Vodafone Group e Microsoft: una partnership decennale per portare la GenAI a oltre 300 milioni di consumatori

Vodafone Group e Microsoft annunciano una partnership strategica decennale per offrire piattaforme digitali su scala a oltre 300 milioni di aziende, organizzazioni del settore pubblico e consumatori in Europa e Africa.

La collaborazione tra Vodafone e Microsoft punta

a trasformare la customer experience dei clienti Vodafone attraverso l’utilizzo della intelligenza artificiale generativa di Microsoft,

a potenziare la piattaforma di Internet of Things,

a sviluppare nuovi servizi digitali e finanziari per le aziende, in particolare per le pmi in Europa e in Africa,

e infine ad accelerare la trasformazione cloud di Vodafone attraverso una modernizzazione dei data center attraverso Microsoft Azure.

Vodafone investirà 1,5 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni in servizi cloud e di intelligenza artificiale focalizzati sul cliente sviluppati insieme a Microsoft. Inoltre, Microsoft utilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile di Vodafone.

Microsoft investirà inoltre nella piattaforma di connettività di IoT gestita da Vodafone, che verrà scorporata diventando un’attività standalone a partire da aprile 2024. La nuova società attirerà nuovi partner e clienti, favorendo la crescita delle applicazioni ed espandendo la piattaforma per connettere più dispositivi, veicoli e macchine.

Vodafone e Microsoft: una scelta coraggiosa

“Oggi Vodafone assume un impegno coraggioso per il futuro digitale dell’Europa e dell’Africa – ha dichiarato la CEO Margherita Della Valle – Questa partnership strategica unica con Microsoft accelererà la trasformazione digitale della nostra clientela business, in particolare le piccole e medie imprese, e migliorerà la qualità della customer experience per i consumatori”.

“Questa nuova generazione di IA aprirà nuove opportunità per ogni organizzazione e ogni industria nel mondo – ha dichiarato il CEO di Microsoft Satya Nadella – Siamo lieti di applicare insieme a Vodafone le più recenti tecnologie di cloud e intelligenza artificiale per migliorare la customer experience di centinaia di milioni di persone e di aziende in Africa e in Europa, per costruire nuovi prodotti e servizi e per accelerare la transizione del gruppo verso il cloud”.

Cinque aree di collaborazione

Le due maxi società hanno annunciato 5 aree di collaborazione.