Nextai è leader in italia nel conversational marketing, con un focus sull’automation di whatsapp grazie alla piattaforma spoki. La valorizzazione attribuita a Nextai evidenzia una significativa rivalutazione teorica sul capitale investito da smart4tech di circa 5,2x

Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, comunica che in data 18 dicembre 2024 è avvenuto il signing dell’aumento di capitale da Euro 5,5 milioni (l’Operazione) di NextAI, società partecipata da Smart4Tech,verticale tecnologico del gruppo Smart Capital.

L’Operazione sarà guidata da Blacksheep e CDP Venture Capital che parteciperà attraverso il Digital Transition Fund, finanziato con risorse dell’UE nell’ambito dell’iniziativa NextGeneration EU per promuovere la transizione digitale delle filiere produttive e delle PMI, e il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, unitamente a Finint e Apside (joint venture di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Zest S.p.A.).

NextAI è una startup italiana con sede in Puglia che si è affermata come leader nazionale nel conversational marketing grazie alla piattaforma proprietaria Spoki, con un focus sull’automazione di WhatsApp. L’aumento di capitale rappresenta un passo fondamentale per accelerare la crescita e consolidare la posizione di NextAI nel mercato dell’intelligenza artificiale applicata al marketing conversazionale.

Smart Capital è entrata in NextAI, tramite un aumento di capitale avvenuto nel 2023 in due tranche, con un investimento di dimensioni relativamente contenute, rispetto ai tipici investimenti di Smart Capital, in quanto realizzato attraverso Smart4Tech, il verticale per investimenti in società tecnologiche controllato da Smart Capital.

La valorizzazione implicita riconosciuta a NextAI nell’ambito dell’Operazione evidenzia una significativa rivalutazione teorica sul capitale investito di circa 5,2 volte.

Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital, e Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital, hanno commentato: “La conclusione di questa significativa operazione che avviene a poche settimane dall’IPO dimostra la nostra lungimiranza nella scelta dell’allocazione di risorse, in linea con la filosofia di investimento del Gruppo. Grazie a Smart4tech, investiamo in società tecnologiche con un’alta potenzialità di crescita, cogliendo tutte le opportunità in un settore in continua evoluzione e forte espansione”.