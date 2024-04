Come comprare Dogeverse – Guida 2024 all’investimento

Dogeverse è il primo token Doge multi-chain che consente il movimento di token attraverso blockchain popolari come Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base. La piattaforma mira a unire diverse comunità crittografiche sfruttando il potere dei meme Doge.

Vuole creare un universo crypto coeso che offra agli utenti flessibilità, interoperabilità e potenziale di crescita nello spazio dei meme coin. Questo articolo offre passaggi dettagliati su come comprare Dogeverse ($DOGEVERSE) e parla anche del suo potenziale di crescita nel mezzo della frenesia prevista per le meme coin nel 2024.

Punti chiave del progetto Dogeverse

Focalizzato sulla comunità : Dogeverse mira a unire diverse comunità crittografiche sfruttando il potere dei meme Doge. Ha lo scopo di creare un universo crittografico unificato che si rivolge a tutti coloro che amano i meme di Doge.

Dogeverse mira a unire diverse comunità crittografiche sfruttando il potere dei meme Doge. Ha lo scopo di creare un universo crittografico unificato che si rivolge a tutti coloro che amano i meme di Doge. Opportunità per i primi acquirenti : la prevendita Dogeverse in corso offre l’opportunità di acquistare token $DOGEVERSE a tariffe scontate per i primi acquirenti.

: la prevendita Dogeverse in corso offre l’opportunità di acquistare token $DOGEVERSE a tariffe scontate per i primi acquirenti. Ricompense elevate per lo staking : Dogeverse ha riservato il 10% della sua offerta di token per le ricompense per lo staking, offrendo ai primi acquirenti il ​​potenziale per guadagnare oltre l’8.000% in premi per sostenere il progetto.

Dogeverse ha riservato il 10% della sua offerta di token per le ricompense per lo staking, offrendo ai primi acquirenti il ​​potenziale per guadagnare oltre l’8.000% in premi per sostenere il progetto. Roadmap promettente : il progetto ha delineato cinque fasi della roadmap per aumentare la sua utilità e stimolare la domanda di token $DOGEVERSE.

Come comprare Dogeverse ($DOGEVERSE)

Ora, impariamo come comprare Dogeverse tramite la sua prevendita in 5 semplici passaggi

Passaggio 1: collega il tuo wallet

Per iniziare, vai al widget di prevendita Dogeverse nella parte superiore del suo sito Web ufficiale. Qui troverai molte opzioni di wallet tra cui scegliere. Collega il tuo wallet preferito utilizzando le opzioni disponibili.

Se utilizzi un desktop, puoi scegliere portafogli basati su browser come MetaMask o Trust Wallet. Gli utenti mobili possono scaricare le app del wallet dall’App Store o da Google Play.

Passaggio 2: seleziona la tua rete

Dopo aver collegato il tuo wallet, potrai scegliere la rete che preferisci dalla pagina di prevendita Dogeverse. Le opzioni includono Ethereum, BNB Chain o Polygon. Ricorda solo di selezionare un wallet appropriato per la rete prescelta.

Passaggio 3: acquista token $DOGEVERSE

Decidi quanti token $DOGEVERSE vuoi acquistare. Puoi utilizzare ETH, BNB, MATIC o USDT per effettuare transazioni sul sito web. Ora inserisci l’importo che desideri scambiare con i token $DOGEVERSE. Conferma la transazione nel tuo wallet dopo esserti assicurato di avere abbastanza criptovaluta scelta per lo scambio e per eventuali commissioni di rete.

Passaggio 4: richiedi i tuoi token su Chain

Al termine della prevendita, puoi richiedere i tuoi token in base al wallet e alla chain che hai utilizzato durante l’acquisto. Devi andare alla pagina di prevendita e seguire i passaggi forniti per trasferire i token sul tuo wallet.

Passaggio 5: collega o scambia i tuoi token

Dopo aver richiesto i tuoi token, puoi scambiarli o collegarli. $DOGEVERSE sarà disponibile su alcuni dei migliori exchange decentralizzati (DEX) in varie catene. Puoi semplicemente utilizzare il Dogeverse Bridge per cambiare facilmente i token tra le catene.

