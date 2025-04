Il 76% delle aziende italiane concorda sul fatto che i mercati internazionali abbiano prospettive di crescita più interessanti rispetto al mercato domestico. Il 64% vende a clienti internazionali e ha sedi operative in altri Paesi

Mentre il nostro mondo attraversa un tempo di forte instabilità, il 2025 segna un momento cruciale per l’espansione internazionale nell’e-commerce. I rivenditori continuano a rivisitare le strategie globali; l’espansione in nuove regioni offre un modo per compensare il rallentamento della crescita nei mercati domestici, costruendo al contempo strategie di resilienza contro future instabilità. Il report “Prospettive del Commercio Elettronico per il 2025” di Packlink rivela che il 73% delle aziende online globali prevede di esplorare nuovi mercati nei prossimi 12 mesi, con il 32% che ha già piani definiti. In Italia, questa tendenza è ancora più marcata: l’80% delle aziende prevede attivamente di entrare in nuovi mercati internazionali nel corso dell’anno.

L’Italia nel contesto dell’espansione internazionale

Il mercato italiano si dimostra particolarmente dinamico e orientato verso l’espansione internazionale. I dati del report delineano un quadro in cui le aziende italiane sono fortemente proiettate verso i mercati esteri, con un’alta percentuale di imprese che già operano a livello internazionale e una quota ancora maggiore che pianifica attivamente di espandersi.

In generale, il 76% delle aziende italiane concorda sul fatto che i mercati internazionali abbiano prospettive di crescita più interessanti rispetto al mercato domestico, sottolineando una forte spinta verso l’espansione oltre i confini nazionali.

Questo pensiero si riflette nella pratica, con la maggioranza che ha già una presenza consolidata all’estero: il 64% vende a clienti internazionali e, allo stesso tempo, ha sedi operative in altri paesi. Il 26% delle aziende, invece, pur vendendo a clienti stranieri, gestisce le operazioni di spedizione cross-border direttamente dall’Italia.

Espansione internazionale: una strategia di resilienza

L’espansione internazionale è diventata una strategia chiave per la gestione dei rischi. La diversificazione geografica riduce la dipendenza dai cicli economici di un singolo mercato, contribuisce a mitigare le fluttuazioni valutarie e compensa le flessioni regionali. Stabilendo una presenza globale, le aziende possono adattarsi meglio ai cambiamenti della domanda e rafforzare la loro resilienza della domanda e rafforzare la propria capacità di resistenza a future perturbazioni.

Nuove opportunità

Il report identifica diverse opportunità chiave per i rivenditori che considerano l’espansione internazionale per guidare la crescita:

Targeting dei Mercati Emergenti : Mentre la crescita nei mercati consolidati rallenta, le regioni ad alta crescita come il Sud-Est asiatico, l’America Latina e il Medio Oriente presentano un potenziale significativo.

: Mentre la crescita nei mercati consolidati rallenta, le regioni ad alta crescita come il Sud-Est asiatico, l’America Latina e il Medio Oriente presentano un potenziale significativo. Tecnologie Abilitanti : I progressi nelle piattaforme e-commerce, nei sistemi di pagamento multi-valuta e nelle innovazioni logistiche stanno semplificando l’ingresso nel mercato e migliorando l’efficienza transfrontaliera.

: I progressi nelle piattaforme e-commerce, nei sistemi di pagamento multi-valuta e nelle innovazioni logistiche stanno semplificando l’ingresso nel mercato e migliorando l’efficienza transfrontaliera. Cambiamento delle Abitudini dei Consumatori: I consumatori globali sono sempre più ricettivi ai brand internazionali, in particolare quelli che offrono prodotti premium, unici o di nicchia. Il social commerce e i marketplace globali come TikTok, Instagram e Amazon sono canali chiave per raggiungere questo pubblico.

“L’espansione internazionale non è più solo un’opzione, ma una strategia chiave per la resilienza e la crescita nel panorama e-commerce odierno. Packlink si impegna a fornire alle aziende gli strumenti e le soluzioni di cui hanno bisogno per affrontare le complessità delle spedizioni transfrontaliere e capitalizzare queste opportunità globali.” afferma Noelia Lázaro, direttrice marketing di Packlink.

Il report sottolinea inoltre che le partnership strategiche con i fornitori di servizi logistici sono fondamentali per aiutare le aziende a superare le sfide dell’espansione internazionale.