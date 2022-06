La partnership instaurata con Qlik permette a Tata Consultancy Services di integrare data integration end-to-end e alle analytics basate su cloud.

Qlik ha annunciato che Tata Consultancy Services (TCS), player globale specializzato in servizi informatici, consulenza e organizzazione di soluzioni aziendali, è stata premiata nel corso dei Global Transformation Awards 2022 di Qlik. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta nel corso dell’evento, riconosce i clienti per il proprio processo di trasformazione digitale.

Tata Consultancy Services ha stretto una partnership con Qlik per democratizzare i dati e ottimizzare i processi di business in uno dei più importanti progetti di trasformazione delle analytics in area Asia Pacific. Il progetto ha coinvolto 20.000 decision maker in 70 dipartimenti in tutto il mondo e TCS ha configurato la piattaforma per la democratizzazione dei dati, permettendo di risparmiare 2 milioni di dollari l’anno di costi di risorse.

Vedere il cliente a 360 gradi

Tata Consultancy Services aiuta le più grandi aziende nei loro processi di trasformazione digitale. Con una base clienti in crescita a livello globale l’azienda doveva confrontarsi con un volume di dati sempre maggiore, suddivisi in diversi silos. Per rispondere a questa sfida, TCS, in partnership con Qlik, ha costruito una piattaforma olistica per la conoscenza self-service e per ottenere nuovi insight, mettendo così a disposizione dei dipendenti business-intelligence self-service con analytics visuali e intuitive su cloud.

Grazie all’utilizzo di oltre 700 dashboard di Qlik Sense, Tata Consultancy Services ha migliorato la disponibilità di informazioni essenziali per diverse funzioni aziendali tra cui Business Development e Vendite, Project Delivery & Servizi gestiti, Gestioni di Talenti & risorse, Servizio ai Clienti, Marketing & Finance e Operazioni Finanziarie. La piattaforma analizza i dati dei clienti mettendo a disposizione di chi lavora informazioni legate al contesto tra cui customer advocacy e feedback in tempo reale su dispositivi mobili. Grazie a queste informazioni TCS può costruire una panoramica a 360 gradi del cliente e della sua esperienza, prendere decisioni rapidamente, in qualsiasi momento e ovunque si trovi e offrire infine servizi personalizzati.

Migliorare agilità e efficienza aziendale

Tata Consultancy Services è anche riuscita ad automatizzare al 100% la raccolta dei dati e la creazione dei report, risparmiando migliaia di ore di lavoro ogni anno e riducendo i requisiti dello storage dei dati del 90%. Insight Advisor di Qlik, assistente digitale dotato di intelligenza artificiale (AI) per le analytics avanzate, aiuta TCS ad aggregare e visualizzare i dati combinandoli con insight commerciali. Grazie a questo approccio, TCS può ottenere miglior visibilità delle sue stesse operazioni e, per esempio, suggerire al team delle vendite un target personalizzato, migliorando così i risultati in tutti i mercati.

Più di recente, Tata Consultancy Services ha iniziato a lavorare con Qlik anche per permettere il tracciamento e per misurare proattivamente le vaccinazioni anti-COVID per i suoi 400.000 dipendenti.

“La soluzione ha migliorato praticamente ogni aspetto della nostra vita aziendale grazie a una data integration end-to-end e alle analytics in tempo reale. Questa partnership con Qlik ci ha permesso di beneficiare di analytics basate su cloud, altamente automatizzate e sicure, aiutandoci a prendere le decisioni più appropriate, che migliorano l’esperienza dei nostri clienti abbassando allo stesso tempo i costi di due milioni di dollari”, ha detto Sandip Musne, Head-TCS Data Office Visual Analytics di Tata Consultancy Services.

“Tata Consultancy Services sta aiutando i propri clienti nei processi di trasformazione digitale, e ha intrapreso un simile percorso per diventare maggiormente data-driven”, ha detto Poornima Ramaswamy, Executive Vice President, Global Partnerships and Chief of Staff to CEO di Qlik. “Incorporando nel cloud le funzionalità di analytics e di insight grazie all’attività di TCS, Qlik supporta il viaggio dell’azienda verso l’Active Intelligence migliorando la produttività, l’efficienza e l’esperienza del cliente”.