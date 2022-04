Auriga presenta la nuova realtà IC406 che non solo funge da acceleratore di startup ma agisce anche da interlocutore nell’open innovation.

IC406 è una realtà avviata in Puglia tre anni fa da Auriga, azienda attiva nel settore di sviluppo di software per la banca omnicanale, con l’obiettivo di aiutare le startup a cogliere le opportunità del digitale attraverso un progetto di incubazione.

Oggi IC406 guarda a nuove prospettive, conscio dell’esperienza acquisita in questo percorso, delle numerose startup con cui è entrata in contatto e che ha seguito, e forte del network avviato in questi anni a livello istituzionale, accademico e imprenditoriale, ponendosi come un facilitatore tra le startup e le imprese.

IC406 non è più quindi solo un acceleratore di startup con l’obiettivo fornire loro gli strumenti giusti per crescere e consolidarsi sul mercato, per lo sviluppo e l’accompagnamento delle idee innovative. IC406 rafforza infatti il suo ruolo all’interno dell’ecosistema ponendosi come interlocutore per le aziende che si affacciano al mondo dell’open innovation per coltivare progetti innovativi e contaminare idee imprenditoriali, insieme alle startup più promettenti.

Una delle novità più rilevanti riguarda la partnership con Innovup, la cui ampia community comprende startup, scaleup, PMI innovative, centri di innovazione, incubatori, acceleratori, abilitatori e corporate con l’obiettivo di rafforzare la rete dell’imprenditorialità innovativa italiana.

Il programma prevede un evento sul territorio con la presenza di altri player dell’ecosistema dell’innovazione in tutto il Paese. La partnership con Innovup è il risultato di un più lungo processo di collaborazione che ha visto la Presidente Cristina Angelillo in qualità di mentore per le startup innovative di IC406.

In questo ruolo, IC406 intende portare valore al settore, affiancando sia le startup che le aziende attraverso servizi di consulenza di open innovation, a sostegno di sviluppo di progetti innovativi.

Oggi, sulla base dei soli finanziamenti di Auriga. Il network di startup di IC406 include realtà molto variegate, quali: