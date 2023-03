Nel 2022 Asendia ha compensato 186.884 tonnellate di CO2 con il sostegno di UN Clean Development Mechanis (CDM), un progetto certificato di parco eolico cinese.

Grande soddisfazione per Asendia, la joint venture tra La Poste e Swiss Post, che annuncia di aver ricevuto il certificato ufficiale di compensazione della CO2 per il 2022. Il documento è stato presentato dall’ente internazionale di consulenza EcoAct e conferma il successo di Asendia nell’ottenere al 100% la neutralità carbonica.

Il parco eolico cinese a supporto di Asendia

Fin dall’inizio del 2022, Asendia ha compensato le emissioni associate ai trasporti internazionali, alla raccolta nel primo miglio, alla consegna nell’ultimo miglio, ai resi, alle emissioni di uffici e magazzini, ai macchinari e ai viaggi di lavoro. 186.884 tonnellate di CO2 sono state compensate da Asendia grazie al supporto di un parco eolico cinese.

“The Gaolin Project”, situato nelle province di Yunnan e Liaoning, promuove l’uso e lo sviluppo di energie rinnovabili. Al momento ha realizzato 88 turbine con la capacità media di 1.605 kW ciascuna, per un totale di 141,3 MW installati.

I risultati raggiunti

Fin dalla sua fondazione nel 2012, Asendia ha dato grande importanza alla sostenibilità, rinforzando la propria strategia in risposta alle crescenti preoccupazioni per l’impatto ambientale delle proprie attività:

2016-2020 : compensa le emissioni per i trasporti internazionali da e per l’Europa, causate dai propri fornitori di trasporto (obiettivo 3).

: compensa le emissioni per i trasporti internazionali da e per l’Europa, causate dai propri fornitori di trasporto (obiettivo 3). 2021 : compensa le emissioni causate dai propri partner per il trasporto internazionale a livello globale (obiettivo 3).

: compensa le emissioni causate dai propri partner per il trasporto internazionale a livello globale (obiettivo 3). 2022: compensa tutte le emissioni per i trasporti internazionali dei partner (obiettivo 3), inclusi la raccolta nel primo miglio, la consegna nell’ultimo miglio e i resi. Asendia, inoltre, compensa le emissioni per uffici e magazzini, per i macchinari e per i viaggi di lavoro (obiettivi 1 e 2).

L’impegno di Asendia per la sostenibilità ha consentito di:

compensare un totale di 517.838 tonnellate di CO2 nell’arco di tre anni;

supportare il progetto cinese del parco eolico certificato UN Clean Development.

I progetti futuri di Asendia

Per compensare le emissioni del 2023, Asendia continuerà a sostenere il progetto del parco eolico in Cina. Sostenere questo progetto ha diversi obiettivi:

Stimolare lo sviluppo economico e sociale delle comunità coinvolte.

Conservare le risorse naturali come territorio e foreste.

Aiutare ad affrontare i costi iniziali di avvio di un parco eolico.

Promuovere le energie rinnovabili.

Dichiarazioni

Commentando i recenti risultati di Asendia, Barbara Schielke, Direttrice HR e CSR, dice: “I trasporti internazionali rivestono un ruolo chiave nel rendere il mondo più connesso. Asendia, uno dei più grandi player logistici mondiali, si sta impegnando al massimo per rendere il proprio impatto il più ridotto possibile. Siamo felicissimi di aver ricevuto il certificato di neutralità carbonica per l’anno scorso, e che i nostri sforzi non sono passati inosservati”.

Marc Pontet, CEO di Asendia, afferma: “Crediamo nella sostenibilità come parte della cultura della nostra azienda. In Asendia, vogliamo mantenere fede alla nostra visione e dedicarci alla sostenibilità come uno dei nostri obiettivi primari. Annunciare la completa neutralità di carbonio per l’anno scorso è un passo significativo, ma siamo entusiasti di essere i primi a tracciare la strada nel settore e continueremo a farlo nel futuro”.