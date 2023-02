Nella stagione del cambio gomme, Goodyear si affida a Beintoo per un’azione pubblicitaria volta a incrementare il traffico nei punti vendita.

Catturare l’attenzione degli utenti attraverso i molteplici touchpoint del customer journey e garantire una experience unica e personalizzata, diventa sempre più difficile e sfidante per i brand che devono affrontare questa era dominata dall’iper connessione. Per distinguersi è necessario pianificare soluzioni advertising data driven, e quindi pensate sulla base delle esigenze dei consumatori ed indirizzate ad un pubblico sempre più puntuale e definito. Ed è con questo scopo che Goodyear, noto brand di pneumatici conosciuto in tutto il mondo, si è affidata a Beintoo, AdTech company parte del Gruppo Mediaset, per la realizzazione di una campagna pubblicitaria con obiettivo drive to store, al fine di incrementare il traffico negli esercizi dei rivenditori partner del brand, ma anche di sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di effettuare il cambio gomme nel periodo invernale.

Goodyear centra il target con il predictive audiences e azioni di retargeting

Live dal 25 ottobre al 20 novembre, l’annuncio è stato pianificato su una serie di audiences, create dalla data company, grazie alle tecnologie proprietarie di location intelligence, che hanno saputo individuare segmenti potenzialmente interessati alla sponsorizzazione.

Il target è stato poi ampliato attraverso l’uso di predictive audiences, ovvero, profili di utenti con abitudini ed interessi simili a quelli dei cluster precedentemente identificati, definiti grazie alle tecnologie di look alike location based; ma anche con le audiences provenienti da Smart TV, riconoscendo gli individui antecedentemente esposti allo spot pubblicitario, al fine di implementare anche un’azione di retargeting.

La campagna mobile è stata così deliverata su questi obiettivi attraverso due diversi formati Rich Media: Question, che consentiva all’utente di rispondere ad una serie di domande relative all’utilizzo che fa dell’auto, e, infine, consigliava lo pneumatico più adatto alle sue esigenze e un buono sconto dedicato; Scratch, che permetteva invece di scoprire, muovendo l’indice sullo schermo, la promozione relativa al cambio gomme.

Risultati soddisfacenti

I risultati dell’azione pubblicitaria sono stati più che soddisfacenti: con oltre 1,5 milioni di impression erogate, nei punti vendita monitorati è stato rilevato un Uplift pari al 51,31%; inoltre, l’utilizzo di formati ingaggianti e distintivi ha permesso di raggiungere un Engagement Rate (ER) del 4,6% allineandosi perfettamente al benchmark che si trova tra il 2% e il 5% per i Rich Media.

“Lavorare con brand come Goodyear, alla continua ricerca di novità per comunicare con i propri utenti, ci consente di mettere a loro disposizione le nostre ultime innovazioni, che vengono sempre accolte con entusiasmo. Il focus di questa collaborazione è sul target; in particolare, sulla costruzione di cluster specifici di utenti, individuati combinando predictive e geo behavioural audience, e, infine, utilizzando i dati provenienti da Smart TV, al fine di intercettarli e guidarli presso i punti vendita dei rivenditori partner Goodyear. Ci riteniamo molto soddisfatti del legame creatosi con questo cliente, con il quale collaboriamo da diversi anni, e non possiamo che essere già pronti per il prossimo cambio gomme!”, afferma Francesco Lancellotti, Senior Sales Manager in Beintoo.

“Goodyear ha da 125 anni nel suo DNA innovazione e sviluppo tecnologico”, dichiara Andrea Scaliti, Marketing Manager di Goodyear Italia. “È stato molto stimolante lavorare insieme alla squadra di Beintoo, sfruttando la suite di soluzioni digitali per supportare le attività di sell-out e aumentare il traffico presso i rivenditori aderenti alle nostre promozioni e partner di Goodyear. Affinare i target e rivolgerci a cluster profilati sull’esigenza del cambio gomme ci ha permesso di migliorare le nostre performance on-site e di contribuire alla sensibilizzazione sugli pneumatici invernali o quattro stagioni in uno dei periodi per noi più importanti dell’anno”.