Questo articolo vedrà come fare per scovare i prossimi listing su Binance e come scoprire le criptovalute prossime al lancio su Binance, considerando fattori come l’hype, la community e il marketing.

Essendo il più grande exchange per volume di scambi, identificare i nuovi listing su Binance prima che vengano annunciate in modo ufficiale può essere uno dei percorsi più veloci verso il successo nel trading delle criptovalute. Questo perché un listing su Binance può spesso portare a un significativo aumento del prezzo delle nuove criptovalute. Inoltre, l’invadente mercato rialzista potrebbe fornire alle quotazioni spazio per una crescita enorme.

I potenziali nuovi listing su Binance – Le crypto prossime al lancio su Binance

Sponge V2 – L’evoluzione del token $SPONGE, che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari, promette di rendere i guadagni più redditizi. Puntando i tuoi token $SPONGE, riceverai $SPONGEV2 e potresti guadagnare fino al 4.000% ogni anno. Bitcoin Minetrix – Una nuova criptovaluta stake-to-mine che sta tokenizzando il cloud mining utilizzando la tecnologia blockchain. Il token $BTCMTX può essere messo in staking per guadagnare potere di cloud mining di Bitcoin e rendimenti annuali elevati. Questa nuova ICO ha raccolto oltre $ 100.000 in 24 ore. Meme Kombat – Un’arena di battaglia tra meme e meme in cui le icone dei meme più famose del mondo si affrontano. Il nuovo quadro offre un APY costante del 112% e fornisce anche il ROI dalle scommesse live sui risultati dei combattimenti. I combattimenti sono migliorati con grafica renderizzata dall’intelligenza artificiale ed elaborati a catena. Launchpad XYZ – strumento di trading e analisi Web3 all-in-one che fornisce agli utenti vaste informazioni sui dati e consente loro di apprendere, navigare e fare trading, tutto da un’unica dashboard. I suoi strumenti di punta includono un modello linguistico AI e Launchpad Quotient, un sistema di classificazione crittografica che sfrutta oltre 400 punti dati e un gruppo di segnali alfa di Telegram. La prevendita ha raccolto finora 1,45 milioni di dollari. Bone ShibaSwap – Token di utilità per la blockchain Shibarium di Shiba Inu. Il team ha recentemente rinunciato allo smart contract, portando alla speculazione che potrebbe essere sul punto di ottenere una quotazione su Binance poiché è diventato più decentralizzato. Unibot – bot di tendenza di Telegram che facilita l’illuminazione di snipe veloci, addebitando una commissione dell’1%. Consente inoltre agli utenti di copiare i trader di successo e ha registrato un incremento di oltre il 700% dal suo lancio a giugno.

I prossimi nuovi listing di Binance – I progetti nel dettaglio

Il vantaggio principale di una quotazione su Binance è il significativo potenziale di rialzo che si presenta per i nuovi progetti sull’exchange. Successivamente, esamineremo più in profondità le nostre scelte per i prossimi nuovi elenchi di Binance.

1. Sponge V2 – Il miglior listing su Binance con rendimenti annuali fino al 4.000%.

$SPONGE ha registrato un forte impulso nell’estate del 2023, spinto dalla sua forte associazione con SpongeBob SquarePants, diventando un successo sensazionale. Debuttato a maggio, questo meme token ha sfruttato la passione del pubblico per il cartone animato, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari.

Nonostante un successivo calo di valore, l’introduzione di Sponge V2 ($SPONGEV2) ha lo scopo di ringiovanire la comunità.

Il passaggio ai token $SPONGEV2 prevede un meccanismo stake-to-bridge, ma i detentori dei token $SPONGE originali devono ritirare le proprie puntate prima della chiusura del pool attuale. Successivamente, questi possono essere puntati nei nuovi contratti intelligenti V2, guadagnando $ SPONGEV2 come ricompensa di acquisto bonus.

È importante notare che una volta messo in staking $SPONGE nel contratto V2, questo cambiamento è irreversibile e avrai quindi $SPONGEV2 in staking.

Questa decisione, tuttavia, apre la porta a rendimenti percentuali annuali (APY) potenzialmente elevati nei prossimi quattro anni. Attualmente, nel contratto V2 sono già bloccati oltre 400 milioni di token, con la possibilità di rendere fino al 4.000% annuo.

In aggiunta all’attrattiva, il prossimo gioco di corse play-to-earn di Sponge, come descritto nel whitepaper, sarà rilasciato dopo i token V2. Questo gioco offre un altro modo per i possessori di token di guadagnare token $SPONGE tramite competizioni di gioco online.

