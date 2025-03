IBM Quantum System Two sarà dotato di un processore IBM Quantum Heron da 156 qubit. L’installazione di IBM Quantum presso l’IBM-Euskadi Quantum Computational Center dovrebbe essere completata entro la fine del 2025

Il governo basco e IBM hanno annunciato oggi il progetto di installare il primo IBM Quantum System Two in Europa presso l’IBM-Euskadi Quantum Computational Center nel campus principale della Fondazione Ikerbasque a San Sebastian, in Spagna (Gipuzkoa, Spagna). Questa realizzazione si basa sulla partnership tra le organizzazioni, iniziata nel 2023 nell’ambito dell’iniziativa BasQ per affermare ulteriormente i Paesi Baschi come hub tecnologico d’eccellenza. Le parti hanno concordato di aggiornare il piano originale di installare un IBM Quantum System One, annunciato in precedenza, con l’installazione del computer quantistico modulare più avanzato di IBM, IBM Quantum System Two, che dovrebbe essere completata entro la fine del 2025.

Il progetto dell’IBM Quantum System Two

L’IBM System Two di BasQ, che sarà gestito da IBM, sarà dotato di un IBM Quantum Heron, il processore quantistico più performante dell’azienda ad oggi, progettato per espandersi a più processori in futuro. IBM Heron è in grado di eseguire algoritmi su scala di quantum utility oltre le capacità dei metodi di simulazione classici a forza bruta, incluso l’utilizzo del software Qiskit per eseguire con precisione determinate classi di circuiti quantistici con un massimo di 5.000 operazioni di gate a due qubit.

Questa installazione dedicata agli innovatori quantistici spagnoli del mondo accademico, dei laboratori di ricerca e delle aziende rappresenta il continuo impegno di IBM per espandere l’ecosistema quantistico europeo. I membri dell’IBM-Euskadi Quantum Computational Center avranno accesso a queste capacità e risorse per aiutare a costruire una forza lavoro quantistica, promuovere lo sviluppo economico e sviluppare nuovi algoritmi utili per, a loro volta, aiutare a realizzare la visione IKUR 2030 del governo dei Paesi Baschi per le tecnologie quantistiche. Questi sforzi nello sviluppo di algoritmi sarebbero direttamente applicati al raggiungimento degli obiettivi di IKUR 2030, come la ricerca sulla modellazione di nuovi materiali, la ricerca su come l’informatica quantistica possa essere utilizzata come parte dei più ampi sforzi di sostenibilità dell’iniziativa.

“Con questa infrastruttura scientifica, i Paesi Baschi si posizioneranno come hub di riferimento globale nell’informatica quantistica. Questa tecnologia ci aiuterà a far fronte alla trasformazione digitale e ci fornirà un’infrastruttura all’avanguardia che rafforzerà l’ecosistema scientifico, tecnologico e d’innovazione che deve facilitare questa trasformazione. L’IBM Quantum System Two sarà uno strumento chiave per il Basque Network for Science, Technology and Innovation per generare conoscenze all’avanguardia nei Paesi Baschi, per implementare programmi di istruzione superiore altamente specializzati presso le nostre università e per essere preparati all’impatto dell’informatica quantistica nei prossimi anni sia nel settore pubblico basco sia nell’industria. L’arrivo di questo computer sarà una grande opportunità per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi Baschi e ci permetterà di cooperare con altre regioni, paesi e attori nello sviluppo e nell’impatto di questa tecnologia”, ha dichiarato il Presidente del Governo dei Paesi Baschi, Imanol Pradales.

“L’IBM Quantum System Two dedicato dell’IBM-Euskadi Quantum Computational Center offrirà alla comunità quantistica spagnola di ricercatori, sviluppatori ed esperti del settore un accesso senza precedenti alle nostre tecnologie quantistiche più performanti e avanzate, compresi gli strumenti per aiutare a sviluppare algoritmi che, a loro volta, guideranno l’intero ecosistema quantistico verso il raggiungimento di un vantaggio quantistico entro i prossimi due anni.”, ha dichiarato Jay Gambetta, Vice President.