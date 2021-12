3M Italia lancia in anteprima lo spazio virtuale, immersivo ed esperienziale per scoprire l’azienda e avviare nuove relazioni con i clienti.

3M, azienda che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare la vita di tutti i giorni, lancia 3M Home, uno spazio virtuale totalmente immersivo ed esperienziale pensato per incontrare clienti e partner anticipando nuove modalità di collaborazione e scoprire l’innovazione dell’azienda attraverso le potenzialità del digitale.

Le modalità di relazione, lavoro e collaborazione stanno cambiando e il digitale affianca sempre più spesso la relazione in persona, il cui valore è indiscusso. 3M Home nasce da questa consapevolezza e si concretizza in un progetto che permette non solo di incontrare le persone in un luogo sicuro, da remoto, ma offre al contempo nuove esperienze e spazi per lo sviluppo di soluzioni personalizzate grazie all’utilizzo degli strumenti digitali. In questo spazio virtuale, si superano infatti le barriere del mondo fisico, permettendo di sbloccare opportunità che non sarebbero possibili nel mondo reale.

3M Home si configura come uno strumento avanzato per favorire un incontro continuo e proficuo tra clienti e partner, un’esigenza primaria per un’azienda come 3M che fa dell’innovazione il suo punto di forza – il 6% del fatturato a livello globale reinvestito in ricerca e sviluppo ogni anno – e che conta su un portfolio di oltre 55mila prodotti in ambiti tecnologici differenziati: health care, automotive, consumo, trasporti, design, elettronica, energia, industria, sicurezza, filtrazione, food safety, oral care.

Da qui la volontà dell’azienda di mostrare in maniera diretta le applicazioni delle tecnologie 3M, studiare con il cliente le soluzioni adatte alle sue necessità e dimostrarne le potenzialità nell’ambito di situazioni reali.

“Siamo lieti di lanciare in Italia lo spazio virtuale 3M Home. Attraverso quest’esperienza virtuale permetteremo a tutti i nostri clienti e stakeholder di incontrarci in un modo completamente nuovo. Per un’azienda profondamente complessa e specializzata come 3M, che registra ogni anno circa 3.000 nuovi brevetti, è estremamente importante avere uno spazio di incontro con i clienti che possa mostrare le applicazioni dei nostri prodotti, ascoltando al contempo le loro esigenze e individuando insieme delle soluzioni personalizzate”, ha dichiarato Marc Routier, Vicepresidente della South East Europe Region 3M. “Siamo orgogliosi, inoltre, che l’intera azienda abbia colto le potenzialità di questo progetto che ha fatto i primi passi nel nostro Paese, che si trasformerà presto in uno strumento di relazione e business a livello globale, accompagnandoci nel futuro”.

Allo spazio virtuale 3M Home si accede esclusivamente su invito: ad accogliere il visitatore c’è una guida 3M che accompagna il visitatore nel viaggio virtuale, entrambi trasformati in avatar. Attraverso un headset per la realtà virtuale si vive l’esperienza immersiva ma anche ogni device o computer permette la fruizione completa di 3M Home.

Il percorso nello spazio virtuale inizia con un racconto dei valori dell’azienda, a partire da un’introduzione sulla sua storia per poi affrontare i suoi obiettivi per il futuro, nell’ottica della sostenibilità e di un intervento reale nel mondo, che porti la scienza e la ricerca vicino alle persone per migliorare le loro vite. Si raggiunge poi il cuore di 3M Home, una piazza da cui gli ospiti possono essere co

ndotti nell’area di interesse specifico: in una sala operatoria di ospedale, in un incrocio stradale con infrastrutture e trasporti, in un’abitazione, una fabbrica automatizzata o un caffé. Si tratta di alcuni primi ambienti – che aumenteranno con altri spazi nella release del 2022 – che riproducono in virtuale il contesto dove poter interagire con i prodotti 3M e scoprirne il valore o le caratteristiche tecniche.