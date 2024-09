La nuova interfaccia si basa sulla soluzione Commerce Cloud di Salesforce. Grazie all’app innovativa si può accedere anche a GoSign, la firma digitale che nel 2022 ha contribuito a risparmiare oltre 147.000 tonnellate di CO2

Maggiore flessibilità, un grado di scalabilità elevato e gestione semplice, multilingua e multi-listino. Questi sono i fattori distintivi che connotano la nuova app per l’acquisto di servizi fiduciari on line lanciata da Infocert – Tinexta Group, il più importante operatore in Europa di digital trust, in partnership con Salesforce. L’interfaccia “e-commerce” consente, infatti, transazioni online in inglese, rumeno, tedesco, polacco e ungherese.

Grazie al nuovo portale, inoltre, l’utente potrà attivare in autonomia le soluzioni disponibili per tutti i mercati, a cominciare da GoSign, applicazione omni-canale di firma digitale rivolta a professionisti, aziende e privati, che nel 2022 ha contribuito a risparmiare oltre 147.000 tonnellate di CO2, 3 miliardi di fogli di carta e 5,8 miliardi di bicchieri d’acqua.

Marco Lauro, Director of Digital Sales & Customer Experience – InfoCert-Tinexta Group dichiara: “Con il lancio del nuovo e-commerce, InfoCert ridefinisce il panorama globale dei servizi di digital trust grazie a un accesso semplificato e veloce e, nello stesso tempo, raggiungendo target di sostenibilità ambientale significativi. Come Qualified Trust Service Provider stiamo, d’altra parte, ampliando la nostra presenza internazionale anche attraverso un canale diretto come quello dell’e-commerce, portando competenza ed esperienza a nuovi clienti in tutto il mondo, senza tralasciare la declinazione locale. Questo è reso possibile da una piattaforma tecnologica più evoluta, totalmente in cloud, sicura e altamente affidabile come quella resa disponibile da Salesforce. Con l’avvento di eIDAS 2, infatti, si sta andando verso una convergenza dei servizi di Digital Trust per facilitarne l’interoperabilità tra Stati UE. Ancora una volta InfoCert dimostra di essere all’avanguardia in questa direzione”.

“Siamo onorati di accompagnare un’azienda Italiana così importante come Infocert – Tinexta Group in questo percorso evolutivo sia da un punto di vista tecnologico che dell’espansione internazionale – afferma Maurizio Capobianco, Area Vice President Cloud Sales di Salesforce Italia, – La soluzione Commerce Cloud, totalmente integrata nella più ampia piattaforma Customer360 di Salesforce, è garanzia di alte performance, integrazione ma soprattutto di altissimi standard di sicurezza e apertura nativa al mondo dell’intelligenza Artificiale“.

Il nuovo e-commerce implementato da InfoCert consente anche l’acquisto di certificati di firma remota (Qualified Electronic Signature), del sigillo elettronico per identificare l’azienda e delle marche temporali per conservare nel tempo la validità legale dei documenti digitali. Professionisti, manager e piccole e medie imprese potranno così accedere in maniera rapida all’offerta digital trust in lingua madre, così da rendere semplici, sicure e rapide anche le transazioni oltreconfine.

In ognuno dei cinque Paesi indicati sarà possibile acquistare anche specifiche soluzioni che rispondono a quanto previsto dalle normative locali (come, per esempio, la fatturazione elettronica in Romania per tutti i soggetti B2B dal 1° luglio 2024).