Alcuni consigli da tenere a mente:

Assicurati che il tuo wallet contenga abbastanza criptovalute che intendi utilizzare per acquistare $DOGEVERSE e sufficienti per coprire eventuali commissioni di transazione.

Conferma che la rete crittografica del tuo wallet sia supportata durante la prevendita per evitare eventuali problemi durante la transazione.

Si prega di seguire la sequenza temporale della prevendita per capire quando richiedere i token.

Cos’è Dogeverse?

Dogeverse è un nuovissimo token meme ispirato alle avventure del Doge saltachain, “Cosmo”. È il primo token Doge veramente multi-chain al mondo, rendendolo uno dei migliori meme coin a cui prestare attenzione.

Il suo obiettivo è unire diverse comunità crypto attraverso il potere dei meme Doge e costruire un unico universo crittografico. Immagina un universo in cui puoi spostare facilmente i tuoi token da una chain all’altra, come Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base.

Questo è esattamente ciò che offre Dogeverse. Combina la più recente tecnologia bridge e consente ai possessori di token di accedere a più catene contemporaneamente.

La piattaforma ha recentemente lanciato la prevendita per il suo token nativo, $DOGEVERSE. Durante l’attuale offerta iniziale di monete (ICO), i primi acquirenti hanno un’eccellente opportunità di ottenere i token a un prezzo scontato.

Una cosa unica del token è che puoi acquistare e rivendicare $DOGEVERSE su sei delle blockchain più popolari. La scelta dipende interamente da te, dandoti la flessibilità di scegliere la rete che funziona meglio per te.

La visione della piattaforma è quella di creare un ecosistema che rompa i muri tra le comunità crittografiche isolate. Con Cosmo come figura di $DOGEVERSE, questo ecosistema è stato sviluppato per soddisfare tutti coloro che amano i meme di Doge ma credono in un universo crittografico unificato.

Secondo il litepaper Dogeverse, il viaggio della piattaforma è tracciato in cinque entusiasmanti fasi della roadmap. Queste fasi, che vanno dal lancio su alcuni dei migliori scambi all’aumento dell’utilità della piattaforma, mirano ad aumentare la domanda e i casi d’uso dei token $DOGEVERSE.

Tokenomics e prevendita

La tokenomics di Dogeverse mira a finanziare il progetto e premiare i partecipanti per averne sostenuto lo sviluppo garantendo al tempo stesso la stabilità a lungo termine dell’ecosistema.

L’offerta totale di $DOGEVERSE è stata creata con una fornitura totale fissata a 200 miliardi di token, di cui 30 miliardi (15%) destinati alla prevendita.

Dogeverse ha raccolto oltre $ 340.000 in poche ore dalla pubblicazione. Dato il suo successo iniziale e l’elevata popolarità degli investitori, il token potrebbe diventare presto virale.

Al momento in cui scrivo, gli acquirenti possono ottenere i token per soli $ 0,00029. La prevendita è divisa in round, ciascuno con un prezzo incrementalmente più alto, e consente ai primi sostenitori della community di acquistare il token al prezzo più basso disponibile.

Una volta esaurito il soft cap di 30 miliardi di token, la piattaforma prevede di rilasciare il 28,5% dei suoi token (circa 57 miliardi di token in totale) come obiettivo hard cap. Prevede di raccogliere un totale di 17 milioni di dollari attraverso la fase di prevendita.

Inoltre, i primi acquirenti possono anche ottenere premi di staking elevati, superiori al 10.000% al momento in cui scrivo.

Il resto dei gettoni viene distribuito per metterli da parte per scopi diversi. Il 10% è riservato allo staking dei premi per incentivare i detentori a mantenere i propri token e garantire la stabilità del progetto. Il 25% è riservato alle attività di marketing per favorire l’adozione e la crescita.

Il 25% (soft cap) o il 15% (hard cap) dei token sono riservati allo sviluppo e al funzionamento continuo del progetto. Il 10% è destinato alla liquidità di borsa, mentre il 5% è accantonato per le future quotazioni in borsa.

