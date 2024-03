Partono corsi gratuiti per inserimento lavorativo: di social media management, Excel avanzato, Wordpress e Canva, PHP & JavaScript

Dopo l’avvio dei primi percorsi formativi che hanno coinvolto 104 partecipanti nei corsi di informatica base, programmazione, No Code Low Code e React, sono partiti o in fase di avvio i corsi online, di formazione gratuita e modulabile, di Social Media Management (già al completo, 30 ore, martedì ore 18-20.30), PHP & JavaScript Avanzato (dal 10 aprile, 20 ore, mercoledì ore 18-20.30), Excel Avanzato (dal 13 marzo, 20 ore, mercoledì ore 18-20.30), WordPress e Canva (dal 16 marzo, 20 ore, sabato ore 10-12.30).

L’innovativo progetto gratuito si chiama: “ITac@ – In viaggio verso il futuro” e comporta corsi di formazione online e d’inserimento lavorativo per lo sviluppo delle competenze digitali e il miglioramento della condizione occupazionale di donne, italiane e straniere, tra i 18 e i 50 anni.

Tutte le iscritte dovranno fare un assessment che verificherà il loro livello di informatica, italiano e soft skills. Chi non otterrà un punteggio superiore all’80% di risposte corrette di soft skills dovrà accompagnare la sua formazione ad un percorso di rafforzamento delle stesse, di 40 ore, sempre di natura gratuita. I percorsi includono anche un tutor dedicato e il supporto di un coach IT ed un coach motivazionale, individuali, per tutta la durata della formazione. Sarà obbligatorio aver frequentato il 75% delle ore di lezione per essere inseriti nel successivo programma di inserimento lavorativo. Dopo il percorso formativo, le partecipanti saranno infatti aiutate attivamente ed individualmente nella ricerca del lavoro, sia tramite il network delle associazioni partner, sia attraverso la piattaforma PickMe di incontro domanda e offerta di posizioni lavorative.

ITac@ – In viaggio verso il futuro

E’ un progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale che comporta un percorso di formazione totalmente gratuita e personalizzata su più livelli con l’obiettivo di migliorare la condizione occupazionale femminile, attraverso lo sviluppo delle competenze digitali e trasversali di donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni (con particolare attenzione alle categorie fragili delle migranti, delle donne escluse dal mercato del lavoro o a rischio di perderlo). ITac@ nasce dalla collaborazione tra il mondo non profit di ISF, COPE e CIAC e quello profit rappresentato da Impactskills, Mygrants e Intesys, uniti dal comune obiettivo di massimizzare le competenze delle beneficiarie, rendendole più autonome e accompagnandole verso un upgrade della loro condizione.

Un’occasione gratuita: il Fondo per la Repubblica Digitale

Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri.