Climate Pioneer è il nuovo progetto presentato da E-GAP e Green Future Project e prevede la piantumazione di alberi e la protezione di foreste nel mondo.

Investire in attività che riducono l’impatto ambientale generato dalla CO2, come la piantumazione di alberi e la protezione di foreste in tutto il mondo, per ogni ricarica elettrica effettuata dai clienti. Sono questi gli obiettivi previsti da Climate Pioneer, il progetto annunciato da E-GAP, il servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand, con Green Future Project, la piattaforma italiana che offre a privati ​​e imprese la possibilità di partecipare attivamente alla mitigazione del cambiamento climatico tramite un servizio accessibile e modulabile.

L’accordo prevedrà che, per ogni ricarica effettuata, E-GAP investirà un euro per finanziare la piantumazione di un albero presso Vilamatsa Mangrove Site, in Madagascar, e la protezione di 1.15 m2 di foresta tropicale nella Riserva Canandé in Ecuador. Ogni utente potrà inoltre a breve monitorare l’impatto dei progetti sostenuti grazie ad appositi contatori di Green Future Project sull’app e sul sito di E-GAP e riceverà mensilmente sia una mail con il riassunto dell’impatto generato dalle proprie ricariche sia un Impact card da poter condividere sui social media.

“L’accordo con Green Future Project rappresenta per E-GAP un’occasione importante per incrementare ulteriormente l’impegno per la tutela dell’ambiente, realizzando progetti sostenibili in tutto il mondo e contribuendo in prima linea alla lotta al cambiamento climatico”, ha dichiarato Luca Fontanelli, CEO di E-GAP. “Contiamo inoltre, con questi progetti, di sensibilizzare ulteriormente i nostri partners e i nostri clienti su questi temi, spingendoli a contribuire concretamente in prima persona alla riduzione dell’inquinamento globale”.

“La partnership con E-GAP è un prezioso tassello per accelerare la lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando consumatori e popolazione aziendale a compiere scelte sempre più sostenibili. Ciascuno di noi può contribuire anche nel suo piccolo, l’obiettivo di questo accordo è proprio quello di facilitare una partecipazione concreta del singolo”, ha dichiarato Pietro Pasolini, Fondatore e CEO di Green Future Project. “Green Future Project è fortemente impegnata nel consentire a tutti, aziende e individui, di partecipare attivamente alla mitigazione del riscaldamento globale fornendo un servizio di abbonamento semplice e trasparente per tutelare l’ambiente“.

L’accordo con Green Future Project comprende anche Climate Leader, il progetto già attivo dagli scorsi giorni per rendere le attività del personale di E-GAP a impatto zero. Il progetto prevede la divisione dei dipendenti in tre fasce in base all’inquinamento prodotto dai loro spostamenti lavorativi e il conseguente impegno aziendale ad investire risorse economiche in progetti green per la compensazione delle emissioni inquinanti. I risultati raggiunti grazie al Climate Leader sono visibili sul sito corporate dell’azienda che monitorerà in tempo reale la quantità di CO2 che si è contribuito a compensare con le attività previste.

In questo secondo progetto le iniziative previste riguarderanno il finanziamento della piantumazione di alberi a Vilamatsa Mangrove Site in Madagascar, la protezione forestale della Riserva di Canandé e della Riserva di Narupa, in Ecuador, e della Riserva di Bajo Calima y Bahia Malaga, in Colombia, e anche l’incentivo all’utilizzo di energia rinnovabile come la Wind Farm nel distretto di Jaisalmer, in India.