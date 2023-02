La grande espansione anche a livello internazionale ha portato EXE ad adottare una soluzione unica ERP per avere visibilità su tutto il business.

Nata nel 2014 EXE, sviluppa e produce moduli fotovoltaici ad alte prestazioni per uso professionale nell’edilizia industriale, commerciale e residenziale. Già nel 2016 aveva avviato una linea di produzione in Asia. La crescita è stata esponenziale, tanto che nel 2020 è entrata in nuovi mercati come Bulgaria e Tunisia, e recentemente in Spagna e Polonia.

Il credo di EXE è “elettricità verde per un mondo migliore”

In un momento di grande espansione, EXE ha sentito la necessità di adottare un ERP internazionale e riconosciuto come SAP Business One e di avvalersi dell’esperienza di InformEtica Consulting, partner SAP di consolidata esperienza che la supportasse e la aiutasse a focalizzarsi maggiormente sul proprio core business. Un business, quello della sostenibilità, che è alla base della cultura aziendale di EXE. Per questo motivo, insieme ai suoi clienti, l’azienda si impegna a disegnare il futuro secondo questo standard e ad aprire la strada alle prossime generazioni con una coesistenza funzionale tra sviluppo energetico e natura.

Risultati orientati al valore

L’importante crescita di EXE ha spinto l’azienda a dotarsi di una soluzione ERP unica e integrata che fornisse una chiara visibilità di tutto il business e il controllo completo su ogni aspetto delle attività, permettendole di centralizzare la gestione di tutte le filiali, le società e i siti di produzione dislocati all’estero. Tra i vantaggi offerti dalla soluzione SAP Business One, basata sul cloud, EXE ha particolarmente apprezzato la disponibilità di una gamma di soluzioni software fruibili in tutte le lingue, accessibili in qualsiasi momento, costantemente aggiornate e moduli aggiuntivi che possono essere integrati in modo specifico per le esigenze dell’azienda, nonché la facilità di controllo, l’estrazione e l’analisi dei dati.

Alcune dichiarazioni da EXE, InformEtica Consulting e SAP

“Per crescere nel nostro mercato, è importante avere un partner professionale come InformEtica Consulting e un ERP internazionale come SAP Business One al nostro fianco”, ha commentato Günther Mederle, CEO, EXE Italia.

“Con EXE, InformEtica Consulting amplia la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili. Infatti, la nostra esperienza ci ha permesso di gestire le complessità che questo settore e il cliente ci ponevano davanti. Vincente è stata la scelta di implementare SAP Business One in EXE perché ha permesso al cliente di centralizzare i dati delle filiali italiane ed estere, nonché avere un controllo costante sulla tracciabilità dei prodotti e delle risorse”, ha dichiarato Andrea Marchi, CCO di InformEtica Consulting.

“La caratteristica che emerge quando si parla di SAP Business One è la sua capacità di accompagnare le aziende nel loro percorso di crescita, sostenendone lo sviluppo del business e i cambiamenti organizzativi, grazie anche a un modello di best practice e di approccio standardizzato che si adatta perfettamente alle esigenze di realtà di piccole e medie dimensioni di tutti i settori”, conclude Fabrizio Moneta, Mid-Market and Channel Head di SAP Italia.