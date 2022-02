L’ambiente della cybersecurity è supportato anche dalla tecnologia Blockchain, che garantisce l’archiviazione dei dati attraverso la loro decentralizzazione e la cifratura delle informazioni. In questo contesto, all’interno del settore Data & Analytics, aumenterà l’interesse anche per la Privacy-Enhancing Computation (PEC), un insieme di tecnologie che protegge i dati durante l’elaborazione, la condivisione, il trasferimento e l’analisi. Secondo Gartner, “entro il 2025, il 50% delle grandi organizzazioni adotterà questa tecnologia per aumentare la privacy dell’elaborazione dei dati in ambienti non fidati o in casi d’uso di analytics con più fonti di dati”.