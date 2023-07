Ingenn pubblica una ricerca che analizza il candidate journey di ingegneri e profili tecnici e condivide alcuni consigli su come attirarli in azienda.

Il mondo del lavoro sta attraversando un periodo di crisi che vede un profondo mismatch tra domanda e offerta. Tutti i settori sono coinvolti in questa tendenza e trovare profili specializzati, tra cui ingegneri, e attrarli in azienda diventa complicato. Ma, è possibile rimediare a questo problema? La risposta ce la fornisce Ingenn.

Un’industria resiliente

Il comparto manifatturiero e della produzione industriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’economia nazionale. Gli ottimi risultati che l’Italia detiene in questo settore garantiscono al nostro Paese una forte presenza sul mercato mondiale e lo collocano tra le maggiori potenze industriali europee.

Nonostante le difficoltà geopolitiche che hanno travolto la maggior parte delle economie mondiali nel corso del 2022, l’industria italiana è riuscita a mostrare una grande resilienza. Come sottolineato anche dal rapporto di previsione “L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta” – pubblicato a marzo 2023 dal Centro Studi di Confindustria – la solidità delle PMI, una base manifatturiera rafforzata e una vasta diversificazione nei prodotti e lungo le filiere di produzione hanno consentito all’industria italiana di arginare tali difficoltà e di ottenere comunque una straordinaria performance in termini economici.

Un problema ben noto

I risultati positivi del comparto manifatturiero e della produzione industriale si scontrano però con un fenomeno che assume contorni sempre più rilevanti: il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che si verifica nel settore a causa della carenza di personale qualificato, come gli ingegneri.

Secondo le stime del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, infatti, la difficoltà di reperimento sperimentata dalle aziende si attesta – per il trimestre aprile-giugno – al 45,2% delle assunzioni programmate.

L’indagine di Ingenn indaga sul candidate journey di profili tecnici e ingegneri

In tale contesto, ricercare personale qualificato in campo Engineering & Manufacturing diventa una vera e propria sfida per le imprese.

A tal fine, Ingenn, la società di Head Hunting unicamente focalizzata nella ricerca e selezione di profili tecnici e ingegneri, ha pubblicato una guida utile a comprendere le aspettative di tali figure in termini di carriera, retribuzione e vantaggi.

Attraverso un sondaggio somministrato a 80 professionisti, è stato ricostruito il candidate journey dei profili tecnici e ingegneri impegnati attivamente nella ricerca di lavoro.

L’analisi – strutturata prendendo in considerazione le tre fasi generalmente attraversate dai candidati (ricerca, selezione e scelta) – ha permesso di far affiorare alcune tematiche di rilievo, tra le quali l’importanza – per questi profili dall’elevata preparazione tecnica – di interfacciarsi con selezionatori in possesso di altrettante conoscenze specifiche, tali da permettere un’adeguata valutazione della loro formazione e competenze.