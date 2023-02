Vuoi iniziare a ricevere Bitcoin? Se è così, ecco come puoi accettare Bitcoin come regalo o pagamento per servizi o beni.

Probabilmente hai sentito o letto che Bitcoin è la criptovaluta più grande e leader. Se non hai familiarità con questa valuta digitale, potresti chiederti perché tutti vogliono ottenerla. Bitcoin ha raggiunto un picco storico di $65.000 per moneta nel 2021. E questo ha spinto molte persone a credere che sia il futuro del denaro e della finanza. Tuttavia, alcune persone lo vedono come una moda volatile con un’associazione con la storia di attività criminale.

Tuttavia, gli scettici non hanno impedito a molte persone di abbracciare Bitcoin. Oggi, più persone si iscrivono a piattaforme come Oil Trader per acquistare e vendere questa valuta virtuale. Altri acquistano Bitcoin sullo scambio di criptovalute e lo utilizzano per transazioni locali, online e internazionali. Come ricevi i Bitcoin?

Ricezione di Bitcoin

Ricevendo Bitcoin da un altro utente, sia esso un individuo o un’istituzione, condividi il tuo indirizzo Bitcoin con loro. E ottieni un indirizzo Bitcoin nel portafoglio crittografico. Idealmente, devi configurare un portafoglio Bitcoin per iniziare a ricevere questa criptovaluta.

I portafogli Bitcoin possono variare leggermente. Tuttavia, un portafoglio Bitcoin visualizza un portafoglio Bitcoin che puoi utilizzare per ricevere questa valuta virtuale. I portafogli Bitcoin sono facili da configurare e utilizzare. Un portafoglio Bitcoin consente all’utente di copiare l’indirizzo negli appunti e fornirlo a un mittente tramite un’app di messaggistica o un’e-mail.

Inoltre, un portafoglio Bitcoin può fornire una versione in codice QR dell’indirizzo Bitcoin. Pertanto, una persona può inviare Bitcoin al tuo portafoglio crittografico scansionando questo codice QR e confermando la transazione.

Una guida passo-passo per ricevere pagamenti in Bitcoin

Se gestisci un’attività e desideri ricevere pagamenti in Bitcoin, devi prima impostare alcune cose.

Un portafoglio crittografico aziendale: la tua azienda richiede un portafoglio crittografico per ricevere e archiviare le monete. Puoi anche utilizzare lo stesso portafoglio per inviare la criptovaluta. Seleziona un portafoglio crittografico aziendale sicuro con commissioni di transazione convenienti. Ottieni il tuo indirizzo Bitcoin: il portafoglio crittografico avrà un indirizzo Bitcoin. Ma teoricamente, si può avere un nuovo indirizzo per ogni transazione. Inoltre, puoi visualizzare l’indirizzo Bitcoin o il codice QR in cui i clienti possono scansionarlo rapidamente per pagare servizi e beni. Ottieni una chiave privata: una chiave pubblica è il tuo indirizzo Bitcoin, come un conto bancario. Ciò significa che chiunque può accedervi o conoscerlo quando invia denaro al tuo portafoglio crittografico. Tuttavia, una chiave privata deve essere accessibile solo all’utente corrente e nascosta. Perdere la chiave privata significa perdere i Bitcoin nel tuo portafoglio crittografico. Integra un processore di pagamento Bitcoin: l’integrazione di un processore di pagamento di terze parti comporta la creazione di un gateway di pagamento sul tuo sito. Tuttavia, questo è facoltativo perché puoi ricevere Bitcoin nel tuo portafoglio crittografico aziendale senza di esso. Tuttavia, un processore di pagamento rende più veloce l’elaborazione dei pagamenti Bitcoin.

Bitcoin consente a chiunque di ricevere o trasferire qualsiasi importo di fondi con qualsiasi altro utente ovunque. Ciò significa che non è necessaria l’autorizzazione di alcun governo o della tua banca per inviare, ricevere o utilizzare Bitcoin. Accettando Bitcoin come pagamento per prodotti o servizi, puoi avventurarti senza problemi nel mondo delle criptovalute.

Riflessioni Finali

Molte persone vogliono ricevere Bitcoin dopo aver realizzato il suo potenziale. Questa valuta virtuale consente alle persone di effettuare transazioni sempre e ovunque. È anche pseudonimo perché non divulghi informazioni personali durante le transazioni. Tuttavia, le persone possono tracciare le transazioni del tuo portafoglio Bitcoin nella blockchain. Tuttavia, sempre più persone e imprese in tutto il mondo ora accettano pagamenti Bitcoin. Inoltre, questa valuta virtuale è diventata un investimento e una merce negoziabile, con alcune persone che guadagnano bene investendo o negoziando. Segui le linee guida di cui sopra per iniziare a ricevere Bitcoin se stai iniziando.