Gli acquirenti interessati possono entrare nel canale Dogeverse Telegram e seguirlo su X (Twitter) per gli ultimi aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto.

Perché comprare Dogeverse?

Molti investitori sono alla ricerca della prossima criptovaluta che esploderà poiché si prevede che lo spazio dei token meme crescerà dopo l’halving di Bitcoin. Ecco alcuni motivi principali per comprare Dogeverse:

Compatibilità multi-chain : Dogeverse è il primo token Doge veramente multi-chain, che ti consente di spostare facilmente i tuoi token tra varie blockchain popolari come Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base. Questa flessibilità e interoperabilità distinguono Dogeverse dagli altri token meme.

: Dogeverse è il primo token Doge veramente multi-chain, che ti consente di spostare facilmente i tuoi token tra varie blockchain popolari come Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base. Questa flessibilità e interoperabilità distinguono Dogeverse dagli altri token meme. Sconto durante la prevendita : puoi acquistare token $DOGEVERSE a una tariffa scontata partecipando alla prevendita in corso. Ciò ti consente di beneficiare potenzialmente del potenziale di rialzo futuro man mano che il progetto cresce e guadagna terreno.

: puoi acquistare token $DOGEVERSE a una tariffa scontata partecipando alla prevendita in corso. Ciò ti consente di beneficiare potenzialmente del potenziale di rialzo futuro man mano che il progetto cresce e guadagna terreno. Comunità forte : Dogeverse sfrutta il potere dei meme Doge per unire diverse comunità crittografiche. Se ti piacciono i meme di Doge e credi nel potenziale di un unico universo crittografico, Dogeverse potrebbe essere un progetto entusiasmante da supportare.

: Dogeverse sfrutta il potere dei meme Doge per unire diverse comunità crittografiche. Se ti piacciono i meme di Doge e credi nel potenziale di un unico universo crittografico, Dogeverse potrebbe essere un progetto entusiasmante da supportare. Ricompense ad alto staking : Dogeverse ha stanziato il 10% della sua fornitura di token per le ricompense in staking. Detenendo e mettendo in staking i tuoi token $DOGEVERSE, puoi guadagnare token extra come reddito passivo per mostrare il tuo sostegno al progetto.

Previsione dei prezzi Dogeverse: qual è il potenziale di $ DOGEVERSE?

Si prevede che il mercato globale della blockchain crescerà in modo esponenziale e raggiungerà oltre i 460 miliardi di dollari entro il 2030. Ciò può anche aiutare i token meme come categoria a crescere nei prossimi anni. I token meme come Dogeverse che offrono utilità come lo staking hanno soprattutto la possibilità di crescere man mano che cresce il mercato più ampio.

Inoltre, molti analisti di criptovalute si aspettano una frenesia per le meme coin nel 2024. La ragione principale di ciò è il previsto dimezzamento del Bitcoin ad aprile.

La correlazione tra Bitcoin e il mercato più ampio delle altcoin è stata storicamente piuttosto elevata. Quindi, un potenziale rally di BTC potrebbe aiutare i token meme come Dogeverse a raggiungere nuovi massimi nelle prossime settimane e anni.

Si prevede che anche il mercato complessivo dei token meme esploderà a causa del “Dogecoin Day” del 20 aprile. Dato il successo iniziale della prevendita di Dogeverse e la prevista frenesia dei token meme, Dogeverse sta attualmente mostrando un elevato potenziale di rialzo per i primi acquirenti.

Conclusione

Dogeverse è un meme token unico che consente agli utenti di spostare i propri token su più blockchain popolari senza problemi. Il progetto mira a creare un universo crittografico unificato unendo diverse comunità crittografiche attraverso il potere dei “meme Doge”.

Questo articolo descrive alcuni semplici passaggi su come acquistare Dogeverse. I primi acquirenti possono attualmente acquistare $DOGEVERSE per soli $ 0,00029 al momento in cui scriviamo. Tuttavia, questo aumenterà nel prossimo round di prevendita e al momento delle quotazioni in borsa.

