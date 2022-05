Sono tre le nuove soluzioni che SAS include nel suo ampio portafoglio cloud-native. L’automazione dei processi aziendali è ormai indispensabile.

Sempre più aziende migrano verso il cloud e registrano una crescita esponenziale nel volume e nella complessità dei dati. Per gestire al meglio questa complessità è essenziale che le organizzazioni diventino efficienti in termini di implementazione di Machine Learning e Intelligenza Artificiale. Ecco quindi che le competenze di SAS, società specializzata in analytics, intelligenza artificiale e data management, entrano gioco per rispondere a questo tipo di necessità.

La missione giornaliera di SAS, infatti, è proprio quella di aiutare i propri clienti nella transizione al cloud e, per farlo, si impegna ad accelerare l’adozione degli analytics, del machine learning e dell’intelligenza artificiale; così, grazie all’automazione, le aziende possono diventare più resilienti e possono raggiungere obiettivi di crescita del loro business.

SAS investe nel cloud e amplia il suo portafoglio

Nonostante l’incertezza portata dalla pandemia, SAS continua a crescere (+19% nel 2021) e ha allargato il suo portafoglio di soluzioni cloud-first che supportano la trasformazione digitale delle aziende.

Una conferma della crescita della richiesta di soluzioni cloud arrivada McKinsey & Company: il 70% delle aziende che utilizza la tecnologia cloud prevede di aumentare i propri budget cloud. Si prevede che il mercato del cloud computing pubblico crescerà fino a 800 miliardi di dollari entro il 2024, con implementazioni in tutti i settori: vendita al dettaglio, media, telecomunicazioni, istruzione, banche, assicurazioni e altro ancora.

La prima trasformazione di SAS nel cloud non è avvenuta dall’oggi al domani. Sfruttando la sua esperienza, SAS è partita sviluppando la piattaforma cloud-first SAS Viya e ha investito in partnership strategiche ancora in corso, come ad esempio con Microsoft Azure. Più recentemente, SAS si è unita al nuovo partner Cosmo Tech per rafforzare le sue capacità di simulazione del digital twin.

“Abbiamo trasformato il nostro portafoglio in cloud-native e cloud-portable in modo che i clienti possano accelerare il loro passaggio al cloud ed espandere il loro uso di analisi, machine learning e intelligenza artificiale“, ha affermato Bryan Harris, Vicepresidente Esecutivo e CTO di SAS. “In fin dei conti, vogliamo che la nostra piattaforma e le nostre soluzioni di settore siano una parte fondamentale dell’innovazione analitica di ogni cliente“.

Le 3 nuove soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale

SAS 360 Match . Con questa tecnologia le aziende possono mettere i desideri dei consumatori in primo piano. Questa soluzione “martech” offre una piattaforma di pubblicazione di annunci basata su cloud, completamente integrata con altre tecnologie SAS, tra cui la piattaforma data-client, la pianificazione e la strategia di marketing e l’ottimizzazione della customer journey. Semplifica l’intero processo di customer engagement: dalla pubblicità, al marketing, al coinvolgimento e, infine, alla conversione.

. Con questa tecnologia le aziende possono mettere i desideri dei consumatori in primo piano. Questa soluzione “martech” offre una piattaforma di pubblicazione di annunci basata su cloud, completamente integrata con altre tecnologie SAS, tra cui la piattaforma data-client, la pianificazione e la strategia di marketing e l’ottimizzazione della customer journey. Semplifica l’intero processo di customer engagement: dalla pubblicità, al marketing, al coinvolgimento e, infine, alla conversione. SAS Clinical Enrollment Simulation Cloud . La pandemia ha messo in luce l’importanza degli studi clinici per lo sviluppo dei vaccini e per la scelta delle cure adatte. Questa nuova offerta software-as-a-service, basata su SAS Viya, consente alle organizzazioni di ricerca di simulare virtualmente i complessi processi della sperimentazione clinica.

. La pandemia ha messo in luce l’importanza degli studi clinici per lo sviluppo dei vaccini e per la scelta delle cure adatte. Questa nuova offerta software-as-a-service, basata su SAS Viya, consente alle organizzazioni di ricerca di simulare virtualmente i complessi processi della sperimentazione clinica. SAS Grid Guardian AI. La soluzione di analisi IoT aiuta le aziende energetiche a ridurre i costi, proteggere i lavoratori sul campo e migliorare l’affidabilità della rete energetica. Applicando l’edge computing, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico alle emissioni di radiofrequenza che fluiscono dalle apparecchiature di distribuzione dell’energia aerea, SAS aiuta le aziende energetiche a capire meglio quando potrebbero verificarsi guasti alle apparecchiature aeree in modo che possano dare priorità ai programmi di manutenzione per aumentare la sicurezza, l’affidabilità e i tempi di attività.

Anche SAS Hackathon si rinnova

SAS Hackathon è un incubatore per l’innovazione che utilizza l’Intelligenza Artificiale nel cloud grazie a SAS Viya su Microsoft Azure, insieme a strumenti open source, per aiutare a risolvere alcune delle sfide sociali ed economiche più difficili del mondo.

Il SAS Hackathon di quest’anno ha visto la partecipazione di 64 squadre, in rappresentanza di 135 organizzazioni e 75 paesi. Un team indonesiano ha utilizzato analisi avanzate per aiutare il governo locale di Giacarta a ottimizzare la distribuzione di aiuti COVID a milioni di piccole e medie imprese. Un altro team del Wisconsin ha utilizzato l’intelligenza artificiale per analizzare l’esito delle politiche e delle procedure di pignoramento nella contea di Milwaukee con l’obiettivo di identificare ed eliminare potenziali disuguaglianze, pregiudizi e razzismo.