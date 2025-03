Oggi OpenAI ha annunciato la fase iniziale del generatore di immagini in ChatGPT. Ecco che cosa sarà in grado di fare

Oggi OpenAI ha annunciato l’inizio della fase di rollout della funzione di generazione di immagini in ChatGPT per gli utenti di ChatGPT Plus, Pro, Team e Free. Questa sarà disponibile direttamente all’interno dell’esperienza di chat come strumento predefinito di generazione di immagini nel modello 4o, e sarà disponibile anche in Sora. I piani ChatGPT Enterprise ed Edu avranno accesso a breve.

ChatGPT genererà immagini di alta qualità in risposta a prompt, conversazioni e file caricati. Supporta sia la creazione di nuove immagini che la trasformazione di quelle esistenti, con miglioramenti nel rendering del testo, nel rispetto dei prompt e nella comprensione contestuale.

OpenAI ha ampliato le opzioni di generazione delle immagini semplificando il processo, il tutto in un unico modello. GPT-4o utilizza un approccio autoregressivo e la sua conoscenza del mondo reale per fornire risultati di qualità professionale in modo più intuitivo e utile.

Ecco che cosa ci aiuterà a realizzare