Tieniti informato sul lancio della V2 e comprendi i vantaggi di staking del token seguendo Sponge su X, Telegram e Discord.

2. Bitcoin Minetrix – Mining cloud con tokenizzazione Stake-to-Mine PoS.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) è una piattaforma di criptovaluta stake-to-mine che tokenizza il cloud mining. Il cloud mining è un processo attraverso il quale le società di terze parti consentono agli individui di affittare energia mineraria da operazioni centralizzate. Tuttavia, è noto che queste società svolgono attività dubbie e spesso truffano gli investitori. Bitcoin Minetrix sta risolvendo questo problema decentralizzando questa procedura e offrendo crediti di cloud mining.

Sfruttando il token $BTCMTX è possibile guadagnare crediti di cloud mining attraverso il meccanismo di staking. Poiché gli utenti hanno il controllo sui propri beni, gli individui possono accedere a una maggiore sicurezza e autonomia sulle proprie partecipazioni. Questo è anche un ottimo punto di ingresso per gli utenti con poca conoscenza di Bitcoin o di mining di criptovalute.

Puntando $BTCMTX, i possessori di token possono anche guadagnare un APY (rendimento percentuale annuale) elevato. Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin Minetrix offre rendimenti annuali superiori al 7.000%. Per tutti questi motivi, Bitcoin Minetrix può diventare la prossima criptovaluta ad essere quotata sull’exchange Binance.

In sole 24 ore, Bitcoin Minetrix ha già raccolto oltre $ 100.000. La prevendita in corso consisterà in dieci round e assegnerà 2,8 miliardi di token. Ciò rappresenta il 70% della fornitura complessiva di 4 miliardi di token. Bitcoin Minetrix punta a raggiungere un limite massimo di 32 milioni di dollari entro la fine della prevendita.

Attualmente, $BTCMTX ha un prezzo di soli $ 0,011 durante la prima fase di prevendita. Il prezzo aumenterà dell’8,1% entro il round finale a 0,0119 dollari per token. Gli investitori interessati possono effettuare un investimento di $ 10 per accedere a questa nuova prevendita.

Leggi il white paper di Bitcoin Minetrix e unisciti al canale Telegram per saperne di più su questa criptovaluta.

3. Meme Kombat ($MK) – Potenziale listing su Binance con APY del 112% e combattimento Meme Vs Meme

Meme Kombat ($MK) è sicuramente un contendente per un elenco di Binance, dato che molti token meme sono stati listati su Binance, inclusi quelli menzionati nel suo elenco di icone.

Nella prima stagione di Meme Kombat, ci sono 11 icone dei meme in totale: Doge, Floki, Baby Doge, Milady, Kishu, Mong, Pepe, Pepe 2, Shiba, Sponge e Wojack.

Questi meme combattono in combattimenti uno contro uno. Gli spettatori scommettono sull’esito dell’incontro e ci sono tre modi principali per piazzare le scommesse. Questi sono P contro P, Diretto e P contro Gioco. Ciò fornisce una varietà sufficiente e ci saranno anche opportunità di piazzare scommesse secondarie su risultati di nicchia, per offrire ancora più intrattenimento.

Questa campagna utilizza la grafica resa dall’intelligenza artificiale per rendere il combattimento il più vivido possibile. Tutti i combattimenti vengono elaborati sulla blockchain con maggiore trasparenza e distribuzione automatica dei premi. Questa prevendita ha ottenuto ottimi risultati nell’audit del contratto intelligente di terze parti condotto da Coinsult, senza riscontrare problemi. Il fondatore è anche oggetto di doxxing e viene visualizzato pubblicamente sui social media.

Questi fattori potrebbero essere facilmente presi in considerazione dal pannello di revisione di Binance. Mentre l’industria delle monete meme potrebbe essere nota per molti cattivi attori, la trasparenza di Meme Kombat potrebbe servire da grande rassicurazione.

Ma ha anche fondamentali solidi. Offre APY del 112% e una tabella di marcia chiara. Aggiungerà più funzionalità in futuro in linea con il feedback degli utenti. L’idea di riunire molti meme potrebbe essere una strategia vincente e potrebbe avere un grande appeal sul mercato.

Il prezzo per token è attualmente di 0,1667 dollari, con una fornitura totale di 120 milioni. Nella prevendita sono disponibili 60 milioni di token, che finora hanno raccolto oltre $ 600.000.

Maggiori informazioni possono essere trovate nel Whitepaper Meme Kombat e nella pagina Twitter.

