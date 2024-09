Si svolgerà l’8 e il 9 ottobre l’evento internazionale dedicato all’innovazione dei servizi bancari e finanziari promosso da Fintech District e Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, e supportato da Milano&Partners

Il Milan Fintech Summit – l’evento internazionale dedicato all’innovazione dei servizi bancari e finanziari, è giunto alla sua quinta edizione. Organizzato e promosso da Fintech District, la community internazionale di riferimento per l’ecosistema Fintech e Techfin in Italia, e Business International, la knowledge unit di Fiera Milano – conferma la città di Milano come punto di riferimento per l’innovazione a livello europeo e accende i riflettori sull’ecosistema fintech italiano con l’obiettivo di attrarre investimenti e talenti e creare occasioni di business networking.

L’8 e il 9 ottobre, infatti, il Milan Fintech Summit radunerà le eccellenze fintech internazionali, player finanziari, investitori, grandi aziende e PMI interessate alle soluzioni fintech per semplificare i processi di business, Istituzioni, Associazioni e HUB europei per una due giorni dedicata all’innovazione e agli ultimi trend del settore dei servizi finanziari.

Con oltre 15.000 società finanziarie, 2.800 startup basate in città e un ecosistema di Venture Capital in costante crescita, Milano rappresenta la “location” ideale per ospitare un evento di settore della portata del Fintech Summit. Guardando in maniera specifica al mondo fintech, Milano è la sede del 41% delle aziende fintech italiane, di cui 2 unicorni e fucina di veri e propri talenti. Inoltre, il 69% degli investimenti nel fintech italiano sono localizzati nella città meneghina.

Per fornire uno spaccato più approfondito sul settore, nel corso dell’evento verranno presentati i primi dati dell’edizione 2024 dell’ITALIAN FINTECH MAP, la “guida” realizzata da Fintech District e Politecnico di Milano, che offre una panoramica sulle aziende fintech attive in Italia e su quelle europee con matrice italiana.

Dopo l’edizione dello scorso ottobre, che ha visto coinvolti oltre 110 relatori italiani e internazionali e la partecipazione degli Unicorni internazionali e di oltre 1.300 persone (di cui il 63% C Level) provenienti da oltre 30 Paesi – l’edizione 2024 vuole confermare il ruolo centrale dell’evento nel portare avanti un dibattito costruttivo sui trend evolutivi del fintech.

“Smells like Fintech Spirit”

“SMELLS LIKE FINTECH SPIRIT” è il claim scelto per l’edizione di quest’anno che, dopo il cinema nel 2022 e la letteratura internazionale nel 2023, trova nella musica la propria ispirazione e vede ogni sessione fare riferimento al titolo di un brano celebre. Speaker, partner e partecipanti stanno, inoltre, condividendo la propria canzone preferita per creare la playlist ufficiale del Milan Fintech Summit .

La musica, infatti, rispecchia la natura dinamica, innovativa e dirompente delle fintech, le cui soluzioni, indipendentemente dal settore, se integrate possono contribuire a migliorare il business e offrire ai clienti un’esperienza all’avanguardia.

Non solo, il mondo finanziario e quello dell’industria musicale condividono anche un percorso che li accomuna: se negli anni ’80 si camminava per strada con un grande stereo sulla spalla, per poi passare al walkman e negli anni 2000 ai lettori mp3, oggi abbiamo tutta la musica che vogliamo, e podcast di ogni genere, direttamente sul nostro cellulare attraverso un’app. Lo stesso accade nel mondo bancario, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti: siamo passati dai contanti ai pagamenti p2p o istantanei sulle app bancarie.

La scaletta del Milan Fintech Summit

L’edizione 2024 del Milan Fintech Summit, come in un concerto, segue un’immaginaria scaletta che vede le sessioni dei due giorni rinominate sulla falsa riga di grandi successi musicali, attraverso i quali collegare le discussioni a temi culturali più ampi rendendo i contenuti ancora più interessanti e coinvolgenti.

Tra le “tracce” principali:

– Imagine: questa sessione esplorerà il futuro del fintech, concentrandosi su come i servizi potrebbero evolversi e sul loro ruolo nel promuovere obiettivi sociali e ambientali. Un momento essenziale per comprendere la traiettoria del fintech e il suo impatto a livello settoriale.

