La crescita sostenibile e scalabile delle imprese non è mai stata così cruciale come oggi. Secondo il Global Sustainability Study 2023 di Simon-Kucher & Partners, il 71% dei consumatori è disposto a pagare un prezzo premium per prodotti e servizi sostenibili, sottolineando come le aziende orientate alla sostenibilità godano di un vantaggio competitivo rilevante.

Scalare modelli di business sostenibili

Questo interesse verso la sostenibilità si riflette in una spinta economica reale: secondo il report “Scaling Sustainable Business Models” del World Economic Forum, le aziende che investono in strategie scalabili e sostenibili registrano un incremento del 10-20% in resilienza finanziaria, dimostrando la centralità di una visione a lungo termine nell’attuale economia globale.

Massimo Martinini, consulente imprenditoriale e fondatore di Pillole di Business, afferma che per crescere in modo sostenibile e scalabile le imprese devono adottare un approccio integrato che combina innovazione, gestione efficiente delle risorse e formazione continua.

“Una crescita sostenibile è quella che permette all’azienda di prosperare e adattarsi ai cambiamenti senza compromettere le risorse interne e la stabilità finanziaria. Crescere non significa solo espandersi: è necessario costruire una base solida su cui poter scalare nel tempo.”

L’innovazione è, infatti, uno dei principali motori di questo tipo di crescita. “Non si tratta solo di introdurre nuovi prodotti o servizi, ma anche di ottimizzare i processi interni e i modelli di business per migliorarne l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale. L’innovazione deve essere sostenibile e supportata da una gestione accorta delle risorse aziendali. Un’azienda che vuole crescere in modo scalabile deve riuscire a utilizzare al meglio il proprio capitale umano e finanziario, evitando sprechi e garantendo che le risorse siano sempre adeguate alle esigenze di sviluppo,” aggiunge Martinini.

Un altro aspetto imprescindibile per alimentare la capacità di innovazione è la formazione continua, che consente all’azienda di adattarsi alle sfide future. Secondo il Welfare Index PMI di Generali 2024, le imprese con un welfare aziendale avanzato registrano performance economiche superiori.

Il report evidenzia che il fatturato delle aziende con programmi di welfare evoluti cresce in modo lineare, con un incremento del 46,5% per quelle con livelli più alti di welfare.

“Investire nel welfare aziendale è un pilastro fondamentale per la crescita scalabile e sostenibile di ogni impresa. In un mondo in continuo cambiamento, è fondamentale che i leader e i team aziendali investano nel proprio aggiornamento, per affrontare le sfide emergenti e cogliere le opportunità di crescita. Solo così un’impresa può rimanere competitiva e pronta a scalare senza compromettere i suoi valori fondamentali.”