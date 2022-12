Entro il 15 dicembre le imprese sarde interessate a partecipare all’AI Summit di Londra del 14-15 giugno 2023, potranno mandare la documentazione richiesta. Saranno selezionate otto realtà tra startup e PMI innovative.

Sardegna Ricerche, nell’ambito delle sue attività di promozione dello sviluppo tecnologico e della competitività delle imprese sarde, organizza la partecipazione di otto tra startup e PMI innovative della Sardegna all’evento Artificial Intelligence – The AI Summit London 2023, in programma a Londra dal 14 al 15 giugno 2023.

The AI Summit si svolge nell’ambito della London Tech Week, il principale evento europeo dedicato all’innovazione di frontiera in ottica imprenditoriale. Le imprese sarde che parteciperanno potranno incontrare potenziali partner, investitori e grandi imprese interessate a integrare nei propri prodotti le soluzioni di intelligenza artificiale più innovative nei campi: Future Mobility, Big Data, 5G & Telco, Blockchain & Fintech, Retail & eCommerce, Government & Public Sector, Media & Entertainment.

“La partecipazione delle startup della nostra regione a questa importante manifestazione è un segno di vitalità dell’ecosistema regionale dell’innovazione”, dichiara Maria Assunta Serra, Direttrice generale di Sardegna Ricerche, “e contribuisce a rafforzare il ruolo della Sardegna come polo d’attrazione di competenze e investimenti“.

Termini e modalità di partecipazione

Le imprese interessate dovranno trasmettere via PEC la documentazione richiesta nell’Avviso entro le ore 11:00 del 15 dicembre 2022.

Sardegna Ricerche acquisterà uno spazio espositivo collettivo all’interno del padiglione italiano organizzato dall’Agenzia ICE, nel quale saranno ospitate fino a otto imprese sarde. L’iniziativa è finanziata con fondi regionali (L.R. n. 20/2015, art. 9).

Per essere ammesse le startup e PMI innovative devono avere sede legale o operativa in Sardegna ed essere iscritte alle rispettive sezioni speciali della Camera di commercio; inoltre devono avere un sito web aziendale attivo e la capacità di rispondere in lingua inglese alla segreteria organizzativa e di gestire in autonomia i contatti durante l’evento.

Le manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini saranno sottoposte a verifica di ammissibilità da parte di Sardegna Ricerche e quindi trasmesse all’Agenzia ICE di Londra che effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri: l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale applicata agli ambiti d’interesse e la presenza di un prodotto finito pronto per il mercato oppure di un brevetto già depositato.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale, mentre l’Avviso pubblico con i requisiti e le modalità di partecipazione e la modulistica si possono scaricare dal sito web di Sardegna Ricerche.