– One: dedicata alla finanza incorporata, questa sessione discuterà l’integrazione di servizi come pagamenti, prestiti e assicurazioni su piattaforme di orchestrazione. Sottolinea l’importanza di creare un’esperienza cliente senza soluzione di continuità attraverso la tecnologia.

– Bridge Over Troubled Water: questa parte sarà dedicata al tema della diversità e dell’inclusione, concentrandosi sulle sfide affrontate dalle donne nel settore fintech, in particolare quelle provenienti da regioni sub bancarizzate, ed esplora i modi attraverso i quali attrarre e sostenere i talenti femminili.

– What a wonderful world: si analizzerà come i mercati emergenti possano trarre vantaggio dalle esperienze degli ecosistemi fintech consolidati e viceversa, sottolineando l’internazionalizzazione e il valore di prospettive diverse.

– AI Will Always Love You: uno sguardo all’Intelligenza Artificiale, all’IA generativa e al Machine Learning nel fintech. Si parlerà dei potenziali benefici, delle applicazioni e dei rischi dell’IA e di come può trasformare il mondo della finanza.

Inoltre, come nelle passate edizioni, anche il networking sarà parte integrante del 2024 Milan Fintech Summit, con numerose opportunità pensate per creare connessioni tra i partecipanti. Nei due giorni dell’evento, l’area espositiva sarà sempre aperta per dare la possibilità a tutti i partecipanti di incontrare gli sponsor, creare delle opportunità di confronto, entrare in contatto con i colleghi, scambiare idee ed esplorare potenziali collaborazioni. Per facilitare gli incontri e gli scambi, sarà disponibile anche l’applicazione ufficiale che verrà rilasciata a breve.

Le star sul palco del Milan Fintech Summit

Anche quest’anno, il Milan Fintech Summit vedrà alternarsi speaker di rilievo internazionale e i CEO/C Level delle più importanti aziende del settore, tra cui:Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale di Banca d’Italia; Anna Lambiase, Chairwoman di CDP Venture Capital; Mathias Wikström, CEO of Doconomy; Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick; Enrico Mattiazzi, CEO & Founder di Fiscozen; Alberta Pelino, President Young Ambassadors society e Founder Fibi; Stefania Di Bartolomeo, CEO Physis Investments; Silvia Attanasio, Head of Innovation ABI; Stefano Quintarelli, Founder di Rialto VC e Bianca Bonetti, Associate – Network & Engagement di Gyrus Capital.

E, per la prima volta in Italia: Nicolas Benady, CEO SWAN; Carsten Höltkemeyer, CEO Solaris; Deniz Guven, Board Member Wamo e former founder e CEO di Mox; Meirav Harel, Israeli Ambassador European Women in Payments Network (EWPN) e lecturer of the Full Blockchain & Fintech Course Reichman University.

Inoltre, Amanda Estiverne-Colas, Founder/Fractional CFO AGE Advisors and Global Mentor Women in Payments, intervisterà tre figure di spicco del mondo fintech: Francesca Carlesi, CEO di Revolut UK, la neobank in continua crescita che oggi vale 45 miliardi ed è diventata la seconda banca britannica per capitalizzazione; Kos Stiskin, cofondatore e Vicepresidente di Finom, società che si è recentemente assicurata 54 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B; Miguel Amaro, CEO e co-fondatore di Coverflex, azienda che ha chiuso il più grande round di pre-seed in Portogallo.

Anche i regolatori avranno uno spazio in agenda all’interno della sessione organizzata da Refink sul tema MiCAr, che vedrà la presenza di Banca d’Italia, BaFin, Bundesbank, FMA Liechtenstein, National Bank of Romania, Norges Bank e Danish Financial Supervisory Authority.

Inoltre, il Milan Fintech Summit ospiterà la finale italiana di Mastercard For Fintechs, programma e competizione europea lanciata dall’azienda per sostenere le fintech nel loro percorso di crescita attraverso un accesso privilegiato a sessioni educational e una serie di eventi. Durante la giornata inaugurale dell’8 ottobre, le

10 migliori fintech finaliste della competizione nazionale si sfideranno per ottenere i due pass che garantiranno loro l’accesso all’evento finale di Parigi, durante il quale verrà decretato il vincitore assoluto del contest. In palio un premio di 50.000 euro in supporto marketing.

Non solo Milano con l’“out of summit”