Per contrastare la contraffazione e proteggere brand e consumatori Authena presenta le sue soluzioni basate su blockchain e IoT.

Authena, startup svizzera tra i principali provider di soluzioni blockchain-based per garantire l’autenticità dei prodotti lungo la supply chain, ha due nuove soluzioni blockchain-based innovative che consentono di creare catene di valore trasparenti, sicure e intelligenti, generando un nuovo canale di comunicazione tra produttori e consumatori finali in tutto il mondo, aiutandoli a contrastare il fenomeno della contraffazione.

La società mette a disposizione di brand e utenti finali una tecnologia basata sulla combinazione di NFC, blockchain, IoT e AI per supportare la Digital Transformation e creare un ponte di fiducia tra il mondo digitale e quello reale. La start up ha lanciato una soluzione completa per il settore Consumer Electronics basata su tecnologie blockchain: si tratta di uno dei mercati più danneggiati dal fenomeno della contraffazione con potenziali rischi per gli utenti finali in termini di sicurezza e salute. Stando a uno studio della Rome Business School, il grey market coinvolge il 90% di dispositivi elettronici in Italia, generando danni per 1 miliardo di euro.

Prodotti elettronici contraffatti possono essere davvero pericolosi per la sicurezza dei consumatori. Dispositivi falsi di questo tipo non rispettano gli standard qualitativi e spesso presentano sigilli di sicurezza contraffatti per dare l’impressione che siano legittimi, anche se non lo sono. La soluzione Authena ShieldTM permette ai brand di garantire la qualità dei loro prodotti per i consumatori finali: il sigillo digitale-fisico non può essere clonato o manomesso e se non legittimo non sarà riconosciuto nemmeno dall’app in possesso dell’utente finale.

Authena ha presentato altri due prodotti per prevenire il problema della contraffazione: Authena L1VETM, una soluzione per il tracciamento in tempo reale di ogni prodotto attraverso la supply chain in ogni Paese del mondo e Authena M3TATM, pensata per stabilire un ponte di fiducia tra gli oggetti fisici e i loro gemelli nel Metaverse.

Con Authena L1VETM i brand potranno seguire il tracciamento di ogni singolo prodotto in modo autonomo. La soluzione trasforma i prodotti stessi in dispositivi che garantiscono l’auto-rilevamento dei tentativi di deviazione, la gestione dell’inventario omni-canale e la riduzione dell’impatto ambientale. Il tracker – autonomo e ricaricabile – monitora in tempo reale la posizione del prodotto su scala globale e lo status delle singole unità grazie all’accesso ad una dashboard basata su AI. La soluzione, sviluppata per il settore farmaceutico, è stata ottimizzata e resa accessibile anche ad altri settori come quello del lusso, probabilmente quello più colpito dal problema della contraffazione.

Authena M3TATM realizza un ponte di fiducia tra i brand e il Metaverse. La soluzione – Plug & Play – permette di rafforzare la brand reputation, creare nuovi canali di vendita su mercati NFT e coinvolgere in maniera più immersiva i consumatori finali. I Non-Fungible Token (NFT), realizzati su base Ethereum ERC-721 e interoperabili con altri protocolli, sono associati ad un gemello nel mondo fisico tramite l’app di Authena DAPP, che collega NFT alla dashboard di Authena. Con Authena ShieldTM, la connessione tra il mondo fisico e il metaverso è più sicura. La soluzione è particolarmente indicata per i brand che vogliono sperimentare nuovi ed esclusivi canali di comunicazione e engagement con i loro consumatori.

“La contraffazione provoca alle aziende miliardi di dollari di perdite ogni anno e comporta gravi conseguenze per le persone e l’ambiente. L’aumento delle abitudini di acquisto online a causa del Covid-19 ha generato di conseguenza crescenti rischi e pericoli legati al commercio globale di prodotti contraffatti (ad esempio i cosmetici). Basti pensare che solo nel settore luxury la contraffazione pesa circa 225 milioni di euro in Italia”, commenta Matteo Panzavolta, Fondatore e CEO di Authena.