Da Hisolution 3 consigli sui trend del futuro per le aziende data driven oriented che intendono stare al passo con il cambiamento.

Il trend di crescita delle imprese data driven oriented è una consolidata direzione senza ritorno. Importante essere competitivi e ottimizzare tutti i reparti fornendo i tool adatti alle performance richieste e alla relativa misurabilità dei risultati. Le soluzioni SaaS a sostegno della vita digital di una smart company sono diverse e scegliere non è sempre agevole. Secondo Hisolution, la brand reputation e l’analisi dei servizi (assistenza e competenza in primis) fanno la differenza se si vogliono seguire i trend del futuro e rimanere competitivi.

A tutto data! La (non sempre facile) vita digital dell’azienda smart

Stabilità, velocità, semplicità ed economicità: queste sono le keywords del futuro del sistema ICT dei sogni, in grado di aiutarci nella gestione del business sempre più legato al flusso di dati digitali in ogni reparto. L’ottimizzazione e le prestazioni dei sistemi ICT sono al centro dei trend tecnologici dell’industria 5.0 e del business model in generale. Dalla connettività al networking, passando per il cloud, l’avvento del 5G sarà un’ulteriore opportunità per il mondo del business. E richiederà un assetto infrastrutturale e organizzativo impeccabile se si vogliono trarre tutti i benefici possibili.

Parola d’ordine del trend del futuro è la mobilità. Intesa come la possibilità di fare tutto sempre e da ogni luogo. In quest’ottica, la tecnologia è fondamentale per l’implementazione di sistemi efficienti.

Qualità senza compromessi per affrontare la sfida

I player del mercato ICT sono d’accordo su un punto: sistemi di qualità garantiscono efficienza e longevità. Tradotto in termini quotidiani si tratta di affidabilità del partner tecnologico che scegliamo. E, ancora, i trend del futuro di Telco e Tecnologia devono tener conto di un aspetto sempre più centrale: la sicurezza. Soluzioni tecnologiche all’avanguardia garantiscono la massima protezione per ogni segmento del sistema di gestione ICT.

La sicurezza delle infrastrutture e dei dati in essi contenuti è ormai un asset strategico e imprescindibile e richiede soluzioni mirate e mani esperte.

Come gestire i rapporti con i fornitori delle Telco

Per la redditività delle società di telecomunicazioni, così come per le altre, la fidelizzazione del cliente è fondamentale nei trend del futuro. In ambito Telco infatti il costo di acquisizione dei clienti è di circa 5 volte il ricavo medio mensile per cliente. Nonostante ciò, spesso la fidelizzazione del cliente già acquisito non segue un costante processo da parte dei carrier. D’altro canto neanche le aziende pongono la dovuta attenzione nell’analisi dei fornitori e dei servizi negli anni erogati. Ecco perché per Hisolution il modo migliore di gestire i rapporti con i fornitori è quello che si basa su un monitoraggio continuo. Sono necessarie analisi di benchmark periodiche dei servizi, al fine di rinegoziare annualmente le condizioni tecniche, economiche e contrattuali.

Creare nuovi modelli di vendita per le Telco

L’intero mercato delle Telco oggi sta raggiungendo la fase di saturazione tecnologica. Ormai qualunque operatore è in grado di offrire gli stessi servizi. La fibra ottica a quasi qualunque capacità di banda, servizi VoIP integrati e un quantitativo illimitato di GB sulle sim in tutto il mondo. Il cliente si concentra quindi sulla ricerca del prezzo più basso a fronte di un numero sempre più alto di servizi.

È dunque sui servizi e sulla loro qualità che riteniamo debba essere messo l’accento per restare al passo dei trend del futuro. A vincere saranno quei provider che saranno in grado di rispondere con servizi efficaci alle necessità aziendali oggi più sentite. Ne è un chiaro esempio la gestione dello smart working. Il pieno controllo della mobilità dei dipendenti, dunque, e la conseguente facilità di comunicazione in modo integrato.

Più connessione, più dati, meno privacy

Annoso problema quello dell’uso dei dati e delle privacy violate. Oggi più che mai.

Si sente spesso parlare dei dati come del nuovo petrolio, la nuova fonte di ricchezza soprattutto delle Big Company (Google, Facebook, ecc.).

Hisolution ritiene che sia necessaria una regolamentazione nella gestione e nella fruizione dei dati personali. Soprattutto per limitarne l’abuso da parte di quelle poche, ma grandi compagnie che offrono servizi in cambio di dati personali. Probabilmente, in futuro, i dati possano diventare un bene comune e che rappresentino un valore per la collettività. In questo scenario, la blockchain sarà la tecnologia di supporto.

di Riccardo Rossi, Consulting Manager di HiSolution