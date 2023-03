Con la produzione additiva di Roboze ARES Modena produce auto e moto su misura e sempre più personalizzabili.

Il successo della stampa 3D sta crescendo e sempre più settori ne fanno uso. È il caso di ARES Modena, innovativo coachbuilder di lusso, dedito alla progettazione e alla produzione di auto e moto in esemplare unico o in serie limitata, che sceglie la tecnologia di stampa 3D industriale di Roboze, specializzata nella produzione di componenti finiti in superpolimeri e compositi.

ARES Modena sceglie ARGO 500 di Roboze

ARES Modena, nel cuore della Motor Valley italiana, produce supercar su misura, progetti e prodotti su ordinazione. Per aumentare la propria capacità di personalizzazione e ottimizzare i propri processi produttivi, nel suo moderno stabilimento di 23.000 m² a Modena inaugurato nel gennaio 2018, implementa la soluzione ARGO 500 di Roboze, sistema di produzione additiva flessibile per parti di grandi dimensioni e ad alte prestazioni.

“Abbiamo scelto Roboze per il suo approccio industriale nella stampa 3D e la loro profonda conoscenza nella scienza dei materiali”, dichiara Alberto Migliorini, Head of Technologies and Production di ARES Modena. “Siamo convinti che grazie a questa soluzione alzeremo ancora il nostro livello di progettazione, sviluppo e produzione”.

ARES Modena accelera verso l’innovazione

Di fronte ai cambiamenti fondamentali del mondo automobilistico, con un forte e crescente desiderio di soluzioni individuali, flessibilità e personalizzazione su misura, integrare una soluzione di manifattura additiva come quella di Roboze può diventare strategica e accelerare da un lato l’innovazione, dall’altro nuove frontiere di produttività. Roboze, infatti, progetta e produce stampanti 3D industriali che stanno aiutando le aziende manifatturiere in tutto mondo a risolvere i problemi più comuni legati alla ripetibilità del processo, alla precisione e alla produzione di parti personalizzate con polimeri e materiali ad alte prestazioni.

“ARES crea veicoli unici e di grande prestigio. I clienti di ARES desiderano le migliori performance in assoluto”, dice Alessio Lorusso, Founder & CEO di Roboze. “In Roboze abbiamo sempre avuto l’obiettivo di creare soluzioni che consentano di superare le sfide industriali attuali e del futuro, utilizzando la tecnologia e la scienza per risolvere problemi complessi. Con ARES Modena siamo convinti che tutto questo possa avere libero spazio, accelerando l’innovazione e aumentando le opportunità applicative della stampa 3D industriale con materiali ad alte prestazioni, aprendo nuove strade alla manifattura del futuro”.

L’unione delle due eccellenze italiane esprime il massimo dei valori dell’artigianato tradizionale abbinati a quelli delle tecniche produttive all’avanguardia.