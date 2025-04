Si apre da domani a Genova la prima edizione del Circular Value Forum, dal titolo “Città intelligenti e città circolari: un sinonimo da costruire”

“Città intelligenti e città circolari: un sinonimo da costruire” è il titolo, ma anche la dichiarazione programmatica, della sessione con cui si apre, domani a Genova, la prima edizione del Circular Value Forum. L’apertura dei lavori, alle ore 9 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sarà affidata all’assessore a sviluppo economico e urbanistica del Comune di Genova, Mario Mascia, mentre Stefania Manca, sustainability manager del Comune di Genova, presenterà nel dettaglio il progetto C-City – Genova Città Circolare nel cui ambito viene promossa questa prima edizione del Forum.

Sotto la moderazione del giornalista di LifeGate Roberto Sposini, nel corso della mattinata verrà approfondito il ruolo dell’intelligenza artificiale e della robotica nell’economia circolare, il presidente di Amiu, Giovanni Battista Raggi, parlerà del concetto di circolarità oltre il rifiuto e si passeranno in rassegna i progetti più interessanti per un futuro sostenibile e circolare. A tirare le fila sarà poi Chicco Testa, presidente di Assoambiente, spiegando i parametri con cui oggi è possibile misurare la circolarità. I lavori congressuali proseguiranno per tutta la giornata con una sessione dedicata ad eco-design e progettazione e due focus specifici, rispettivamente, su energia ed edilizia e tessile e abbigliamento.

La Bubble Room Experience, spazio laboratori e demo

Parallelamente, presso il loggiato inferiore di Palazzo Tursi sarà disponibile, per l’intera durata dell’evento e a ingresso libero, la Bubble Room Experience, uno spazio esperienziale che start-up, imprese e partner animeranno con laboratori e demo: domani sarà possibile vivere un’esperienza immersiva assieme a ShopTheLook, mentre nel loggiato superiore gli studenti dell’International School of Genoa proporranno, tra le 14 e le 15, un laboratorio di upcycling sartoriale.

“Eco Fashion Show: tra sostenibilità e glamour”: moda sostenibile

A conclusione della prima giornata, l’attesissimo “Eco Fashion Show: tra sostenibilità e glamour”, la prima sfilata in Italia dedicata alla moda sostenibile in scena a partire dalle ore 18:30 alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, presentato dall’attrice e comica Chiara Lippi. Protagonista del défilé curato da Alex Leardini di Studio Niobe e realizzato in collaborazione con CNA-Federmoda sarà, appunto, l’abbigliamento circolare realizzato da stilisti e case di moda green e sostenibili, i cui i capi saranno indossati modelli e modelle di eccezione come i calciatori del Genoa Morten Thorsby e Asia Bragonzi, la calciatrice della Sampdoria Alice Barbieri, il pallanuotista del Quinto e della nazionale Jacopo Gambacciani, la lifesaver azzurra Carlotta Tortello della Sportiva Sturla e gli studenti dell’International School of Genoa e dell’istituto professionale Duchessa di Galliera.

Il Circular Value Forum segue le linee guida operative e i requisiti di sostenibilità del Comune di Genova per gli eventi outdoor e indoor ed è promosso dalla Direzione di area Sviluppo economico e promozione del Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City, in collaborazione con la Camera di Commercio, il supporto organizzativo di Clickutility Team, il patrocinio di Rai Liguria e la partecipazione di ENI in qualità di main partner e di Ansaldo Energia come gold partner. L’evento fa inoltre parte del programma di iniziative ufficiali della Giornata nazionale del Made in Italy 2025. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale www.circularvalueforum.it.

Il programma completo di martedì 8 aprile

Martedì 8 aprile, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

SESSIONE DI APERTURA: CITTÁ INTELLIGENTI E CITTÁ CIRCOLARI: UN SINONIMO DA COSTRUIRE

Ore 9.00 – 11.00

Ore 8.30 Apertura registrazioni e caffè di benvenuto

Ore 9.00 Avvio dei lavori – Modera: Roberto Sposini, giornalista, LifeGate

Saluti di benvenuto e Apertura dei lavori

Mario Mascia, Assessore a urbanistica, demanio marittimo, sviluppo economico, lavoro e rapporti sindacali, sviluppo economico sostenibile sviluppo e innovazione tecnologica e strategica, Comune di Genova

Saluti istituzionali

Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria

Intervento Introduttivo

Twin Transition e Economia Circolare: Il Ruolo dell’Intelligenza Artificiale

Giangiacomo Guida, Climate Change and Sustainability Services Manager, Twin transition and AI per Sustainability Expert, EY

Sustainable cities – Edoardo Croci, Professor of Practice, Direttore SUR Lab e Coordinatore osservatorio smart city, Università Bocconi

L’economia circolare e la cittadinanza – Roberto Morabito, Presidente, CETMA

Il progetto C-City – Genova Città Circolare – Stefania Manca, Sustainability & Resilience Manager, Comune di Genova

VERO: robotica e intelligenza artificiale per la salvaguardia ambientale – Angelo Bratta, Ricercatore Post Doc Dynamic Legged Systems, Istituto Italiano di Tecnologia

Ineluttabilità della Circolarità – Giovanni Battista Raggi, Presidente, AMIU Genova

Francesco Lembo, Advisor – Projects and network development, ACR+

Il progetto Controllo Dynamico: misurare per progettare il futuro sostenibile e circolare – Monica Bruzzone, Architetto, Assegnista di ricerca, DIEC – Unige

Centri del Riuso – Tiziana Merlino, Direttore Transizione Digitale ed Ecologica, AMIU Genova

