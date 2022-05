Intelligenza artificiale, big data e cybersecurity saranno i temi principali di TechLaw 2022. L’incontro internazionale si svolgerà a Roma.

Prende il via la cinque giorni dell’incontro annuale TechLaw, organizzato dallo studio legale e tributario internazionale Tonucci & Partners, tra gli studi di 48 Paesi specializzati in nuove tecnologie.

Esponenti della sicurezza nazionale, del Governo e delle aziende italiane si confronteranno con gli esperti legali dei più grandi studi del mondo specializzati in information technology, diritto delle nuove tecnologie, privacy e proprietà intellettuale sulle sfide attuali e future sul tema “Intelligenza artificiale, big data e cybersecurity”.

Techlaw, organizzazione internazionale creata negli Usa nel 1986 che riunisce 28 studi legali con oltre 10.500 avvocati e sedi in 48 Paesi, in Italia, a Roma, sede dell’unico studio rappresentante italiano del network, parte martedì 17 maggio – con l’Academy – incontro di formazione per garantire la continuità e l’alta specializzazione della rete TechLaw del futuro.

Venerdì 20 maggio, all’Hotel Sina Bernini di piazza Barberini, la giornata più importante. A partire dalle 9.00, durante tre incontri – legale, business e tecnico – si discuterà di sorveglianza di massa, riconoscimento facciale, profilazioni, nuovi metodi applicati all’industria 4.0, realtà aumentata, medicina e big data e sicurezza.

Ad esaminare i rischi e le minacce, e le misure per tutelare la riservatezza e l’integrità dei Big Data, Nadia Arnaboldi, coordinatrice del comitato scientifico dell’associazione italiana dei Data protection officer, Gian Luca Berruti, del nucleo speciale Tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza, Luigi Carrozzi, dirigente dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali e Giorgio Mulè, sottosegretario del ministero alla Difesa.

A discutere delle tendenze normative in alcune delle principali giurisdizioni, Valeria Falce, consigliere giuridico del ministro dell’Innovazione tecnologica e della transizione digitale Vittorio Colao, Raphael de Cunto, dello studio Pinheiro Neto Advogados, uno dei maggiori del Brasile famoso per aver creato il primo programma di neutralizzazione del carbonio, David Mirchin, presidente di TechLaw Group, dello studio israeliano Meitar Law Offices, Ralph Pais, dello studio americano Fenwick & West con sede anche alla Silicon Valley che tra i suoi clienti annovera Google, Twitter, Facebook, Apple e Amazon.

Alessandro Fusacchia, deputato e coordinatore dell’Intergruppo parlamentare sull’intelligenza artificiale si confronterà al Techlaw con Daniele Bongi, project manager di LeasePlan Italia, Vincenzo Marchica, ceo di Vincix Group ed Emanuele Tinti, direttore di Tecnologie Meccaniche per parlare di innovazione digitale aziendale.

A presiedere i panel, gli avvocati di Tonucci & Partners esperti di IT Alessandro Vasta, Aurelio Lonigo e Alessandro Del Ninno.