Indagine di Check Point Software e IDC: l’intesa tra CIO e CISO è sempre più auspicabile per incrementare la sicurezza e la produttività aziendale

Un’indagine congiunta dal titolo: The Changing Role of the CISO è stata voluta e realizzata da Check Point Software Technologies – tra i fornitori leader di soluzioni di cyber-sicurezza alimentate da IA e distribuite in cloud – in collaborazione con IDC. Lo studio, che ha coinvolto 847 responsabili globali della sicurezza informatica, rivela un cambiamento strategico: i CISO stanno passando da un atteggiamento di paura a una mentalità orientata alla crescita, allineando le strategie di sicurezza informatica agli obiettivi aziendali. Questa analisi non solo evidenzia le preoccupazioni per il rallentamento dell’economia e le limitazioni di budget, ma mostra anche come i CISO stiano diventando sempre più consapevoli del business, indicando un’evoluzione significativa dai ruoli tradizionali a quelli di facilitatori strategici del business stesso.

Frank Dickson, Program Vice President, Cybersecurity Products, IDC, commenta i risultati dello studio: “L’indagine dimostra chiaramente la dinamicità e l’evoluzione del ruolo dei CISO nelle odierne organizzazioni digital-first. In mezzo alle pressioni economiche e ai rapidi cambiamenti tecnologici, i CISO non sono solo leader della sicurezza, ma anche motori cruciali dell’innovazione e della crescita aziendale. I risultati sottolineano l’importanza della collaborazione strategica tra CISO e CIO, evidenziando la necessità di un approccio unificato alla cybersecurity che si allinei con gli obiettivi aziendali più ampi. L’impegno di Check Point nel proporre soluzioni all’avanguardia per la sicurezza informatica supporta questa evoluzione, consentendo alle organizzazioni di affrontare con successo queste sfide”.

La ricerca in sintesi

Pressioni economiche e di budget

Con l’incombente rallentamento dell’economia, i CISO sono sotto pressione per garantire una sicurezza informatica efficace senza compromettere le iniziative di crescita aziendale. Le organizzazioni stanno cercando di modernizzare le infrastrutture IT come base per la trasformazione digitale, il che indica la necessità di strategie di sicurezza che supportino piuttosto che ostacolare il progresso.

La sicurezza come fattore abilitante per il business

L’indagine sottolinea una trasformazione del ruolo dei CISO, che ora sono più che mai consapevoli del business aziendale. Questo cambiamento è caratterizzato da un passaggio dalle tradizionali posizioni di sicurezza basate sulla paura a strategie orientate alla crescita che si allineano con gli obiettivi aziendali generali. Questa evoluzione è supportata dall’enfasi posta da Check Point sulla semplificazione e il consolidamento delle soluzioni di sicurezza per affrontare efficacemente le inefficienze dei costi e della gestione.

Il rapporto CIO-CISO

L’indagine evidenzia le complesse dinamiche tra CIO e CISO, indicando sia i punti in comune, sia le divergenza su quelle che sono le priorità. Sebbene il 94% dei CIO si dichiari soddisfatto delle funzioni del CISO, è evidente la necessità di una migliore collaborazione per allineare le priorità dell’IT e della sicurezza, in particolare per quanto riguarda la resilienza aziendale e le iniziative digitali.

Trasformazione digitale e iniziative per la sicurezza

È evidente un’attenzione significativa alla modernizzazione dell’IT per affrontare le nuove sfide della sicurezza. Il 65% delle organizzazioni prevede di destinare dall’1 al 9% del proprio budget IT/sicurezza all’IA generativa nei prossimi 18 mesi. Questo investimento riflette il ruolo critico dei CISO nel guidare la modernizzazione dell’IT per ottenere migliori risultati di business e sottolinea l’importanza della sostenibilità ambientale in questi sforzi.

Modalità di crescita e preoccupazioni economiche

Nonostante le preoccupazioni di natura economica, l’indagine rivela che le aziende continuano a crescere attraverso iniziative tecnologiche. Ciò indica un cambiamento cruciale per i team di sicurezza, che passano da un approccio basato sul timore a una mentalità di crescita che favorisce le iniziative digitali e l’espansione del business.

“L’indagine evidenzia l’evoluzione del panorama in cui convergono le preoccupazioni di natura economica, la trasformazione digitale e la necessità di una maggiore efficacia della sicurezza. Check Point riafferma il proprio impegno nel supportare i CISO attraverso soluzioni avanzate di cybersecurity che consentono la crescita e la resilienza del business”, afferma Kristin Owens, VP Corporate Marketing di Check Point Software Technologies.