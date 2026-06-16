Il gruppo di aziende selezionate per l a nuova edizione dell’Amazon Sustainability Accelerator riunisce imprese provenienti da tutta Europa impegnate nella riduzione degli sprechi.

C’è una start-up Italiana tra le aziende focalizzate sulla sostenibilità, provenienti da cinque Paesi europei e selezionate per partecipare alla nuova edizione dedicata ai prodotti di consumo dell’Amazon Sustainability Accelerator — un programma di tre mesi progettato per aiutare imprese emergenti a scalare lo sviluppo di soluzioni sostenibili.

Giunto al suo quinto anno, l’Accelerator offre ai fondatori competenze in ambito e-commerce, mentorship dedicata, supporto logistico tramite Fulfilment by Amazon (FBA) e accesso agli strumenti di sostenibilità di Amazon, per aiutarli a far crescere il proprio business orientato alla riduzione dell’impatto ambientale. Il programma fa parte dell’impegno più ampio di Amazon a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040 nell’ambito del Climate Pledge. La precedente edizione dedicata ai prodotti di consumo ha supportato otto startup pioniere nella progettazione sostenibile dei prodotti, dai detergenti senza plastica ai pannolini riutilizzabili, molte delle quali oggi vendono su diverse vetrine Amazon.

Il gruppo di aziende protagoniste dell’edizione 2026 dedicata ai prodotti di consumo copre i settori della cura della persona, del food & beverage, dell’innovazione nei materiali e del design circolare, tutte accomunate dalla stessa missione: dimostrare che i prodotti sostenibili possono competere su larga scala.

“Ciascuna di queste aziende ha osservato qualcosa che il mondo stava scartando — pane, fondi di caffè, cereali — e ha visto un prodotto che valeva la pena realizzare. Questo cambio di prospettiva, dal rifiuto come problema al rifiuto come risorsa, è ciò che ci entusiasma davvero”, ha dichiarato Xavier Flamand, VP EU Seller Services.

Tra le startup selezionate figura anche l’italiana selezionata nlcomp, impresa di Monfalcone, in Friuli. Il team di nlcomp ha sviluppato rComposite®, un materiale composito completamente riciclabile per attrezzature sportive ad alte prestazioni, tra cui tavole da surf, caschi e attrezzatura da sci. Questo materiale garantisce un’impronta di carbonio inferiore rispetto ai compositi termoindurenti convenzionali ed è completamente riciclabile a fine vita, sostituendo la fibra di vetro che attualmente viene destinata alla discarica. nlcomp ha vinto nove premi internazionali, tra cui il World Sailing Technology Award.

“L’industria dei materiali compositi ha passato cinquant’anni a ottimizzare resistenza e peso, e non ha speso tempo a pensare a cosa succede quando il prodotto si rompe: rComposite chiude finalmente questo ciclo”, ha dichiarato l’AD Fabio Bignolini.