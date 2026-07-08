Studenti al centro della collaborazione tra Politecnico di Torino e CSI Piemonte

Palestra dell’Innovazione per la Pubblica Amministrazione, un laboratorio in cui studenti, ricercatori ed esperti lavorano insieme allo sviluppo di soluzioni digitali per i servizi pubblici. Nasce a Torino la, un laboratorio in cui studenti, ricercatori ed esperti lavorano insieme allo sviluppo di soluzioni digitali per i servizi pubblici. Al centro ci sono i giovani e il rafforzamento del legame tra università e sistema pubblico: la Palestra nasce dalla collaborazione tra Politecnico di Torino e CSI Piemonte e rappresenta uno dei primi esempi nel Paese di collaborazione strutturata tra un Ateneo e una realtà in house.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare le competenze e accompagnare gli studenti verso il mondo del lavoro, offrendo esperienze dirette su tecnologie e attività che hanno un impatto reale sulla Pubblica Amministrazione e sulla vita dei cittadini.

intelligenza artificiale e dati, cloud computing e cybersecurity, oltre ai temi legati alla gestione del territorio. La Palestra dell’Innovazione porta gli studenti a lavorare su casi concreti: sotto la guida dei professionisti del CSI, studenti e neolaureati contribuiscono allo sviluppo di soluzioni digitali in ambiti chiave della trasformazione della PA, tra cui, oltre ai temi legati alla gestione del territorio.

Si consolida così un modello basato sul coinvolgimento diretto dei giovani in contesti operativi, dove formazione, sperimentazione e sviluppo professionale si intrecciano in modo concreto.

L’iniziativa, nata dal protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra i due enti, si inserisce in una collaborazione consolidata tra il Politecnico di Torino, eccellenza nella ricerca e nella formazione tecnologica, e il CSI Piemonte, consorzio pubblico che ha tra i suoi enti fondatori anche il Politecnico, oggi punto di riferimento nello sviluppo di servizi e infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione a livello regionale e nazionale.

tre ambiti principali, progettati per connettere in modo diretto didattica, ricerca e innovazione applicata. La collaborazione si articolerà in, progettati per connettere in modo diretto didattica, ricerca e innovazione applicata. Il primo è il LAB, cuore operativo della Palestra, dove studenti, dottorandi e ricercatori lavorano su attività di medio-lungo periodo sviluppate insieme ai professionisti del CSI, con un orientamento ai bisogni concreti della Pubblica Amministrazione. Il secondo è il Teaching, che porta l’esperienza sul campo dentro l’università, con il coinvolgimento di esperti del CSI nei corsi e lo sviluppo progressivo di moduli formativi dedicati. Il terzo ambito è la Ricerca, che prevede la costruzione di progettualità condivise tra ateneo e sistema pubblico, su iniziative innovative e programmi di sviluppo, con il coinvolgimento diretto di studenti e ricercatori.

La Palestra dell’Innovazione si configura così come un modello concreto di integrazione tra formazione, ricerca e applicazione, con l’obiettivo di sviluppare competenze e soluzioni a supporto della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

“Il rapporto con la Pubblica Amministrazione rappresenta un ambito strategico per il Politecnico di Torino, nel quale crediamo profondamente, come abbiamo ribadito anche in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico che si sta concludendo. La Palestra dell’Innovazione si inserisce pienamente in questo percorso – commenta Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino –. L’innovazione genera valore quando diventa un patrimonio condiviso. Per questo è fondamentale che conoscenze e competenze tecnologiche entrino sempre più a far parte della Pubblica Amministrazione, contribuendo a progettare politiche e servizi capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini con efficacia, trasparenza e inclusione. È una sfida che il nostro Ateneo affronta ogni giorno, mettendo ricerca, competenze e capacità di innovazione al servizio delle istituzioni e del Paese.”

“Il dialogo tra università e pubblica amministrazione è fondamentale per accompagnare l’innovazione del Paese, valorizzando competenze, ricerca e capacità di visione” – dichiara Emilio Bolla, Presidente CSI Piemonte . “La Palestra dell’Innovazione va esattamente in questa direzione: un luogo in cui gli studenti possono confrontarsi con scenari reali e allenarsi sulle nuove tecnologie, lavorando su casi concreti insieme ai professionisti. Il CSI è nato in Piemonte e continua a crescere mantenendo un forte legame con il territorio, mettendo le proprie competenze al servizio delle istituzioni pubbliche e dei cittadini. La collaborazione con il Politecnico di Torino si inserisce in un rapporto storico che oggi si rinnova e si rafforza con nuove progettualità.”