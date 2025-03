Numia, Visa ed ecolytiq lanciano il servizio Carbon Footprint per ottenere transazioni più sostenibili

Numia, Visa ed ecolytiq annunciano il lancio del servizio Carbon Footprint. La soluzione è pensata per dare ai consumatori visibilità dell’impatto ambientale delle loro operazioni finanziarie e aiutarli ad adottare abitudini e comportamenti per transazioni più sostenibili.

La novità portata dal servizio Carbon Footprint

La funzionalità, disponibile per i titolari di carte di debito CartaBCC Green, emesse da Numia su circuito Visa e collocate dalle Banche del Gruppo BCC Iccrea, consente di visualizzare la stima dell’impronta di carbonio delle transazioni effettuate tramite carta. Queste informazioni sono consultabili direttamente dall’app MyCartaBCC, che mostra anche una serie di suggerimenti e consigli pratici per ridurre il proprio impatto giornaliero. Grazie a questa soluzione, i clienti dotati di CartaBCC Green possono monitorare la tendenza delle loro emissioni e compiere scelte più consapevoli per la salvaguardia dell’ambiente. CartaBCC Green, è realizzata in materiale biodegradabile e compostabile ed è disponibile anche per i minorenni, a partire dai 14 anni.

“La sostenibilità insieme all’innovazione è da sempre al centro della nostra missione – commenta Fabio Pugini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Numia. Grazie alla collaborazione con Visa ed ecolytiq, vogliamo contribuire alla costruzione di un ecosistema dei pagamenti più consapevole e responsabile”. “Crediamo fermamente – conclude Pugini – che la tecnologia possa essere un motore di cambiamento positivo, e questo progetto ne è un esempio concreto.”

“Siamo lieti di questa partnership, che non è solo un esempio di visione comune ma una dimostrazione concreta di come l’innovazione tecnologica possa produrre cambiamenti positivi nel quotidiano e migliorare la qualità di vita delle persone”, ha commentato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia. “Ogni transazione può essere un passo verso un pianeta più sano e siamo orgogliosi di dare il nostro contributo attraverso la rete Visa.”

David Lais, Co-Founder di ecolytiq ha dichiarato: “I piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto, soprattutto quando si tratta di transazioni sostenibili. Siamo entusiasti di avere Numia come nostro partner di riferimento nel mercato italiano: infatti siamo in grado di fornire ai loro clienti le conoscenze necessarie per compiere delle azioni positive per l’ambiente. Le soluzioni di ecolytiq si basano sulla scienza comportamentale e rafforzano ulteriormente Numia come innovatore nell’area dei pagamenti digitali. Non vediamo l’ora di ottenere insieme un impatto ambientale positivo misurabile e significativo.”

I due moduli della tecnologia ecosostenibile

L’iniziativa si avvale del supporto di Visa e delle tecnologie avanzate sviluppate ed ecolytiq, che ha implementato due moduli: