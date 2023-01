In questo articolo, Paolo Lossa di CyberArk, descrive le strategie ESG adottate dall’azienda e i successi ad oggi riscontrati.

Con il rapido cambiamento del mondo digitale e fisico, gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) riguardano in modo ancor più significativo ogni azienda. Parte di un impegno più ampio per costruire un mondo più sostenibile, le strategie ESG supportano a concentrare gli sforzi su temi chiave per le persone, dimostrare integrità e costruire fiducia, rafforzando le community e contribuendo a proteggere il pianeta.

L’inclusione di strategie ESG nei processi aziendali e nelle decisioni imprenditoriali è oggi una tematica cui porre sempre maggior attenzione: secondo la direttiva europea della Commissione UE, a partire dal 2024, tutte le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate dovranno rendicontare le informazioni di sostenibilità secondo nuovi criteri e contenuti. Inoltre, l’ESG può anche avere un impatto diretto sul business: in base ai dati pubblicati nel Tech Index Report 2022, il 68% degli intervistati a livello europeo vede un aumento da moderato a significativo rispetto alle opportunità di business dovuto proprio alle politiche ESG.

Responsabilità aziendale, elevati standard etici e pratiche commerciali sostenibili sono da sempre alla base delle interazioni di CyberArk con clienti, partner, dipendenti, community e ambiente. I principi di ESG sono sempre stati parte della strategia e dei valori di CyberArk.

Se la sicurezza informatica è il cuore delle attività che CyberArk rivolge ai clienti, supportarli a proteggere i loro dati è una chiara priorità ESG e, per questo, l’azienda sostiene elevati standard di sicurezza. Come? Ad esempio, con una rigorosa formazione interna sulla cybersecurity e sulla privacy dei dati per i dipendenti e l’ottenimento della certificazione SOC-2 di tipo II per cinque delle nostre soluzioni SaaS. Considerando la pervasività della tecnologia nella vita privata e professionale, è impensabile che la cybersecurity non venga inserita a rispetto delle aspettative in materia di governance e sostenibilità richieste dagli stakeholder.

CyberArk investe nei dipendenti attraverso vari programmi di formazione e benessere fisico, emotivo e finanziario Nel 2021, ha offerto loro oltre 17.000 ore di formazione, con una media di oltre otto ore a persona. Si tratta di una relazione positiva sotto ogni aspetto: dipendenti felici e sereni, infatti, lavorano con entusiasmo, offrono maggiore innovazione e in guidano i risultati positivi. Inoltre, in qualità di azienda tech specializzata nella protezione delle identità digitali, ha l’obiettivo di educare gli utenti al rispetto dell’individuo in ogni ambito, professionale, personale e sociale, sottolineando costantemente l’importanza di tutelare l’identità, propria e altrui, nel massimo rispetto di tutti gli asset a valore.

CyberArk ha inoltre compiuto importanti passi avanti nello sviluppo di una cultura maggiormente diversificata, equa e inclusiva ha lanciato due nuovi gruppi di risorse per i dipendenti. CYBR Women è una comunità globale costruita dalle donne di talento che lavorano nell’identity security in CyberArk, rafforzata dalla mentorship e dalla formazione offerta attraverso il nostro “Boost Your Career Program“, lanciato nel 2021. Inoltre, grazie al lavoro dei campioni del CYBR Pride, i dipendenti CyberArk affermano che questa community in crescita di membri LGBTQIA2S+ e alleati supporta “uno spazio sicuro per condividere esperienze” e “promuove la diversità”.

L’azienda crede fermamente in una più marcata partecipazione femminile al mondo della cybersecurity che, insieme alla presenza di un maggior numero di donne in posizioni di leadership è essenziale per affrontare la scarsità di talenti e promuovere una costante innovazione. Questa convinzione si riflette nelle pratiche di assunzione: è aumentata la percentuale di nuove assunzioni femminili al 25% nel 2021 – rispetto al 19% del 2019 – e il 33% del nostro team di management è composto da donne.

Le strategie ESG di CyberArk, inoltre, prevedono anche la riduzione dell’impatto aziendale sull’ambiente. Misurare l’impronta di carbonio è stato un primo passo importante per capire dove si posiziona l’azienda oggi. Completando un’analisi delle emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2, si sta lavorando a un programma per continuare a ridurre la carbon footprint.

La sostenibilità richiede azioni concrete, soprattutto quando si tratta di proteggere le foreste del mondo, che svolgono un ruolo fondamentale nel catturare il carbonio e sostenere milioni di persone. Le strategie ESG di CyberArk includono la piantumazione degli alberi nei programmi di riconoscimento per nuovi assunti e dipendenti: ad oggi, l’azienda ha piantato 800 alberi.

L’integrazione di strategie ESG nel processo decisionale di CyerArk e nel ritmo operativo non potrà che rafforzare la capacità di far progredire le aziende senza paura e di accrescere il valore per dipendenti, clienti, partner e investitori. I dati sono fondamentali per compiere progressi misurabili e migliorare la trasparenza. L’azienda sta costruendo una solida base su cui crescere, stabilendo KPI relativi all’ESG, fissando obiettivi per rendersi responsabile e migliorando i processi di governance e conformità.

di Paolo Lossa, Country Sales Director di CyberArk Italia