ANIE e Università di Milano-Bicocca hanno organizzato per il 20 settembre una giornata di orientamento per far conoscere la microelettronica e le discipline STEM agli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie.

Si scrive microelettronica, si legge intelligenza e potenza che, come abbiamo imparato a scoprire in tempi recenti, fanno funzionare il mondo. Federazione ANIE e Università degli Studi di Milano-Bicocca uniscono le forze per mettere a disposizione degli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie italiane, sei voci di giovani laureate e laureati in facoltà STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che lavorano in importanti aziende italiane e globali o che hanno proseguito sulla strada della ricerca universitaria nel campo della microelettronica.

Storie utili all’orientamento al percorso universitario, che sono già oggi storie di competenze professionali, di innovazione tecnologica, di carriera lavorativa in uno scenario che vede le imprese ritenere di difficile reperimento il 32% dei lavoratori di cui avrebbero bisogno. Cifra che sale al 42% nei settori elettrico, elettronico, ottico e medicale. Mentre il fabbisogno di figure professionali tecniche tra il 2022 e il 2026, secondo una stima di Unioncamere – ANPAL, ammonterà tra i 913 mila e 1,58 milioni unità.

A indagare le ragioni e le aspettative che hanno portato queste ragazze e ragazzi a scegliere il loro percorso di studi scientifico e l’ingresso nel mondo del lavoro qualificato sarà Andrea Galeazzi youtuber specializzato nella divulgazione tecnico-scientifica con oltre 1 milione di follower, durante l’evento dedicato alla microelettronica, CHIPS POWERING THE FUTURE, martedì 20 settembre alle ore 11 dall’aula Martini della Bicocca e in streaming sulla pagina anieducation.it. Lo special guest, durante l’evento stimolerà la curiosità degli studenti per i sei testimonial. Apriranno l’evento Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Andrea Baschirotto, Direttore del Microelectronics Group dell’Ateneo e Renato Martire, Vicepresidente ANIE per Innovazione ed Education.

Condivideranno la loro esperienza, indirizzando auspicabilmente gli studenti verso le facoltà STEM e un futuro smart, saranno Martina Arosio, progettista di circuiti elettronici analogici ed a segnale misto in Infineon Technologies, Niccolò Brambilla, progettista di circuiti elettronici analogici in STMicroelectronics, Daniele Montanari, progettista di circuiti elettronici a radiofrequenza in Huawei, Valeria Vadalà, ricercatrice in elettronica delle microonde all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Filippo Veccia, progettista di circuiti elettronici analogici in Inventvm e Fiorenza Fronzoni, progettista di circuiti elettronici analogici ed a segnale misto in Bosch Italia.