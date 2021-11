Packlink ha condotto uno studio su più di 5mila consumatori online in tutta Europa e offre una panoramica sul settore dell’e-commerce. I liguri sono i più spendaccioni.

Packlink startup di spedizioni online, ha presentato uno studio sulle diverse abitudini di shopping online degli europei. È uno studio di settore completo, con oltre 5.000 consumatori online provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Il report mostra le principali tendenze in fatto di acquisti online. Com’è dunque il carrello online degli italiani? Green, tecnologico e con un valore compreso tra i 50 e i 150 euro.

L’identikit del consumatore online

Secondo lo studio di Packlink, circa 9 italiani su dieci (l’87,6% degli intervistati) affermano di aver effettuato acquisti online nell’ultimo mese. Ma qual è il profilo dei consumatori online italiani? Il consumatore digitale italiano ha tipicamente meno di 40 anni ed effettua più di due acquisti online al mese (61%). Proviene per di più dal Nord-Ovest (40%) e dal Sud Italia (21,13%) e spende tra i 50 e i 150 euro mensili nello shopping online (64,8%). I più spendaccioni? I Liguri: il 24% dichiara di spendere più di 150 euro, ben 10 punti percentuali sopra la media italiana.

Alla ricerca delle migliori offerte

I consumatori online italiani preferiscono acquistare durante i periodi di saldi o di grandi offerte, come il Black Friday. Il 75% degli intervistati dichiara di ricorrere all’eCommerce proprio in queste occasioni, infatti il prezzo dei prodotti e la possibilità di utilizzare codici di sconto e offerte speciali sono il primo driver all’acquisto per più della metà degli italiani (56,27%).

“Nell’ultima campagna natalizia abbiamo registrato un aumento del 36% degli acquisti tramite il commercio elettronico, un indizio che le abitudini di consumo degli italiani stavano cambiando. L’effetto della pandemia su questo cambiamento di comportamento è innegabile. E lo studio conferma che questo cambiamento accelerato è arrivato per restare”, sottolinea Noelia Lázaro, Direttore Marketing di Packlink.

Egemonia di marketplace, tecnologia e moda

Più di 2 italiani su 3 scelgono i grandi marketplace come Amazon, eBay o Aliexpress quando si tratta di shopping, anche per via della possibilità di poter leggere le recensioni dei prodotti. Sono proprio queste, infatti, a guidare l’acquisto per più di 7 consumatori online italiani su 10. Ma cosa comprano? Tra i bestseller i prodotti tecnologici (55,18%) e l’abbigliamento (57,95%), seguiti dagli articoli per lo svago, come videogiochi o libri (52,02%). Nello specifico, il fashion è la categoria più acquistata dai giovani dai 18 ai 30 anni, mentre i prodotti tecnologici sono preferiti dagli over 45 e libri e videogiochi da chi ha più di 55 anni.

La Calabria è la regione più attenta all’impatto ambientale

Lo studio evidenzia una tendenza transgenerazionale e transregionale: l’attenzione alla sostenibilità. L’impatto ambientale del brand è un elemento che influisce sulla scelta d’acquisto per il 78% degli intervistati, soprattutto per Calabria e Campania, regioni sopra la media nazionale di rispettivamente 14 e 11 punti percentuali. Non solo, il 61% infatti si è detto disposto a pagare un sovrapprezzo per una spedizione eco-friendly (marchigiani in primis, con il 72% di risposte positive) anche se per quasi la metà dei consumatori online italiani (45,7%) il sovrapprezzo non deve essere superiore al 10%.

I nostri vicini europei

Rispetto agli altri Paesi europei coinvolti nello studio, sono i consumatori online ad usare maggiormente l’eCommerce, ma a spendere di più sono i francesi: il 27% spende più di 100 euro al mese, seguiti dai tedeschi (26%). Sempre i francesi, poi, sono i più attenti all’ambiente: il 93,65% degli intervistati considera come fattore incisivo l’impatto ambientale del brand nei propri acquisti online.