4. Launchpad XYZ – Strumento di trading e analisi Web3 all-in-one che consente agli utenti di apprendere, scambiare e ottenere approfondimenti sui dati da un’unica piattaforma

Launchpad XYZ è uno strumento di analisi dei dati e di trading prevendita che mira ad aiutare gli utenti a trovare il prossimo Pepe. Fornisce un’interfaccia utente fluida e approfondimenti eccezionali sui dati, fornendo a tutti gli utenti (dal principiante all’avanzato) gli strumenti necessari per avere successo nei mercati delle criptovalute.

Secondo il suo whitepaper, il progetto mira a integrare i prossimi 10 milioni di utenti su Web3. Uno degli aspetti più impegnativi per i nuovi utenti crittografici è la complessità di imparare a utilizzare tutte le diverse funzionalità e applicazioni crittografiche.

Tuttavia, Launchpad XYZ mira a fornire tutti gli strumenti necessari in un’unica piattaforma, abbattendo questa barriera all’ingresso e puntando all’adozione di massa. Con un caso d’uso così ambizioso, è facile vedere come Binance potrebbe riprendere il progetto.

La piattaforma consente agli utenti di creare il proprio quadro di trading supportato da dati reali; quindi, possono utilizzare il terminale di trading integrato per eseguire operazioni in base al loro framework.

Oltre a ciò, offre una piattaforma educativa, che guida i nuovi utenti nelle complessità delle criptovalute, portandoli da principiante a professionista.

Una delle sue caratteristiche principali è un gruppo di segnali alfa di Telegram che recentemente ha restituito il 7.000% per i suoi membri e vanta anche una funzionalità unica chiamata Launchpad Quotiet, uno strumento che sfrutta 400 punti dati per dire agli utenti cosa è caldo e cosa no nei mercati.

Inoltre, il team ha appena introdotto un modello di intelligenza artificiale rivoluzionario che raccoglierà sentiment, notizie e approfondimenti di mercato per aiutare gli utenti a prendere decisioni informate sulla loro prossima operazione.

In che modo vengono listate le criptovalute su Binance?

Le criptovalute devono passare attraverso un processo rigoroso per essere listate su Binance. Il CEO di Binance, che si fa chiamare CZ, ha documentato 25 suggerimenti per essere quotati su Binance , che mostrano le complessità delle operazioni di quotazione di Binance.

In sostanza, i fondatori di criptovalute o il CEO devono compilare personalmente un modulo per essere elencati su Binance, con l’exchange che afferma che ciò è dovuto al fatto che potrebbero “aver bisogno di parlare con una persona chiave” in un’emergenza come un bug, un fork o una doppia spesa.

Come accennato, Binance ha anche pubblicato un post sul blog in cui evidenzia i criteri che i progetti devono soddisfare per essere elencati sulla piattaforma. Anche se in precedenza abbiamo accennato ad alcuni dei suoi punti principali, ecco una ripartizione di esattamente ciò che cerca:

Criteri di base per l’elenco – Binance richiede che tutti i progetti soddisfino criteri di base, tra cui una solida base di progetto, uno sviluppo attivo, una comunità impegnata e un’adeguata liquidità.

Binance richiede che tutti i progetti soddisfino criteri di base, tra cui una solida base di progetto, uno sviluppo attivo, una comunità impegnata e un’adeguata liquidità. Criteri tecnici – Progetti costruiti su solide basi tecniche con prestazioni costanti e compatibilità di scambio.

Conformità normativa: questo è relativamente autoesplicativo. Binance è uno scambio globale che mira a rispettare le normative nelle giurisdizioni in cui opera e si aspetta che le criptovalute sulla sua piattaforma facciano lo stesso. Ciò include le normative antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC), ove applicabili.

Progetti costruiti su solide basi tecniche con prestazioni costanti e compatibilità di scambio. Conformità normativa: questo è relativamente autoesplicativo. Binance è uno scambio globale che mira a rispettare le normative nelle giurisdizioni in cui opera e si aspetta che le criptovalute sulla sua piattaforma facciano lo stesso. Ciò include le normative antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC), ove applicabili. Volume e Tokenomics – Binance vuole monete con liquidità e capitalizzazioni di mercato forti o crescenti poiché ciò indica popolarità. Cerca anche tokenomics trasparenti ed equi, che potrebbero aiutare il progetto ad avere successo a lungo termine.

