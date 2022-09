Qlik è stata nominata partner ufficiale per gli analytics del team di ciclismo professionistico Qhubeka per valutare e migliorare le performance.

Qlik annuncia di essere stata nominata partner ufficiale per gli Analytics della squadra di ciclismo professionistico team Qhubeka per la stagione agonistica 2022/2023. Insieme a Qlik, il team migliorerà la propria strategia a lungo termine di utilizzo di dati e analytics al fine di ottimizzare la logistica, la pianificazione e le performance a 360° gradi della squadra.

Il team Qhubeka ha una missione precisa: promuovere l’ambizione personale, creare nuove opportunità e speranze e migliorare la vita delle persone attraverso la passione per la bicicletta. Il team, che utilizza soluzioni innovative per l’ottimizzazione delle prestazioni, è una delle squadre di ciclismo più tecnologiche al mondo. Inoltre, il brand awareness del team, è guidato da valori importanti e condivisi. Questo approccio è perfettamente allineato con Qlik, che si pone l’obiettivo di aiutare organizzazioni e aziende ad accedere ai dati per trasformarli poi in azioni significative, creando un mondo sostenibile e aiutando la divulgazione dell’alfabetizzazione dei dati.

Grazie a Qlik, per la prima volta il team Qhubeka sarà in grado di riunire tutti i dati della squadra in un’unica piattaforma, sfruttando le API comuni e abbattendo così i silos di dati. Questo consentirà al team di interrogare ed esplorare i dati ad un livello completamente nuovo, permettendo loro di prendere decisioni più informate.

“Si tratta per noi di una svolta epocale. Con Qlik possiamo ora costruire il programma di gara ottimale di un corridore partendo da dati esistenti che prima non potevamo sfruttare appieno“, ha dichiarato Douglas Ryder, Team Principal del team Qhubeka. “Grazie ad un’unica piattaforma integrata che riunisce tutti i nostri dati in una sola fonte veritiera e attendibile, Qlik ci permette di conoscere approfonditamente i dati, consentendo la collaborazione in tempo reale di tutti i membri del nostro staff e dei corridori”.

Il team Qhubeka dispone di un patrimonio continuo e crescente di analytics che quotidianamente crea e utilizza per prendere decisioni migliori che porteranno poi alla vittoria. Questo include tutti i passaggi cruciali, dalla selezione iniziale dei corridori – in particolare per i nuovi atleti del team – fino ai dati relativi alla logistica del viaggio, alle tabelle del sonno del team ottenuti tramite dispositivi smart, e ai risultati dei misuratori di potenza di cui le bici sono dotate. Tutti questi dati saranno analizzati grazie a Qlik in modo efficiente e facilmente comprensibile, per ottimizzare così la pianificazione pre-evento e massimizzare l’analisi post-gara.

L’importanza del cloud e della collaborazione in tempo reale è essenziale per il successo del team. I corridori e lo staff della squadra gareggiano per oltre 200 giorni all’anno in diversi Paesi. La logistica e i relativi dati al supporto della squadra comprendono una flotta di veicoli che fungono da centri nevralgici del team, oltre ad aggiornamenti e pianificazioni continue per punti di ristoro e hotel. L’ufficio del team Qhubeka è quindi una qualsiasi strada del mondo. Gli analytics di Qlik sono costruiti per un mondo multi-cloud, il che le rende perfette per il supporto del Team Qhubeka.

“Analizziamo ogni componente fisica dell’atleta per cercare di creare una migliore comprensione che ci aiuti ad apportare i miglioramenti incrementali che determinano la vittoria e la sconfitta. Con Qlik, possiamo riunire tutte queste informazioni e fornire approfondimenti al nostro team, schiacciando semplicemente un tasto, indipendentemente dalla posizione geografica”, aggiunge Douglas Ryder. “Disporre di questa specificità e qualità di dati ci darà un vantaggio sui nostri concorrenti, aiutandoci a migliorare la nostra percentuale di vittorie e la classifica generale del team”.

“Siamo lieti di collaborare con il team Qhubeka e di supportarli nella loro missione, portando così avanti i lori obiettivi”, ha dichiarato Chris Powell, Chief Marketing Officer di Qlik. “Con Qlik Cloud, aiuteremo il team a colmare le lacune tra le varie fonti di dati e a fornire informazioni corrette ai membri giusti del team in tutto il mondo, nei momenti più importanti”.

“La nostra partnership non riguarda solo la tecnologia. Qhubeka fornisce biciclette ai giovani di tutta l’Africa per dare loro speranza, nuove libertà e una nuova fiducia rispetto ciò che possono raggiungere. Per noi di Qlik è molto importante stringere partnership che, grazie alla nostra tecnologia e alla nostra esperienza, possono cambiare positivamente il mondo. Qlik e il team Qhubeka credono negli stessi valori, desideriamo creare qualcosa di duraturo, che mostra il vero significato di Ubuntu: ‘io sono perché noi siamo’ “, conclude Chris Powell.