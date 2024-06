Amazon Web Services (AWS) espande l’impiego dell’AWS Generative AI Accelerator, mettendo a disposizione 230 milioni di dollari nel mondo intero per le startup che l’utilizzeranno

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato l’espansione dell’AWS Generative AI Accelerator, mettendo a disposizione 230 milioni di dollari USA per le startup di IA generativa per 80 start-up in tutto mondo, supportando la loro crescita con una programmazione tecnica e commerciale su misura.

Nel corso di 10 settimane, i fondatori di startup selezionati metteranno a punto strategie di go-to-market per le proprie soluzioni di GenAI, ottimizzando lo stack di apprendimento automatico. I vantaggi del programma includono:

Accesso a sessioni incentrate sullo sviluppo di competenze relative all’AI, all’ottimizzazione dello stack e alle strategie go-to-market.

Fino a 1 milione di dollari in crediti AWS per sfruttare i servizi di calcolo, storage e database di AWS e i migliori acceleratori di ML (AWS Trainium e AWS Inferentia2) oltre ad altri servizi AWS.

Mentorship commerciale e tecnica all’interno dei settori di riferimento

Opportunità di networking con esperti del settore

IA generativa su AWS per startup e per tutti



Le organizzazioni di tutte le dimensioni e tipi stanno sfruttando i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e i modelli di fondazione (FM) per creare applicazioni di IA generativa che offrono nuove esperienze a clienti e dipendenti. Con sicurezza e privacy di livello aziendale, l’accesso a FM leader del settore e applicazioni basate sull’IA generativa, AWS semplifica la creazione e la scalabilità dell’IA generativa personalizzata per i tuoi dati, i tuoi casi d’uso e i tuoi clienti.

In che modo i clienti stanno utilizzando GenIA per innovare e scalare

I clienti di tutti i settori stanno sfruttando la potenza dell’IA generativa su AWS per aumentare la produttività dei dipendenti, offrire esperienze eccezionali ai clienti e ottimizzare i processi aziendali.