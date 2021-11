Millennials, quali sono le tendenze e le tecnologie utilizzate dalla Generazione Y

In questo articolo vediamo quali sono i device tecnologici e le abitudini preferite dei Millennials

La generazione dei Millennials con tutta probabilità rimarrà unica nel suo genere. Si parla infatti di tutte le persone nate a cavallo fra gli anni 80 e 90, dunque cresciute durante un’evoluzione tecnologica senza termini di paragone con il passato. Sono stati (e sono ancora) individui in piena trasformazione, ma con alcune caratteristiche peculiari ben definite. A dispetto di quanto si possa credere, i Millennials sono molto simili ai propri genitori, soprattutto se si fa un confronto con la generazione successiva (la Z), totalmente diversa dalle due precedenti.

Chi sono i Millennials e quali sono i trend preferiti

I Millennials sono i nati tra il 1980 e la prima metà degli anni 90. Sono individui spesso orientati verso il futuro, con una spiccata propensione all’imprenditorialità. Ma sono anche quelli che hanno accusato le prime conseguenze della crisi economica, e che faticano nell’abbandonare il nido domestico, per via delle difficoltà lavorative. Si tratta dunque di una generazione caratterizzata da luci e ombre, ma anche scaltra e molto propositiva.

Precari ma anche geniali, perché i Millennials si fanno notare per le loro intuizioni, che li portano a fondare aziende o a migrare all’estero per sfruttare al meglio le proprie competenze. È una generazione che ama aspetti quali l’arredo domestico, che è attenta all’ambiente, ma che non considera molto la politica, e questa è la principale differenza con la generazione che la precede. Fra i temi sociali più dibattuti dai Millennials si trova invece l’immigrazione.

I Millennials e il loro rapporto con la tecnologia

I Millennials sono nati senza Internet e senza particolari tecnologie, ma si sono poi ritrovati in poco tempo ad avere fra le mani console di ultima generazione, servizi online, smartphone e tanti altri device. Sono considerati i primi nativi digitali, tanto da essere stati i primi a sfruttarlo nel modo più efficace, non solo a livello quotidiano ma anche imprenditoriale (basti pensare alle tante start-up tecnologiche di oggi). Il loro rapporto con la tecnologia è molto avanzato e prediligono in particolare alcuni device.

Fra i più utilizzati troviamo ovviamente lo smartphone, che oramai viene sfruttato per qualsiasi operazione, dal gaming fino al lavoro. I Millennials, poi, conoscono le e-cig e alcuni dei loro vantaggi come la loro portabilità, dato che esistono anche alcuni modelli di sigarette elettroniche piccole e maneggevoli che si possono acquistare online negli store dedicati. Oggetti, che possono essere semplicemente messi in tasca ed essere portati con sé, un po’ come il telefonino.

Infine, impossibile non nominare le console, che continuano a riscuotere un grande successo fra tutte le generazioni. In particolare, la Playstation rimane la preferita dei Millennials, mentre l’Xbox attualmente è al centro di una “riscoperta” da parte della Generazione Z. Da non sottovalutare, poi, il gran ritorno delle console portatili, che con Nintendo Switch stanno facendo riscoprire un modo di videogiocare alla stessa generazione che le ha rese celebri.