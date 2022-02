Integrando la soluzione di AI “Compendia” alla tecnologia di expert.ai il Lab di Los Alamos potrà accedere velocemente ad innumerevoli contenuti.

L’intelligenza artificiale di expert.ai sarà utilizzata dall’U.S. National Security Research Center (NSRC) del Los Alamos National Laboratory (LANL) per semplificare la ricerca e l’esplorazione dei documenti digitali da parte dei ricercatori. La tecnologia di expert.ai sarà integrata come componente chiave di “Compendia”, la piattaforma per la gestione dei dati non strutturati di Titan Technologies, azienda USA specializzata in avanzate applicazioni software che collabora con il Centro di Ricerca del Lab di Los Alamos.

La decisione per l’intelligenza artificiale di expert.ai è arrivata a seguito del successo ottenuto con un proof-of-concept (PoC) di sei mesi volto a fornire agli scienziati e ingegneri del “Programma Weapons” del Lab di Los Alamos un supporto per ottimizzare le ricerche attraverso la comprensione del linguaggio naturale (natural language understanding, NLU) e il machine learning (hybrid AI – intelligenza artificiale ibrida).

Il National Security Research Center del Lab di Los Alamos è uno dei più grandi archivi digitali del mondo, con decine di milioni di risorse diverse, tra cui film, audio, appunti, foto, documenti, disegni, microfiche, ecc. Sfruttando la tecnologia di expert.ai e altri componenti, la soluzione Compendia di Titan Technologies categorizza i contenuti non strutturati in un archivio digitale sicuro.

Mediante un’unica interfaccia integrata, Compendia offre la possibilità di effettuare ricerche mirate, identificando relazioni tra concetti ed entità chiave, per migliorare la velocità e l’accuratezza con cui sono individuate le informazioni all’interno del materiale disponibile per la ricerca. Grazie alla comprensione del linguaggio naturale e al machine learning di expert.ai, Compendia incorpora conoscenza e algoritmi di apprendimento nel nuovo sistema del National Security Research Center, chiamato “Titan on the Red”, per rendere i contenuti già digitalizzati facilmente classificabili ed esplorabili in pochi mesi – un processo che altrimenti avrebbe potuto richiedere decenni di categorizzazione e tagging manuale.

“Le informazioni che abbiamo generato e raccolto in oltre 75 anni di attività e ricerche sulle armi nucleari costituiscono uno degli asset più importanti per il Lab di Los Alamos, una caratteristica unica che ci distingue da tutti gli altri laboratori di ricerca specializzati nelle armi”, ha dichiarato Rizwan Ali, Direttore del National Security Research Center. “E il sistema Titan on the Red consentirà di accedere, identificare ed esplorare questo patrimonio informativo di grande valore”.

La tecnologia di expert.ai mette a disposizione di Compendia avanzate capacità di comprensione del linguaggio naturale e funzionalità di interfaccia utente. Applicando processi basati sull’analisi semantica, expert.ai genera metadati molto granulari, contestualizzando i contenuti e identificando informazioni nascoste o ricavate per inferenza. In combinazione con altri componenti di Compendia, trasforma l’ambiente di ricerca, rendendo i dati intelligenti, rilevanti e subito fruibili.

Compendia ha soddisfatto tutti i criteri fissati dal Lab di Los Alamos e, di conseguenza, si è deciso per l’adozione della soluzione e una completa implementazione di Compendia nel sistema Titan on the Red.

Nanette Mayfield, Responsabile del team che gestisce gli archivi digitali del National Security Research Center, ha aggiunto: “Investire nell’intelligenza artificiale e nel machine learning consente di ridurre i costi e risparmiare innumerevoli ore di lavoro manuale, contribuendo al contempo al successo della missione del Lab di Los Alamos”.