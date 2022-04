Axitea con Treedom annunciano la loro collaborazione per un progetto a favore dell’ambiente e della sostenibilità.

Axitea, che opera come Global Security Provider sul mercato italiano e internazionale, annuncia una collaborazione con Treedom, la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto online. L’accordo a favore di ambiente e sostenibilità siglato tra le due realtà prevede che vengano piantati nella Foresta Axitea 1.000 alberi all’anno, essendo l’intenzione di Axitea quella di raggiungere le 5.000 unità entro il 2026. Si tratta di alberi da frutto e forestali inseriti all’interno di progetti agroforestali in Africa e America Latina, che apporteranno benefici di tipo ambientale, ma anche sociali ed economici alle comunità locali convolte.

Dalla fondazione di Treedom, nel 2010 sono stati piantati direttamente dalle comunità locali più di 3 milioni di alberi in Africa, America Latina e Asia. Grazie a questo innovativo modello di social business, Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali.

Ogni albero su Treedom è geolocalizzato, fotografato al momento della piantumazione e ha la sua pagina online su treedom.net: è così possibile ricevere notizie sul progetto agroforestale di cui fa parte.

“L’attenzione verso ambiente e sostenbilità è da sempre nel DNA della nostra azienda”, spiega Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “Questa iniziativa si allinea perfettamente con i valori che ci animano e che ci spingono a cercare ogni giorno di lasciare un segno positivo nella società con le nostre attività. Questo è il primo passo per contribuire a un mondo più rinnovabile e green allineandoci agli obiettivi europei, e vogliamo farlo non solo nel lavoro di tutti i giorni ma anche agendo concretamente a favore dell’ambiente, della società e delle generazioni future”.

La responsabilità sociale è un tema chiave per Axitea, oltre che un principio cardine di tutti i suoi processi aziendali. L’azienda, che opera come Global Security Provider sul mercato italiano e internazionale, ha da molti anni fatto propri i temi ambientali di sviluppo, vivibilità, godibilità della vita nel rispetto dell’ecosistema. Inoltre, consapevole che per poter essere considerato ESG-compliant un investimento – economico o in generale di risorse – debba avvalorarsi della sostenibilità, l’azienda ha rimodellato i propri processi di governance, attuando una serie di politiche volte all’ottenimento di un minore impatto delle sue attività sull’ambiente ed un miglioramento delle condizioni di vita e lavoro del proprio personale.