranno di collaborare in modo sicuro su larga scala con i propri fornitori intorno agli obiettivi di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici tramite Slack Connect.

, le aziende possono ottenere report a livello degli investitori per lo Scope 3. Le innovazioni introdotte permetteranno di collaborare in modo sicuro su larga scala con i propri fornitori intorno agli obiettivi di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici tramite Slack Connect. Ogni settore ha esigenze uniche. Le aziende saranno in grado di visualizzare il loro percorso più veloce verso Net Zero con Climate Action Planning , che include previsioni, pianificazione di scenari e la definizione piani di decarbonizzazione integrati.

, che include previsioni, pianificazione di scenari e la definizione piani di decarbonizzazione integrati. L’impegno per il climate change richiede che tutti si mobilitino e collaborino. Salesforce sta investendo nella costruzione di un Open Exchange Ecosystem, in cui i clienti saranno in grado di acquistare e gestire crediti di CO2 di alta qualità da eco-imprenditori, informarsi e sostenere così politiche climatiche basate su dati scientifici e democratizzare il percorso verso la sostenibilità formando i propri team sui temi coinvolti, dal riciclaggio al trasporto green

Affrontare la crisi climatica con soluzioni progettate per la tutela dell’ambiente

Salesforce tutela da sempre l’ambiente. Gli alberi sono una delle soluzioni più efficaci per eliminare CO2 dall’atmosfera. Per questo Salesforce è tra i partner fondatori dell’iniziativa 1t.org, la campagna globale per conservare, piantare e far crescere 1.000 miliardi di alberi entro il 2030.

Attraverso Dreamforce Gives, Salesforce donerà 1 milione di dollari ad American Forests e One Tree Planted per promuovere la campagna e la copertura urbana nelle comunità e nei quartieri a basso reddito e per riforestare le aree colpite da disastri ambientali.

Dreamforce Gives : American Forests concentrerà i suoi sforzi a Dallas, Phoenix e Rhode Island – aree che sono alle prese con il caldo estremo e sono state identificate dal Tree Equity Score di American Forests come aventi elevate disparità nella chioma degli alberi – e pianterà più di 1.700 alberi nelle comunità svantaggiate di queste aree. One Tree Planted pianterà alberi in tutto il mondo per sostenere la riforestazione urbana e l’equità nella presenza di alberi nelle comunità e nei quartieri a basso reddito.

: American Forests concentrerà i suoi sforzi a Dallas, Phoenix e Rhode Island – aree che sono alle prese con il caldo estremo e sono state identificate dal Tree Equity Score di American Forests come aventi elevate disparità nella chioma degli alberi – e pianterà più di 1.700 alberi nelle comunità svantaggiate di queste aree. One Tree Planted pianterà alberi in tutto il mondo per sostenere la riforestazione urbana e l’equità nella presenza di alberi nelle comunità e nei quartieri a basso reddito. Global Citizen : Come parte dell’impegno dell’azienda per il pianeta, Salesforce ha stretto una collaborazione con leader e attivisti di Global Citizen, un movimento per mobilitare milioni di persone in tutto il mondo per difendere il pianeta e sconfiggere la povertà. Nell’ambito dell’evento Global Citizen Live, che si terrà il 25 settembre in collaborazione con 1T.org, Salesforce finanzierà la piantumazione, la conservazione e la crescita di altri 30 milioni di alberi entro la fine dell’anno, portando avanti così l’obiettivo di 100 milioni di alberi piantati entro la fine del decennio.

: Come parte dell’impegno dell’azienda per il pianeta, Salesforce ha stretto una collaborazione con leader e attivisti di Global Citizen, un movimento per mobilitare milioni di persone in tutto il mondo per difendere il pianeta e sconfiggere la povertà. Nell’ambito dell’evento Global Citizen Live, che si terrà il 25 settembre in collaborazione con 1T.org, Salesforce finanzierà la piantumazione, la conservazione e la crescita di altri 30 milioni di alberi entro la fine dell’anno, portando avanti così l’obiettivo di 100 milioni di alberi piantati entro la fine del decennio. Trees for Jane: Salesforce è anche un orgoglioso sostenitore di Trees for Jane, una nuova campagna per proteggere e ripristinare gli alberi e le foreste del mondo, ispirata dalla dottoressa Jane Goodall. Trees for Jane mira a fermare la deforestazione e allo stesso tempo consente alle persone di piantare e prendersi cura del proprio albero o degli alberi nei loro cortili, sui tetti o con i gruppi della comunità locale.

La protezione del nostro pianeta richiede che tutti – governi, investitori, imprese, individui – lavorino insieme, oggi, per intraprendere un’azione per il clima.