Per il Bando Scuola 1, Intred ha già connesso più del 94% delle scuole nella Provincia di Bergamo, garantendo così lo sviluppo della didattica digitale

L’operatore di telecomunicazioni Intred ha completato l’attivazione della connessione in fibra ottica a 533 scuole della Provincia di Bergamo. Questa iniziativa rientra nel progetto di connessione di tutte le scuole lombarde, reso possibile grazie all‘aggiudicazione dei Bandi Scuole gestiti da Infratel Italia.

Il Bando Scuola 1

I bandi di gara, conosciuti come “Bando Scuola 1” e “Bando Scuola 2”, prevedono la fornitura di una connessione in fibra ottica dedicata a più di 600 scuole nella provincia. Nell’ambito del Bando 1, Intred ha già completato il collegamento con una connessione ad un giga bit a più del 94% delle scuole nella Provincia di Bergamo previste nel Bando, garantendo un supporto essenziale a un’istruzione di qualità. Nel capoluogo sono state attivate 68 scuole, segue Treviglio con 21 istituti e Dalmine con 15. La fibra ottica per le scuole riveste un ruolo cruciale nella riduzione del digital divide, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali a tutte le fasce d’età e garantendo parità di accesso alle opportunità di apprendimento. Inoltre, lo sviluppo della rete in fibra ottica sarà fondamentale anche per accelerare il percorso di digitalizzazione delle imprese del territorio bergamasco.

Egon Zanagnolo – Direttore generale di Intred – ha dichiarato: “Intred prosegue il suo percorso di digitalizzazione per connettere tutte le scuole della Lombardia: siamo in linea con i tempi previsti dal Bando Scuola 1, avendo già attivato il 95% degli istituti scolastici inclusi nel lotto regionale. Siamo fieri dei risultati raggiunti nei Comuni della provincia bergamasca: studentesse e studenti potranno beneficiare di una connessione ultra-veloce per sviluppare le loro competenze digitali. Inoltre, la provincia di Bergamo è ricca di potenzialità ed economicamente dinamica e siamo orgogliosi di poter diventare un asset di sviluppo per le imprese che qui operano”.

Nel 2021, l’infrastruttura e il know-how di Intred nel campo della connettività sono stati riconosciuti con l’aggiudicazione del Bando Scuole, per fornire una connessione in banda ultra-larga a oltre 4.000 scuole della Lombardia. A questa vittoria si è aggiunta, nel 2022, quella del Bando Scuole 2, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia, per connettere oltre 1.200 scuole che erano rimaste escluse dal precedente Bando. Il valore complessivo dei due Bandi è di circa 60 milioni di euro.