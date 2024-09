Ericsson Mobility Report: Più SIM che persone sulla terra, siamo a quota 8,7 miliardi. Gli abbonamenti 5G si avvicinano a quota 2 miliardi: + 23% di traffico dati da mobile in un anno

Ormai è un dato di fatto: ci sono più SIM che persone nel mondo, con un tasso di penetrazione pari al 107%. Lo rende noto Ericsson pubblicando un aggiornamento del Mobility Report, con dati relativi alla metà del 2024, confrontandoli con quanto rilevato un anno prima. Il rapporto ha un segno positivo: aumentano numero delle SIM, abbonamenti 5G, quantità di traffico dati da mobile.

A fine giugno si contano circa 8.7 miliardi di SIM nel mondo. Nel solo secondo trimestre del 2024 gli abbonamenti alla rete mobile sono infatti cresciuti di 60 milioni di unità.

Il “vecchio continente” spicca come l’area con la penetrazione più elevata, al 129% in Europa Occidentale e al 137% nei paesi dell’Europa Centro Orientale.

Gli abbonamenti 5G a fine giugno 2024 erano oltre 1,9 miliardi – con una crescita di 161 milioni di unità in un anno. Il 5G oggi rappresenta il 22% degli abbonamenti esistenti e continua a guadagnare spazio, mentre prosegue il declino del 4G, 3G e 2G già evidenziato negli ultimi aggiornamenti dei dati diffusi da Ericsson. Nel secondo trimestre 2024, il totale degli abbonamenti al 4G si è ridotto di 25 milioni di unità.

Continua e robusta crescita degli abbonamenti 5G in tutto il mondo

Andrea Missori, Presidente e Amministratore delegato di Ericsson Italia, commenta: “I dati del Mobility Report evidenziano una continua e robusta crescita degli abbonamenti 5G in tutto il mondo. Le principali applicazioni restano il mobile broadband avanzato e il Fixed Wireless Access, con segnali evidenti che le prestazioni del 5G stanno influenzando le offerte Fixed Wireless Access degli operatori. Lo studio suggerisce anche la necessità di accelerare l’implementazione del 5G su banda media e del 5G Standalone per sfruttare appieno il potenziale di questa rete rivoluzionaria.”

Continua a crescere anche l’utilizzo di Internet da mobile. Nel secondo trimestre 2024 sono circa 100 milioni i nuovi abbonamenti di tipo mobile broadband, arrivando così a un totale di 7,7 miliardi. In pratica oggi nel mondo solo una SIM su dieci non consente di accedere a Internet, utilizzare app e servizi online.

Questi dati sono frutto di una sempre crescente disponibilità di servizi ad alte prestazioni – con 320 gli operatori nel mondo che hanno lanciato servizi 5G, di cui oltre 60 coloro che hanno implementato reti 5G Standalone (SA) – che permette di usufruire di applicazioni ad alta intensità di dati, supportando ad esempio il sempre maggiore consumo di video.

Non stupirà quindi scoprire aumenti a doppia cifra anche nel traffico dati da mobile, che è cresciuto del 23% tra il secondo trimestre 2023 e lo stesso periodo del 2024, per raggiungere i 151 Exabyte (EB) al mese. Il traffico dati sulle reti mobili è raddoppiato in soli due anni.