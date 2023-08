I raggi X hanno permesso di esaminare i dipinti all’interno della Necropoli tebana.

Un recente studio pubblicato su Plos One, rivista digitale che si occupa di rendere la scienza più accessibile ed inclusiva, ha svelato i segreti dei pittori dell’antico Egitto. Come? Utilizzando i raggi X per esaminare i dipinti all’interno della Necropoli tebana.

Un team di ricerca internazionale, composto da esperti del settore, ha concentrato la propria attenzione su due dipinti funerari egiziani risalenti a circa 3.000 anni fa. Durante l’analisi del ritratto di Ramses II nella tomba di Nakhtamon e dei dipinti nella tomba di Menna, tra le altre Tombe di Nobili situate nelle vicinanze di Luxor, i ricercatori hanno scoperto che i pittori apportavano piccole modifiche ai dipinti durante il processo creativo. Si tratta di piccoli dettagli, invisibili ad occhio nudo, rilevati grazie alla tecnologia dei raggi X.

Ad esempio, nel ritratto di Ramses II, la corona, la collana e lo scettro sono stati sostanzialmente modificati durante il lavoro. La versione precedente presentava una corona più corta, uno scettro diverso e una collana configurata in ben altra maniera. Mentre nella tomba di Menna è stato riscontrato un cambiamento anche nella posizione e nel colore di un braccio in una scena dipinta.

Uno studio singolare e innovativo quello condotto dal team di ricercatori internazionali, che offre nuove informazioni sulle tecniche utilizzate dagli antichi pittori egiziani, mettendo in evidenza la loro abilità nel correggere e migliorare i dettagli dei dipinti durante il processo creativo. Scoperte che accendono i riflettori su un aspetto meno noto della produzione artistica dell’antico Egitto e pongono le basi per ulteriori ricerche sulle tecniche e i segreti dei pittori dell’epoca.