Binance vuole monete con liquidità e capitalizzazioni di mercato forti o crescenti poiché ciò indica popolarità. Cerca anche tokenomics trasparenti ed equi, che potrebbero aiutare il progetto ad avere successo a lungo termine. Team, comunità e track record – Al di fuori della tokenomics e dei casi d’uso, Binance cerca progetti con una comunità fiorente, un team e consulenti credibili e una comprovata esperienza. Tutti questi fattori possono svolgere un ruolo chiave nell’indicare la forza e le possibilità di successo di un progetto.

I 25 suggerimenti per l’inserimento nelle inserzioni su Binance di CZ rilevano inoltre che il 98% dei progetti non riceverà risposta dopo aver fatto domanda per le inserzioni su Binance. Tuttavia, quelli che lo fanno potrebbero essere idonei a essere elencati.

Come trovare le prossime crypto che potrebbero essere listate su Binance

Ora che abbiamo esplorato i vantaggi delle prossime inserzioni di Binance e la nostra scelta delle migliori, ecco come puoi fare la tua due diligence e trovare le migliori nuove monete su Binance.

Rimani aggiornato sulle tendenze del mercato

Binance mira a fornire la migliore esperienza utente per fidelizzare i propri clienti. Ciò implica aggiungere sempre progetti di tendenza in modo che gli utenti non debbano acquistarli su uno scambio concorrente.

Pertanto, rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato e sapere cosa è caldo è un modo brillante per gestire in anticipo le inserzioni di Binance. Uno dei modi più semplici per farlo è utilizzare i social media, principalmente i canali Crypto Twitter, YouTube e Telegram.

Migliaia di influencer di criptovalute condividono quotidianamente i loro pensieri e opinioni sui mercati. Usando queste informazioni, puoi scoprire quali monete sono di tendenza e poi cercarle su Binance per vedere se sono già elencate. In caso contrario, potresti aver trovato la prossima inserzione di Binance.

Ad esempio, i meme di Wall Street sono recentemente diventati trend sui social media, con innumerevoli influenze che lo coprono. Ad esempio, l’eminente YouTuber Jacob Bury ha pubblicato un video in cui parlava del token pochi giorni fa.

Unisciti al gruppo Alert sulle nuove quotazioni di Binance

Unirsi al gruppo Telegram degli annunci di Binance ti garantirà l’accesso alle prossime inserzioni prima che vengano pubblicate sull’exchange. Tuttavia, i prezzi tendono ad aumentare immediatamente dopo che Binance annuncia le inserzioni, il che significa che è improbabile che otterrai un buon prezzo con questo metodo. Ciò è stato evidente con il prezzo dello Shiba Inu, che è esploso di 15 volte in seguito all’annuncio di Binance.

Puoi anche tenere d’occhio le criptovalute quotate da altri scambi, come Coinbase, Crypto.com e KuCoin unendoti ai loro gruppi Telegram o visitando le sezioni degli annunci dei loro siti web. Una quotazione di primo livello indica che un progetto è forte e potrebbe significare che anche altri importanti scambi si stanno preparando a quotarlo.

Trova le crypto presale più famose

Dato che Binance tende a favorire i progetti più nuovi, esplorare le prevendite più interessanti è un modo sicuro per trovare potenziali inserzioni su Binance.

Tuttavia, con oltre 20.000 criptovalute sul mercato e molte nuove che vengono rilasciate ogni giorno, trovare nuove prevendite può essere difficile. Tuttavia, ci sono innumerevoli modi per trovare nuove prevendite, come cercare su Google o YouTube le “migliori nuove prevendite”. Potresti anche unirti a un gruppo Telegram focalizzato su nuove prevendite o utilizzare una piattaforma come Binance Launchpad.

Una volta trovate nuove prevendite, individuare quelle con maggiori possibilità di successo è fondamentale. Ecco i criteri che abbiamo utilizzato per determinare le prevendite menzionate nella nostra top list.

Esaurito rapidamente.

Caso d’uso o fondamenti forti.

Una comunità in crescita.

Potenziale a lungo termine.

Risolve un problema del mondo reale o ha collegamenti con una figura o un personaggio famoso.

Sulla base di questi criteri, i candidati più probabili per i nuovi elenchi di Binance sono Wall Street Memes, Sonik Coin e Launchpad XYZ.

Conclusione

Questo articolo ha esaminato le nostre scelte migliori per le migliori nuove monete su Binance, i vantaggi di investire nelle prossime inserzioni di Binance e come trovarle.

Sponge V2 ($SPONGEV2) è una delle migliori criptovalute che potrebbe potenzialmente essere quotata sull’exchange Binance. $SPONGEV2 è una versione aggiornata del token di Sponge, che offre un modello di staking unico e opportunità di gioco P2E.