Intervento di chiusura – Come si misura la circolarità? – Chicco Testa, Presidente, Assoambiente

Martedì 8 aprile, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

ECODESIGN, PROGETTAZIONE CIRCOLARE POSSIBILE

ore 11.00-13.00

Modera: Marco Comelli, Direttore scientifico Rivista Waste

Keynote speech – Ecodesign per la strategia europea di innovazione

Serenella Sala, Head of Unit Land Resources and Supply Chain Assessment Joint Research Centre, Commissione Europea

Keynote speech – Ecodesign ed ESPR: strategie e soluzioni per le aziende

Marco Capellini, Architetto, MATREC

Design Economy – Domenico Sturabotti, Direttore, Fondazione Symbola

Stabilità normativa cruciale per la progettazione circolare in edilizia – Sarah Zotti, Vicepresidente, ANCE Genova

Design per la modularità e il disassemblaggio – Federico Maria Elli, Industrial Designer fondatore e associato di “_blank design studio”, studio di progettazione di Milano, _blank design studio

Gli ecodesigner sono designer: percorsi formativi – Daniele Galloppo, Ricercatore universitario, Master Ecodesign Università di Camerino

Circolarità Perduta – Enrico Sterpi, Presidente, Ordine degli Ingegneri città di Genova

Agenda 2030 – Il legno torna protagonista – Aldo Daniele, Consigliere Ordine e Referente Commissione Concorsi, Ordine degli Architetti PPC Genova

Cum grano salis: responsibility vs accountability – Luisa Chimenz, Professore Associato, Università degli Studi di Genova – DAD

Martedì 8 aprile, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

FOCUS PNRR

ore 13.00 – 14.00 – Interviene Pietro Piciocchi, Vice Sindaco Reggente del Comune di Genova

Martedì 8 aprile, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

Focus ENERGIA & EDILIZIA

ore 14.00 – 15.30 – Modera e conduce: Daniela Dafarra, Ingegnere, CEO, CED & Partner, PRINCIPIOATTIVO – Architecture Group

Intervento Introduttivo

Città mining e modelli di edilizia circolari – Davide Reina, Associate Professor of Practice, SDA Bocconi School of Management

Tavola Rotonda – “Il valore circolare del costruire e ricostruire”

Intervengono:

Francesca Musso, Membro Esperto Centro Studi, ANCE Genova

Tomaso Bruno Persi, Ingegnere Chimico, Ordine degli Ingegneri di Genova

Marco Piana, Direttore Tecnico, PVC Forum Italia

Alessandra Zuppa, Architetto e Segretario, Ordine Architetti PPC di Genova

Tavola Rotonda

“La catena di valore nel Real Estate e la Progettazione urbana in città – Materiali, innovazione e circolarità dei processi”

Intervengono:

Mariana Garcia, Sustainable products specialist, Heidelberg Materials Italia

Micaela Musso, Amministratrice Delegata, Abaco Team

Patrizia Malatesta, Business Development Manager, Saint-Gobain Italia

Gualtiero Tamburini, Senior Advisor, Nomisma

Michele Maurizio Teora, Ingegnere, Director Europe, ARUP Europa

Francesca Zirnstein, Direttore Generale, Scenari Immobiliari

Giuliana Bottino, Responsabile Gestione Ufficio Genoa Business Unit, Comune di Genova

Martedì 8 aprile, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

Focus TESSILE & ABBIGLIAMENTO

ore 15.30 – 17.30 – Modera: Elisabetta Del Soldato, Giornalista, Italia Circolare

Intervento Introduttivo

Upcycling Lab: magliette circolari e lucciole in bottiglia – Marcella Martini, Insegnante, International School of Genoa

Keynote Speech – Navigating Change: presentazione del report del M4CF SDA Bocconi 2024/2025

Francesca Romana Rinaldi, Direttore Monitor for Circular Fashion, SDA Bocconi

Prato hub europeo del riciclo del tessile – Benedetta Squittieri, Assessora all’Innovazione, Economia Circolare, Sviluppo Economico e Commercio, Comune di Prato

Piccole imprese, grande cambiamento: i futuri (circolari) della moda – Caterina Mazzei, Consulente Sostenibilità ed Economia Circolare, CNA – Federmoda

I fondamentali del tessile circolare: responsabilità estesa del produttore, logistica inversa e tracciabilità – Sara Faccioli, Managing Director, RLG Systems Italia

Slow Fiber: il tessile bello, buono, sano, pulito, giusto e durevole – Dario Casalini, Fondatore, Slow Fiber

Talk – “Le soluzioni possibili dell’economia circolare della moda”

Le tante vite possibili del Second hand – Alfio Fontana, Corporate Partnership & CSR Manager, Humana People to People Italia

Progetto RiVestiTO – per un tessile più circolare nelle città – Elena Ferrero, Amministratrice, Atelier Riforma

Una moda circolare è possibile? – Niccolò Cipriani, CEO, RIFO’

Moda Circolare e Upcycling: We create Value. By turning nothing into something – Lola Catala, Co-fondatore e designer, Canto Primo

Manteco | Il processo di produzione della lana riciclata MWool® – Mattia Trovato, Head of Marketing Communications, Manteco®

Martedì 8 e mercoledì 9 aprile ore 9-18, Loggiato inferiore di Palazzo Tursi

BUBBLE ROOM EXPERIENCE

Spazio esperienziale dove start up, imprese e partner proporranno laboratori e demo

Martedì 8 aprile ore 18.30, Palazzo della Borsa

“EcoFashion SHOW: tra sostenibilità e glamour”

In collaborazione con CNA – Federmoda